China in Your eyes: цепляющий взгляд девушек Шанхая

Девушки-стендистки — традиционные спутницы новинок автопроизводителей на всех главных смотрах. В этом всегда есть особый шик. Но когда это девушки из восточного общества, то и чувство прекрасного должно быть специальным образом адаптировано. Кого же мы встретили на сей раз в Шанхае?

Не спешите воротить нос. Во-первых, как говорится, на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Во-вторых, помимо местных моделей, производители разбавили выставочные павильоны и девушками вполне себе европейской внешности. Их и в самом городе предостаточно, даром что Шанхай считается деловой Меккой Китая. Вот, к примеру, на шкодовском стенде угадываются знакомые черты — не этих ли самых красавиц мы видели в Женеве? Неужели они так и гастролируют с новинками Шкоды вокруг света? Словом, устраивайтесь поудобнее и изучайте. Наш фотограф сделал все, что мог. China in Your eyes: цепляющий взгляд девушек Шанхая