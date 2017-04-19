Не только «китайцы»: онлайн-трансляция с Шанхайского автосалона

Авторынок Китайской Народной Республики самый емкий в мире: в одном только 2016 году там было продано 24,4 млн новых автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее. Неудивительно, что отметиться на всекитайском автосмотре жаждет каждая компания, выпускающая транспортные средства, — иные, как Ламборгини, уже начали в ущерб Женеве приберегать свои мировые премьеры для Пекина и Шанхая, крупнейших мегаполисов, где с периодичностью раз в два года проходят международные автосалоны.

Auto Shanghai проходит с 19 по 28 апреля 2017 года в Национальном центре выставок и конгрессов Шанхая. 19 и 20 апреля — пресс-дни. Для широкой публики 17-й Шанхайский автосалон будет открыт 21–28 апреля. Разница во времени между Москвой и Шанхаем плюс 5 часов.

В 2015 году на 350 тыс. кв. метров четырехлепесткового центра выставок и конгрессов 928 000 посетителей смогли увидеть свыше 1300 автопремьер, которые представили 1185 компаний из 18 стран. Выставку тогда посетило около 10 тысяч журналистов из 2150 местных и зарубежных СМИ.

В этом году в списке экспонентов «Автошанхая» значатся Aston Martin, Audi, BMW, Brilliance, Buick, BYD, Citroen, Chery, Сhevrolet и далее по алфавиту, заканчивая компаниями Volvo, Volkswagen, Yudo и Zotye. Самые интересные премьеры Шанхая, будь то концепты или серийные модели, которые со дня на день поступят на наш рынок, сумасшедшие спорткары или бессовестные клоны, вы найдете в наших публикациях.

Не переключайтесь — онлайн-трансляция из павильонов и кулуаров 17-й Международной выставки автомобильной и обрабатывающей промышленности в Шанхае уже началась, и информация регулярно обновляется.

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8:32 Приключения электроника

Юрий Тимкин

Честно говоря, отправляясь на показ нового кроссовера Audi — именно так преподносил свое мероприятие немецкий производитель — я ожидал увидеть серийную машину. Ведь презентаций прототипов e-tron за последние годы проведено уже немеряное количество, которое должно было перерасти в качество, а именно — в товарный автомобиль. Но немцы этот шаг так и не сделали. В Шанхае e-tron Sportback значился как концепт-кар.

Зато это было попадание в десятку! Смелый, нетривиальный экстерьер промышленным магнитом притягивал внимание публики. Новую разработку в Audi величают не иначе как купе-кроссовер. Стремительный кузов с лихо ниспадающей задней стойкой не дает ни малейшего повода в этом усомниться. Огромные колеса, замененные видеокамерами боковые зеркала, лишенная привычных планок радиаторная решетка. Глядя на последнюю, сразу понимаешь: перед тобой электромобиль. Так оно и есть. В распоряжении машины сразу три электромотора (один на передней и два на задней оси). Их совокупная мощность составляет 435 «лошадок». Причем в пиковом режиме отдача может достигать 503 л.с. Крутящий момент — 800 Нм. С таким арсеналом способность спуртовать до сотни за 4,5 с и достигать 210 км/ч не выглядят невероятным достижением.

Литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч расположена под полом. С полным зарядом дальность хода достигает 500 км.

В Audi признаются, что техническая начинка прототипа в ближайшем будущем будет готова к серийному производству. О дальнейших планах немцы не распространяются, хотя в кулуарах признаются, что до конвейера машина доберется не раньше, чем через год-полтора.

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8:23 Рестайлинг Citroen С5 по-китайски

Кирилл Милешкин

Citroen представил рестайлинговый седан С5 для китайского рынка. Модель немолода, ей уже девять лет, что по современным меркам уже глубокая старость. Однако дизайнерам, по-моему, неплохо удалось освежить машину. Передок перерисовали в новом корпоративном стиле марки. Фирменные «шевроны» растянули с заходом на полностью светодиодные фары (прежде был биксенон), под стать оформили и бампер. Задние фонари стали выглядеть несколько тяжеловесно, но в оригинальности им не откажешь.

Пассажиры на галерке изменений не почувствуют, а вот спереди... Седан обзавелся абсолютно новой приборной панелью — с отдельно стоящим тачскрином, стильным управлением климат-контролем (показания температуры высвечиваются на горизонтальных экранчиках) и модной цифровой комбинацией приборов. Короче говоря, при взгляде с передних кресел «цэ-пятый» отныне смотрится полноправной машиной из 2017 года. Тут можно смириться даже с приевшимся экстерьером, ведь львиную долю времени владелец созерцает машину изнутри.

Обидно другое: нет больше подвески Hydroactive! На стенде стоит С5 в топовой комплектации — на обычных пружинах. Ушла эпоха...

Европейскую версию обновлять аналогичным образом уже не будут. Она скоро отправится в отставку. Замена будет, но — не сразу. Пофантазировать о преемнике можно, глядя на концепт Citroen C-Xperience.

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