Три капли совести: клоны Шанхайского автосалона

Без «копировальной техники» выставка в Китае не была бы полноценной, так что извольте жаловать — любить не призываем! — местные «достопримечательности», напоминающие автомобили зарубежных производителей.

Клонирование в Поднебесной искоренят очень нескоро. Интересно другое — некоторые марки избегают почти полного срисовывания чужого дизайна, как, например, это делает Landwind и Zotye, а ограничиваются цитированием. Скажем, берется какой-то яркий и узнаваемый элемент и переносится на «свой» автомобиль. Вроде бы и совесть не слишком испачкалась, зачатки породы обозначены, да и местная аудитория, которая не замечена в рефлексии по вопросам аутентичности стиля, рукоплещет. Собственно, эти машины сложно считать клонами в привычном понимании. Полюбоваться ими и полноценными «ксерокопиями» вы можете в нашей подборке.

Три капли совести: клоны Шанхайского автосалона

Что еще увидели наши авторы на подиумах Шанхайского автосалона — 2017? Читайте и смотрите тут и тут.

Фото: Константин Якубов, фирмы-производители и autohome.com.cn

Три капли совести: клоны Шанхайского автосалона
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии