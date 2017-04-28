От советского Левши: палец вместо насоса, велодвигатель, Ермак из НАМИ

Как в СССР экономили металл, создавали комфорт водителям и пассажирам и решали другие насущные задачи, вспоминает эксперт ЗР Михаил Колодочкин. Есть вопросы? Задавайте! Электронная почта: kolodochkin@zr.ru.

ПОЛТОРА АВТОБУСА

Как увеличить число мест в небольшом автобусе? Можно пристроить к нему прицеп! Так в 1959 году появился на свет ПАЗ‑750 — эдакий кусочек автобуса без кабины и моторного отсека. Его создавали для перспективного ПАЗ‑672, а также капотного ПАЗ‑671А. От классической рулевой трапеции быстро отказались, потому что с ней прицеп выписывал кренделя на дороге, - в итоге переднюю ось разместили на поворотном круге, как у обычных прицепов. В дальнейшем испытания протекали нормально, однако вскоре наверху решили, что любой пассажирский поезд подобного типа априори опасен. Зеленый свет затее так и не дали.

ПАССАЖИРОВ НЕ БЕРЕМ!

Полвека назад создателям нового самосвала МАЗ поставили задачу: надо обеспечить экономию металла, снизить площадь остекления кабины, убрать спальное место, облегчить доступ к мотору. В рамках этих требований был создан семитонный МАЗ‑510 с оригинальной одноместной кабиной. Однако экономия аукнулась неважной эргономикой тесной кабины и повышенным расходом топлива из-за ухудшения аэродинамики: часть самосвального кузова оказалась неприкрытой от встречного потока воздуха. Необычная машина успешно прошла заводские испытания, но минусов в ней всё-таки оказалось больше, чем плюсов, а потому от подобной экономии решили отказаться.

ПЕДАЛИРУЕМ ГАЗУЛЬКУ

В 1956 году, когда любой транспорт — от мопеда до автомобиля — был дефицитом, в Ленинграде организовали выпуск велодвигателей семейства Д. Особенностью моторчиков была их самобытность — конструкцию ни с чего не копировали! Двигатели семейства Д устанавливали на мотовелосипеды рижского, львовского, пензенского и харьковского заводов. За сорок с лишним лет выпустили примерно 11 миллионов экземпляров. Каких только прозвищ не было у этих моторчиков и соответствующих двухколесных транспортных средств! «Дэшник», «дырчик», «газулька»… Впрочем, некоторые автомобильные историки утверждают, будто бы слово «газулька» связано с тем, что подобные движки устанавливали на велосипеды, с которых снимали педали, заменяя их подножками. А раз нет тормозов, то остается только газ — так и возникла «газулька»…

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БОЕЦ НА ПОДУШКЕ

Боевой цельнометаллический вездеход на воздушной подушке Л‑5, созданный в СССР восемьдесят лет назад, был оснащен двумя авиационными двигателями воздушного охлаждения — по 850 л.с. каждый. Он развивал на воде скорость свыше 130 км/ч и не боялся шторма до четырех баллов. При этом успешно двигался над сплошным льдом и, конечно же, лихо выбирался на сушу, преодолевая болота, бревенчатые заграждения и прочие неприятности. Машина могла разворачиваться почти на месте. Из недостатков уникальной конструкции отмечали шумность двигателей, а также их склонность к перегреву при длительной эксплуатации. Изготовили множество вариантов вездехода, но затем началась Вторая мировая война, а потому до массового производства дело не дошло.

ЕРМАК ИЗ НАМИ

Масса 21 тонна, длина 10,75 метра, колесная формула 6×6, глубина преодолеваемого снежного покрова — до полутора метров! Таким был автомобиль НАМИ‑076 Ермак, созданный в 1963 году. Тягач-лесовоз на армейском шасси с танковым двигателем мощностью 320 л.с. оснащался трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Конструкция лесовоза предусматривала использование двухступенчатой раздаточной коробки с блокируемым дифференциалом. Его оснастили автоматической системой изменения давления в шинах. Внешне Ермак был узнаваем по короткой кабине, вынесенной на передний свес рамы. Испытания он прошел на отлично, и приняли решение производить машину на Могилевском автомобильном заводе. Однако тут же последовали указания что-то немного видоизменить, переделать… А затем МоАЗ сосредоточился на карьерных самосвалах, после чего производство Ермаков пришлось прекратить.

ПАЛЕЦ ВМЕСТО НАСОСА

На первых Жигулях ВАЗ‑2101 и ВАЗ‑2102 не было электрического насоса стеклоомывателя — его заменял… палец водителя. В левой части торпедо находилась резиновая кнопка-диафрагма, на которую нужно было нажимать, чтобы подать жидкость на ветровое стекло. При каждом нажатии омывайка выталкивалась через выпускной клапан к жиклерам. Распрямляясь, диафрагма засасывала жидкость в полость через впускной клапан. А сам бачок, сделанный из поливинилхлорида, был похож на медицинскую грелку, притулившуюся на брызговике левого крыла.