Не только «китайцы»: онлайн-трансляция с Шанхайского автосалона

Авторынок Китайской Народной Республики самый емкий в мире: в одном только 2016 году там было продано 24,4 млн новых автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее. Неудивительно, что отметиться на всекитайском автосмотре жаждет каждая компания, выпускающая транспортные средства, — иные, как Ламборгини, уже начали в ущерб Женеве приберегать свои мировые премьеры для Пекина и Шанхая, крупнейших мегаполисов, где с периодичностью раз в два года проходят международные автосалоны.
В 2015 году на 350 тыс. кв. метров четырехлепесткового центра выставок и конгрессов 928 000 посетителей смогли увидеть свыше 1300 автопремьер, которые представили 1185 компаний из 18 стран. Выставку тогда посетило около 10 тысяч журналистов из 2150 местных и зарубежных СМИ.
В этом году в списке экспонентов «Автошанхая» значатся Aston Martin, Audi, BMW, Brilliance, Buick, BYD, Citroen, Chery, Сhevrolet и далее по алфавиту, заканчивая компаниями Volvo, Volkswagen, Yudo и Zotye. Самые интересные премьеры Шанхая, будь то концепты или серийные модели, которые со дня на день поступят на наш рынок, сумасшедшие спорткары или бессовестные клоны, вы найдете в наших публикациях.
Не переключайтесь — онлайн-трансляция из павильонов и кулуаров 17-й Международной выставки автомобильной и обрабатывающей промышленности в Шанхае уже началась, и информация регулярно обновляется.
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8:32 Приключения электроника
Юрий Тимкин
Честно говоря, отправляясь на показ нового кроссовера Audi — именно так преподносил свое мероприятие немецкий производитель — я ожидал увидеть серийную машину. Ведь презентаций прототипов e-tron за последние годы проведено уже немеряное количество, которое должно было перерасти в качество, а именно — в товарный автомобиль. Но немцы этот шаг так и не сделали. В Шанхае e-tron Sportback значился как концепт-кар.
Зато это было попадание в десятку! Смелый, нетривиальный экстерьер промышленным магнитом притягивал внимание публики. Новую разработку в Audi величают не иначе как купе-кроссовер. Стремительный кузов с лихо ниспадающей задней стойкой не дает ни малейшего повода в этом усомниться. Огромные колеса, замененные видеокамерами боковые зеркала, лишенная привычных планок радиаторная решетка. Глядя на последнюю, сразу понимаешь: перед тобой электромобиль. Так оно и есть. В распоряжении машины сразу три электромотора (один на передней и два на задней оси). Их совокупная мощность составляет 435 «лошадок». Причем в пиковом режиме отдача может достигать 503 л.с. Крутящий момент — 800 Нм. С таким арсеналом способность спуртовать до сотни за 4,5 с и достигать 210 км/ч не выглядят невероятным достижением.
Литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч расположена под полом. С полным зарядом дальность хода достигает 500 км.
В Audi признаются, что техническая начинка прототипа в ближайшем будущем будет готова к серийному производству. О дальнейших планах немцы не распространяются, хотя в кулуарах признаются, что до конвейера машина доберется не раньше, чем через год-полтора.
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8:23 Рестайлинг Citroen С5 по-китайски
Кирилл Милешкин
Citroen представил рестайлинговый седан С5 для китайского рынка. Модель немолода, ей уже девять лет, что по современным меркам уже глубокая старость. Однако дизайнерам, по-моему, неплохо удалось освежить машину. Передок перерисовали в новом корпоративном стиле марки. Фирменные «шевроны» растянули с заходом на полностью светодиодные фары (прежде был биксенон), под стать оформили и бампер. Задние фонари стали выглядеть несколько тяжеловесно, но в оригинальности им не откажешь.
Пассажиры на галерке изменений не почувствуют, а вот спереди... Седан обзавелся абсолютно новой приборной панелью — с отдельно стоящим тачскрином, стильным управлением климат-контролем (показания температуры высвечиваются на горизонтальных экранчиках) и модной цифровой комбинацией приборов. Короче говоря, при взгляде с передних кресел «цэ-пятый» отныне смотрится полноправной машиной из 2017 года. Тут можно смириться даже с приевшимся экстерьером, ведь львиную долю времени владелец созерцает машину изнутри.
Обидно другое: нет больше подвески Hydroactive! На стенде стоит С5 в топовой комплектации — на обычных пружинах. Ушла эпоха...
Европейскую версию обновлять аналогичным образом уже не будут. Она скоро отправится в отставку. Замена будет, но — не сразу. Пофантазировать о преемнике можно, глядя на концепт Citroen C-Xperience.
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8:05 Chery раскрывает карты
Под капотом 1,5-литровый турбомотор, который теперь выдает 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Пока Tiggo 7 не продается в России, но подозреваю, что шансы на успех у него хорошие. На моей памяти это один из немногих китайских кроссоверов, на который и посмотреть приятно, и за рулем оказаться не боязно. По крайней мере, интерьер отторжения не вызывает, а скорее наоборот: кресла удобные, запаса пространства и регулировок хватает. А вот как автомобиль проявит себя на ходу, обязательно расскажем чуть позже — сразу после Шанхайского автосалона у нас будет возможность протестировать Tiggo 7 Sport в пригороде Шанхая.
В ходе презентации китайцы озвучили цены на Tiggo 7 Sport на внутреннем рынке: от 109 900 юаней (это порядка 912 000 руб.) до 150 900 юаней (1 252 000 руб.) в зависимости от оснащения. Полагаю, если Tiggo 7 будут производить на заводе «Дервейс» в Черкесске, рублевый ценник окажется еще более привлекательным. Пока же вопрос о выводе на наш рынок этой модели открыт.
А еще представители Chery подробно рассказали о стратегии развития бренда вплоть до 2023 года, попутно выкатив на суд присутствующих новый концепт Chery Tiggo Coupe. Этот автомобиль, в отличие от предшественника, куда ближе к серийной машине. По крайней мере, как заявил главный дизайнер марки Джеймс Хоуп (бывший главный дизайнер Ford, Daimler-Chrysler и GM-Opel), Chery Coupe Concept построен на элементах платформы серийных автомобилей Chery. Сам же концепт призван продемонстрировать курс компании на создание автомобилей с полностью беспилотным управлением.
Фото: «За рулем», autoshanghai.auto-fairs.com, компании-производители