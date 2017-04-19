Не только «китайцы»: онлайн-трансляция с Шанхайского автосалона

Авторынок Китайской Народной Республики самый емкий в мире: в одном только 2016 году там было продано 24,4 млн новых автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее. Неудивительно, что отметиться на всекитайском автосмотре жаждет каждая компания, выпускающая транспортные средства, — иные, как Ламборгини, уже начали в ущерб Женеве приберегать свои мировые премьеры для Пекина и Шанхая, крупнейших мегаполисов, где с периодичностью раз в два года проходят международные автосалоны.
В 2015 году на 350 тыс. кв. метров четырехлепесткового центра выставок и конгрессов 928 000 посетителей смогли увидеть свыше 1300 автопремьер, которые представили 1185 компаний из 18 стран. Выставку тогда посетило около 10 тысяч журналистов из 2150 местных и зарубежных СМИ.
В этом году в списке экспонентов «Автошанхая» значатся Aston Martin, Audi, BMW, Brilliance, Buick, BYD, Citroen, Chery, Сhevrolet и далее по алфавиту, заканчивая компаниями Volvo, Volkswagen, Yudo и Zotye. Самые интересные премьеры Шанхая, будь то концепты или серийные модели, которые со дня на день поступят на наш рынок, сумасшедшие спорткары или бессовестные клоны, вы найдете в наших публикациях.
Не переключайтесь — онлайн-трансляция из павильонов и кулуаров 17-й Международной выставки автомобильной и обрабатывающей промышленности в Шанхае уже началась, и информация регулярно обновляется.
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13:11 М5 по-китайски
Юрий Тимкин
Во всем автомобильном мире знают, что М5 — это спортивная модификация BMW 5-й серии. Но китайцев, как видите, данный факт не смущает. Чихать они хотели на установленные правила. По крайней мере, у себя дома. Так что смиритесь и встречайте с распростертыми объятиями новый минивэн BYD M5.
По вэновским меркам выглядит «пятерка» недурно: стремительные обводы кузова, агрессивные бамперы, огромный щит радиаторной решетки, светодиодная головная оптика. Без шуток, это один из самых красивых минивэнов современности! Интерьер тоже хорош — дизайнеры потрудились на славу. Самая примечательная черта — вертикально ориентированный (привет, Tesla!) 12-дюймовый экран мультимедиасистемы. В салоне три ряда сидений. Но, как водится, на заднем взрослому человеку делать нечего — тесно!
Первое время модель будет снабжаться исключительно 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Позднее производитель обещает гибридную модификацию. В продаже на китайском рынке М5 появится в третьем квартале. Вопрос о поставках в Россию пока даже не рассматривается.
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12:54 Винегрет по рецепту JAC
Юрий Тимкин
Мы уже постепенно начинаем отвыкать от беспощадного копирования китайскими производителями автомобилей именитых японских и европейских брендов. Однако они нет-нет, да и берутся за старое. Радиаторная решетка — смесь Hyundai Santa Fe и Lada Vesta. Но это еще что! Посмотрите на форму центральной консоли и передней панели нового JAC Refine S7: даже слепой узреет стопроцентное сходство с салонами больших Мерседесов!
Стендистов это не смущает: «У машин из Штутгарта подрулевой селектор автомата, а у нас — традиционный». Железная отмазка. К слову, собран интерьер неплохо, хотя кожа на передней панели не выдерживает никакой критики.
Солидная колесная база (2800 мм) и длинный кузов (4800 мм) позволили разместить в салоне три ряда сидений. На заднем, как водится, гостеприимством и не пахнет.
Модель предлагается с двумя вариантами бензиновых турбомоторов. Базовый при рабочем объеме 1,5 литра развивает 174 л.с. В распоряжении 2,0-литрового агрегата уже 190 «лошадок». В базе идет 6-ступенчатая механическая коробка передач. Робот с двумя сцеплениями — за доплату.
В России Refine S7 мы не увидим — марка JAC свернула продажи легковых автомобилей, сосредоточившись на реализации своих грузовиков.
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12:49 Dongfeng-эксцентрик
Юрий Тимкин
Именно это слово приходит в голову, когда смотришь на компактный (длиной 4195 мм) кроссовер Dongfeng Fengshen AX4. Его огромные противотуманки выглядят, мягко говоря, вызывающе. Как, впрочем, и ступенчатый пластиковый обвес на боковинах кузова. Европейцам эти украшательства кажутся сомнительными, но китайцам нравится.
Несмотря на кроссоверную внешность, Fengshen AX4 предлагается исключительно с передним приводом. Трансмиссия 4х4 недоступна даже за доплату. Возможности выбора двигателей тоже нет — 1,4-литровый 138-сильный бензиновый турбомотор безальтернативен.
На китайский рынок Fengshen AX4 поступит осенью. В России же его появления стоит ждать не раньше следующего года.
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11:23 Чем возьмет I.D. Crozz?
Илья Пименов
Главная премьера Volkswagen в Шанхае — это, конечно, компактный-кроссовер и, безусловно, электрический. Технически — близнец Skoda Vision E.
