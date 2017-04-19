Не только «китайцы»: онлайн-трансляция с Шанхайского автосалона

Авторынок Китайской Народной Республики самый емкий в мире: в одном только 2016 году там было продано 24,4 млн новых автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее. Неудивительно, что отметиться на всекитайском автосмотре жаждет каждая компания, выпускающая транспортные средства, — иные, как Ламборгини, уже начали в ущерб Женеве приберегать свои мировые премьеры для Пекина и Шанхая, крупнейших мегаполисов, где с периодичностью раз в два года проходят международные автосалоны.

Auto Shanghai проходит с 19 по 28 апреля 2017 года в Национальном центре выставок и конгрессов Шанхая. 19 и 20 апреля — пресс-дни. Для широкой публики 17-й Шанхайский автосалон будет открыт 21–28 апреля. Разница во времени между Москвой и Шанхаем плюс 5 часов.

В 2015 году на 350 тыс. кв. метров четырехлепесткового центра выставок и конгрессов 928 000 посетителей смогли увидеть свыше 1300 автопремьер, которые представили 1185 компаний из 18 стран. Выставку тогда посетило около 10 тысяч журналистов из 2150 местных и зарубежных СМИ.

В этом году в списке экспонентов «Автошанхая» значатся Aston Martin, Audi, BMW, Brilliance, Buick, BYD, Citroen, Chery, Сhevrolet и далее по алфавиту, заканчивая компаниями Volvo, Volkswagen, Yudo и Zotye. Самые интересные премьеры Шанхая, будь то концепты или серийные модели, которые со дня на день поступят на наш рынок, сумасшедшие спорткары или бессовестные клоны, вы найдете в наших публикациях.

Не переключайтесь — онлайн-трансляция из павильонов и кулуаров 17-й Международной выставки автомобильной и обрабатывающей промышленности в Шанхае уже началась, и информация регулярно обновляется.

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13:11 М5 по-китайски

Юрий Тимкин

Во всем автомобильном мире знают, что М5 — это спортивная модификация BMW 5-й серии. Но китайцев, как видите, данный факт не смущает. Чихать они хотели на установленные правила. По крайней мере, у себя дома. Так что смиритесь и встречайте с распростертыми объятиями новый минивэн BYD M5.

По вэновским меркам выглядит «пятерка» недурно: стремительные обводы кузова, агрессивные бамперы, огромный щит радиаторной решетки, светодиодная головная оптика. Без шуток, это один из самых красивых минивэнов современности! Интерьер тоже хорош — дизайнеры потрудились на славу. Самая примечательная черта — вертикально ориентированный (привет, Tesla!) 12-дюймовый экран мультимедиасистемы. В салоне три ряда сидений. Но, как водится, на заднем взрослому человеку делать нечего — тесно!

Первое время модель будет снабжаться исключительно 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Позднее производитель обещает гибридную модификацию. В продаже на китайском рынке М5 появится в третьем квартале. Вопрос о поставках в Россию пока даже не рассматривается.

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12:54 Винегрет по рецепту JAC

Юрий Тимкин

Мы уже постепенно начинаем отвыкать от беспощадного копирования китайскими производителями автомобилей именитых японских и европейских брендов. Однако они нет-нет, да и берутся за старое. Радиаторная решетка — смесь Hyundai Santa Fe и Lada Vesta. Но это еще что! Посмотрите на форму центральной консоли и передней панели нового JAC Refine S7: даже слепой узреет стопроцентное сходство с салонами больших Мерседесов!

Стендистов это не смущает: «У машин из Штутгарта подрулевой селектор автомата, а у нас — традиционный». Железная отмазка. К слову, собран интерьер неплохо, хотя кожа на передней панели не выдерживает никакой критики.

Солидная колесная база (2800 мм) и длинный кузов (4800 мм) позволили разместить в салоне три ряда сидений. На заднем, как водится, гостеприимством и не пахнет.

Модель предлагается с двумя вариантами бензиновых турбомоторов. Базовый при рабочем объеме 1,5 литра развивает 174 л.с. В распоряжении 2,0-литрового агрегата уже 190 «лошадок». В базе идет 6-ступенчатая механическая коробка передач. Робот с двумя сцеплениями — за доплату.

В России Refine S7 мы не увидим — марка JAC свернула продажи легковых автомобилей, сосредоточившись на реализации своих грузовиков.

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12:49 Dongfeng-эксцентрик

Юрий Тимкин

Именно это слово приходит в голову, когда смотришь на компактный (длиной 4195 мм) кроссовер Dongfeng Fengshen AX4. Его огромные противотуманки выглядят, мягко говоря, вызывающе. Как, впрочем, и ступенчатый пластиковый обвес на боковинах кузова. Европейцам эти украшательства кажутся сомнительными, но китайцам нравится.

Несмотря на кроссоверную внешность, Fengshen AX4 предлагается исключительно с передним приводом. Трансмиссия 4х4 недоступна даже за доплату. Возможности выбора двигателей тоже нет — 1,4-литровый 138-сильный бензиновый турбомотор безальтернативен.

