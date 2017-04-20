Премьеры Шанхая-2017 в одной галерее

Количество новинок на китайских выставках растет с каждым годом, как и сам главный авторынок планеты. Львиную долю премьер проводят местные производители, но и зарубежные концерны стараются не отставать и разрабатывают все больше машин, предназначенных исключительно для жителей Поднебесной. В нашу галерею мы отобрали самых интересных и значимых дебютантов.

Премьеры Шанхая-2017 в одной галерее

Более подробно с этими и другими новинками Шанхайского автосалона 2017 можно ознакомиться здесь.

Премьеры Шанхая-2017 в одной галерее
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Комментарии (1)

Если раньше китайцы развлекали весь мир убогим дизайном своих автомобилей, то теперь уже восхищают весь мир бесподобным дизайном своих автомобилей. Через пять лет китайцы утрут нос всему мировому автопрому и будут диктовать моду в автомобильной промышленности.

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