Силовая установка развивает 225 кВт (306 л.с.), электромоторы стоят на обеих осях. Запас хода при полной зарядке составляет 500 км, для заряда литий-ионных аккумуляторов на 80% требуется всего полчаса. Максимальная скорость — 180 км/ч. Можно было бы просто скопировать этот абзац из вчерашней статьи о Шкоде. Ничего удивительного: оба концепта построены на одной новой фольксвагеновской платформе MEB.
Однако у концептов немного различаются габаритные размеры. Длина I.D.Crozz — 4675 мм, ширина — 1891 мм, высота — 1609 мм. Колесная база — 2773 мм. То есть Фольксваген чуть уже и выше Шкоды и с меньшим на 77 мм расстоянием между осями. Соответственно, у него больше свесы. Что касается формы, и этот кроссовер сделали купеобразным, по моде. У него также нет средних стоек кузова (пока I.D. Crozz числится концептом), а задние двери, в отличие от Vision E, не открываются против хода, а сдвигаются. Оформление экстерьера у фольксвагеновского концепта проще, без богемского хрусталя в фонарях и фарах. Хотя они тоже светодиодные.
Попроще и интерьер. Но концептуально он такой же, как у шкодовского концепта, — с четырьмя индивидуальными тонкими сиденьями и большим сенсорным дисплеем, управляющим основными функциями. Так как эта машина эпохи интернета, в ней сделано все, чтобы водитель и пассажиры постоянно оставались на связи и максимально использовали возможности интернет-сервисов. Дизайнеры решили применить внешнюю и внутреннюю «атмосферную» подсветку в пурпурно-фиолетовой гамме.
Естественно, машина обучена самостоятельной езде — нам предсказывают, что через дюжину лет таких будет около 15%. Водитель может нажать на значок на рулевом колесе, и через три секунды контроль возьмет автопилот. Четыре лазера начнут сканировать пространство, а индикаторы на крыше сообщат окружающим, что машина двигается автономно. Уверенному движению помогут всевозможные радары: помимо лазерных еще и ультразвуковые. Информация будет поступать и с камер — боковых и фронтальной.
Откровенно говоря, сегодня я увидел I.D. Crozz уже второй раз — вчера он был на Volkswagen Media Night, традиционном предпремьерном показе новинок концерна. Запомнились слова представителей марки, что Китай — второй по величине и важности для марки, и к 2020 году Volkswagen планирует производить в КНР 15 электромобилей разных классов, а в 2025-м — выпускать полтора миллиона электромобилей ежегодно. Предварительно обещают разумную цену. Впрочем, при такой конкуренции (со стороны китайских автопроизводителей) вариантов быть не может.
Между прочим, оба концепта — и шкодовский, и фольксвагеновский — приехали на подиум Volkswagen Media Night своим ходом. Конвейерное производство машины, сделанной по мотивам Volkswagen I.D. Crozz, должно начаться в 2020 году. Здесь же, в Китае. Массового потока в Россию ждать не приходится.
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9:10 Haval H6 переродился
Казалось бы совсем недавно на российский рынок ворвалась марка Haval со своей кроссоверной линейкой, и вот среднеразмерный H6 уже второго поколения красуется на стенде Шанхайского автосалона. Сразу после автосалона, в мае, продажи нового H6 стартуют в Китае. Под капотом либо 1,3-литровый (138 л.с.), либо 2,0-литровый (197 л.с.) двигатель. Оба оснащены турбонаддувом и работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы — 6-ступенчатая механика. Габариты автомобиля составляют 4600 мм в длину, 1860 мм в ширину, 1720 мм в высоту. Колесная база: 2680 мм, а дорожный просвет — 200 мм.
Особенно просторен H6 на втором ряду. Кстати, спинки регулируются по наклону в диапазоне 15 градусов. И над головой хороший запас пространства. А вот багажник маловат, учитывая габариты машины.
На родине H6 будет конкурировать, прежде всего, с Zotye T700. По предварительной информации, цена на местном рынке начнется с отметки в 90 тыс. юаней (около 760 тыс. руб.).
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8:53 Chery разводит Tiggo 5
Константин Васильев
В России хорошо знакомо имя Tiggo 5. Так называется кроссовер Chery, который собирают на заводе «Дервейс». Автомобиль совсем недавно пережил фейслифт на нашем рынке. Но теперь в Китае его будут продавать под другим брендом — Cowin (бюджетная линейка компании Chery), да и саму модель переименовали — теперь это X5. Зачем? Дело в том, что китайцы представили новый Tiggo 5. Но отказываться от прежней модели тоже не хотят, вот и переименовали ветерана.
Что же касается нового Tiggo 5, то вскоре после Шанхайского автосалона этот кроссовер начнут продавать в Китае, а вот под каким именем и когда именно он появится в России, пока вопрос. Обещают привезти «пятерку» уже в следующем году. На родине новый Tiggo 5 будут продавать с 1,5-литровым турбомотором мощностью 148 л.с. Надеюсь, нам такие версии не достанутся. Много ли желающих у нас приобрести китайский турбодвигатель? Сомневаюсь. Куда лучше старый и проверенный двухлитровый атмосферник.
