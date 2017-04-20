Три капли совести: клоны Шанхайского автосалона

Клонирование в Поднебесной искоренят очень нескоро. Интересно другое — некоторые марки избегают почти полного срисовывания чужого дизайна, как, например, это делает Landwind и Zotye, а ограничиваются цитированием. Скажем, берется какой-то яркий и узнаваемый элемент и переносится на «свой» автомобиль. Вроде бы и совесть не слишком испачкалась, зачатки породы обозначены, да и местная аудитория, которая не замечена в рефлексии по вопросам аутентичности стиля, рукоплещет. Собственно, эти машины сложно считать клонами в привычном понимании. Полюбоваться ими и полноценными «ксерокопиями» вы можете в нашей подборке.