На китайский рынок Fengshen AX4 поступит осенью. В России же его появления стоит ждать не раньше следующего года.

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11:23 Чем возьмет I . D . Crozz ?

Илья Пименов

Главная премьера Volkswagen в Шанхае — это, конечно, компактный-кроссовер и, безусловно, электрический. Технически — близнец Skoda Vision E.

Volkswagen I.D. Crozz

О показе Skoda Vision E мы подробно рассказали вчера. Сегодня этот концепт представили в качестве мировой премьеры на автосалоне в Шанхае, а по соседству показывали практически идентичный проект —, третий из серии электрических концептов I.D., созданных командой дизайнера Клауса Бишоффа. И это первый электрический кроссовер марки. Давайте посмотрим характеристики.

Силовая установка развивает 225 кВт (306 л.с.), электромоторы стоят на обеих осях. Запас хода при полной зарядке составляет 500 км, для заряда литий-ионных аккумуляторов на 80% требуется всего полчаса. Максимальная скорость — 180 км/ч. Можно было бы просто скопировать этот абзац из вчерашней статьи о Шкоде. Ничего удивительного: оба концепта построены на одной новой фольксвагеновской платформе MEB.

Однако у концептов немного различаются габаритные размеры. Длина I.D.Crozz — 4675 мм, ширина — 1891 мм, высота — 1609 мм. Колесная база — 2773 мм. То есть Фольксваген чуть уже и выше Шкоды и с меньшим на 77 мм расстоянием между осями. Соответственно, у него больше свесы. Что касается формы, и этот кроссовер сделали купеобразным, по моде. У него также нет средних стоек кузова (пока I.D. Crozz числится концептом), а задние двери, в отличие от Vision E, не открываются против хода, а сдвигаются. Оформление экстерьера у фольксвагеновского концепта проще, без богемского хрусталя в фонарях и фарах. Хотя они тоже светодиодные.

Volkswagen I.D. Crozz

Попроще и интерьер. Но концептуально он такой же, как у шкодовского концепта, — с четырьмя индивидуальными тонкими сиденьями и большим сенсорным дисплеем, управляющим основными функциями. Так как эта машина эпохи интернета, в ней сделано все, чтобы водитель и пассажиры постоянно оставались на связи и максимально использовали возможности интернет-сервисов. Дизайнеры решили применить внешнюю и внутреннюю «атмосферную» подсветку в пурпурно-фиолетовой гамме.

Естественно, машина обучена самостоятельной езде — нам предсказывают, что через дюжину лет таких будет около 15%. Водитель может нажать на значок на рулевом колесе, и через три секунды контроль возьмет автопилот. Четыре лазера начнут сканировать пространство, а индикаторы на крыше сообщат окружающим, что машина двигается автономно. Уверенному движению помогут всевозможные радары: помимо лазерных еще и ультразвуковые. Информация будет поступать и с камер — боковых и фронтальной.

Откровенно говоря, сегодня я увидел I.D. Crozz уже второй раз — вчера он был на Volkswagen Media Night, традиционном предпремьерном показе новинок концерна. Запомнились слова представителей марки, что Китай — второй по величине и важности для марки, и к 2020 году Volkswagen планирует производить в КНР 15 электромобилей разных классов, а в 2025-м — выпускать полтора миллиона электромобилей ежегодно. Предварительно обещают разумную цену. Впрочем, при такой конкуренции (со стороны китайских автопроизводителей) вариантов быть не может.

Между прочим, оба концепта — и шкодовский, и фольксвагеновский — приехали на подиум Volkswagen Media Night своим ходом. Конвейерное производство машины, сделанной по мотивам Volkswagen I.D. Crozz, должно начаться в 2020 году. Здесь же, в Китае. Массового потока в Россию ждать не приходится.

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9:10 Haval H6 переродился

Константин Васильев

Казалось бы совсем недавно на российский рынок ворвалась марка Haval со своей кроссоверной линейкой, и вот среднеразмерный H6 уже второго поколения красуется на стенде Шанхайского автосалона. Сразу после автосалона, в мае, продажи нового H6 стартуют в Китае. Под капотом либо 1,3-литровый (138 л.с.), либо 2,0-литровый (197 л.с.) двигатель. Оба оснащены турбонаддувом и работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы — 6-ступенчатая механика. Габариты автомобиля составляют 4600 мм в длину, 1860 мм в ширину, 1720 мм в высоту. Колесная база: 2680 мм, а дорожный просвет — 200 мм.

Особенно просторен H6 на втором ряду. Кстати, спинки регулируются по наклону в диапазоне 15 градусов. И над головой хороший запас пространства. А вот багажник маловат, учитывая габариты машины.

На родине H6 будет конкурировать, прежде всего, с Zotye T700. По предварительной информации, цена на местном рынке начнется с отметки в 90 тыс. юаней (около 760 тыс. руб.).

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8:53 Chery разводит Tiggo 5

Константин Васильев

В России хорошо знакомо имя Tiggo 5. Так называется кроссовер Chery, который собирают на заводе «Дервейс». Автомобиль совсем недавно пережил фейслифт на нашем рынке. Но теперь в Китае его будут продавать под другим брендом — Cowin (бюджетная линейка компании Chery), да и саму модель переименовали — теперь это X5. Зачем? Дело в том, что китайцы представили новый Tiggo 5. Но отказываться от прежней модели тоже не хотят, вот и переименовали ветерана.

Что же касается нового Tiggo 5, то вскоре после Шанхайского автосалона этот кроссовер начнут продавать в Китае, а вот под каким именем и когда именно он появится в России, пока вопрос. Обещают привезти «пятерку» уже в следующем году. На родине новый Tiggo 5 будут продавать с 1,5-литровым турбомотором мощностью 148 л.с. Надеюсь, нам такие версии не достанутся. Много ли желающих у нас приобрести китайский турбодвигатель? Сомневаюсь. Куда лучше старый и проверенный двухлитровый атмосферник.

Пока Tiggo 5 переднеприводный, но китайцы работают над версией 4х4. Правда, задние колеса будут приводиться в движение электромоторами. Сомневаюсь, что полноприводные модификации попадут в Россию.

Новый Chery Tiggo 5

Накануне премьеры мне удалось прокатиться в еще закамуфлированной машине по закрытому полигону. Tiggo 5 приятно удивил! Если в двух словах, то едет он не хуже, чем набирающая у нас обороты Creta. Из очевидных плюсов готов отметить хорошую шумоизоляцию и плавность хода. Динамика умеренная, но вполне ожидаемая от такого мотора. Роботизированная коробка передач работает плавно и прогнозируемо. Не понравилось разве что рулевое управление: баранка неинформативная и слишком уж легкая, особенно в режиме Eco. А еще очень рано и порой грубо вмешивается электроника: антиблокировочная система тормозов и система стабилизации. Впрочем, для среднестатистического владельца это скорее плюс. Китайцы уловили общемировую тенденцию и постарались сделать удобный городской паркетник. Нужно признать, у них это получилось.

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8:32 Приключения электроника

Юрий Тимкин

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Честно говоря, отправляясь на показ нового кроссовера— именно так преподносил свое мероприятие немецкий производитель, — я ожидал увидеть серийную машину. Ведь презентаций прототипов e-tron за последние годы проведено уже немереное количество, которое должно было перерасти в качество, а именно — в товарный автомобиль. Но немцы этот шаг так и не сделали. В Шанхаезначился как концепткар.

Зато это было попадание в десятку! Смелый, нетривиальный экстерьер промышленным магнитом притягивал внимание публики. Новую разработку в Audi величают не иначе как купе-кроссовер. Стремительный кузов с лихо ниспадающей задней стойкой не дает ни малейшего повода в этом усомниться. Огромные колеса, замененные видеокамерами боковые зеркала, лишенная привычных планок радиаторная решетка. Глядя на последнюю, сразу понимаешь: перед тобой электромобиль. Так оно и есть. В распоряжении машины сразу три электромотора (один на передней и два на задней оси). Их совокупная мощность составляет 435 «лошадок». Причем в пиковом режиме отдача может достигать 503 л.с. Крутящий момент — 800 Нм. С таким арсеналом способность спуртовать до сотни за 4,5 с и достигать 210 км/ч не выглядят невероятным достижением.

Литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч расположена под полом. С полным зарядом дальность хода достигает 500 км.

В Audi признаются, что техническая начинка прототипа в ближайшее время будет готова к серийному производству. О дальнейших планах немцы не распространяются, хотя в кулуарах признаются, что до конвейера машина доберется не раньше чем через год-полтора.

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8:23 Рестайлинг Citroen С5 по-китайски

Кирилл Милешкин

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представил рестайлинговый седандля китайского рынка. Модель немолода, ей уже девять лет, что по современным меркам глубокая старость. Однако дизайнерам, по-моему, неплохо удалось освежить машину. Передок перерисовали в новом корпоративном стиле марки. Фирменные «шевроны» растянули с заходом на полностью светодиодные фары (прежде был биксенон), под стать оформили и бампер. Задние фонари стали выглядеть несколько тяжеловесно, но в оригинальности им не откажешь.

Пассажиры на галерке изменений не почувствуют, а вот спереди... Седан обзавелся абсолютно новой приборной панелью — с отдельно стоящим тачскрином, стильным управлением климат-контролем (показания температуры высвечиваются на горизонтальных экранчиках) и модной цифровой комбинацией приборов. Короче говоря, при взгляде с передних кресел «цэ-пятый» отныне смотрится полноправной машиной из 2017 года. Тут можно смириться даже с приевшимся экстерьером, ведь львиную долю времени владелец созерцает машину изнутри.

Обидно другое: нет больше подвески Hydroactive! На стенде стоит С5 в топовой комплектации — на обычных пружинах. Ушла эпоха...

Европейскую версию обновлять аналогичным образом уже не будут. Она скоро отправится в отставку. Замена планируется, но не сразу. Пофантазировать о преемнике можно, глядя на концепт Citroen C-Xperience.

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