Пока Tiggo 5 переднеприводный, но китайцы работают над версией 4х4. Правда, задние колеса будут приводиться в движение электромоторами. Сомневаюсь, что полноприводные модификации попадут в Россию.
Накануне премьеры мне удалось прокатиться в еще закамуфлированной машине по закрытому полигону. Tiggo 5 приятно удивил! Если в двух словах, то едет он не хуже, чем набирающая у нас обороты Creta. Из очевидных плюсов готов отметить хорошую шумоизоляцию и плавность хода. Динамика умеренная, но вполне ожидаемая от такого мотора. Роботизированная коробка передач работает плавно и прогнозируемо. Не понравилось разве что рулевое управление: баранка неинформативная и слишком уж легкая, особенно в режиме Eco. А еще очень рано и порой грубо вмешивается электроника: антиблокировочная система тормозов и система стабилизации. Впрочем, для среднестатистического владельца это скорее плюс. Китайцы уловили общемировую тенденцию и постарались сделать удобный городской паркетник. Нужно признать, у них это получилось.
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8:32 Приключения электроника
Юрий Тимкин
Зато это было попадание в десятку! Смелый, нетривиальный экстерьер промышленным магнитом притягивал внимание публики. Новую разработку в Audi величают не иначе как купе-кроссовер. Стремительный кузов с лихо ниспадающей задней стойкой не дает ни малейшего повода в этом усомниться. Огромные колеса, замененные видеокамерами боковые зеркала, лишенная привычных планок радиаторная решетка. Глядя на последнюю, сразу понимаешь: перед тобой электромобиль. Так оно и есть. В распоряжении машины сразу три электромотора (один на передней и два на задней оси). Их совокупная мощность составляет 435 «лошадок». Причем в пиковом режиме отдача может достигать 503 л.с. Крутящий момент — 800 Нм. С таким арсеналом способность спуртовать до сотни за 4,5 с и достигать 210 км/ч не выглядят невероятным достижением.
Литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч расположена под полом. С полным зарядом дальность хода достигает 500 км.
В Audi признаются, что техническая начинка прототипа в ближайшее время будет готова к серийному производству. О дальнейших планах немцы не распространяются, хотя в кулуарах признаются, что до конвейера машина доберется не раньше чем через год-полтора.
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8:23 Рестайлинг Citroen С5 по-китайски
Кирилл Милешкин
Пассажиры на галерке изменений не почувствуют, а вот спереди... Седан обзавелся абсолютно новой приборной панелью — с отдельно стоящим тачскрином, стильным управлением климат-контролем (показания температуры высвечиваются на горизонтальных экранчиках) и модной цифровой комбинацией приборов. Короче говоря, при взгляде с передних кресел «цэ-пятый» отныне смотрится полноправной машиной из 2017 года. Тут можно смириться даже с приевшимся экстерьером, ведь львиную долю времени владелец созерцает машину изнутри.
Обидно другое: нет больше подвески Hydroactive! На стенде стоит С5 в топовой комплектации — на обычных пружинах. Ушла эпоха...
Европейскую версию обновлять аналогичным образом уже не будут. Она скоро отправится в отставку. Замена планируется, но не сразу. Пофантазировать о преемнике можно, глядя на концепт Citroen C-Xperience.
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8:05 Chery раскрывает карты
Под капотом 1,5-литровый турбомотор, который теперь выдает 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Пока Tiggo 7 не продается в России, но подозреваю, что шансы на успех у него хорошие. На моей памяти это один из немногих китайских кроссоверов, на который и посмотреть приятно, и за рулем оказаться не боязно. По крайней мере, интерьер отторжения не вызывает, а скорее наоборот: кресла удобные, запаса пространства и регулировок хватает. А вот как автомобиль проявит себя на ходу, обязательно расскажем чуть позже — сразу после Шанхайского автосалона у нас будет возможность протестировать Tiggo 7 Sport в пригороде Шанхая.
В ходе презентации китайцы озвучили цены на Tiggo 7 Sport на внутреннем рынке: от 109 900 юаней (это порядка 912 000 руб.) до 150 900 юаней (1 252 000 руб.) в зависимости от оснащения. Полагаю, если Tiggo 7 будут производить на заводе «Дервейс» в Черкесске, рублевый ценник окажется еще более привлекательным. Пока же вопрос о выводе на наш рынок этой модели открыт.
А еще представители Chery подробно рассказали о стратегии развития бренда вплоть до 2023 года, попутно выкатив на суд присутствующих новый концепт Chery Tiggo Coupe. Этот автомобиль, в отличие от предшественника, куда ближе к серийной машине. По крайней мере, как заявил главный дизайнер марки Джеймс Хоуп (бывший главный дизайнер Ford, Daimler-Chrysler и GM-Opel), Chery Coupe Concept построен на элементах платформы серийных автомобилей Chery. Сам же концепт призван продемонстрировать курс компании на создание автомобилей с полностью беспилотным управлением.
Фото: «За рулем», autoshanghai.auto-fairs.com, компании-производители