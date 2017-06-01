МВД предлагает снизить минимальный возраст, по достижении которого ребенка можно пристегивать как взрослого — штатным трехточечным ремнем. Не опасно ли это? Мы провели серию ударных испытаний — и знаем ответ.

Тень защиты детей

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Министерство предлагает снизить минимальный возраст, после которого ребенка можно пристегивать как взрослого — штатным трехточечным ремнем без дополнительных удерживающих устройств. Сейчас это можно делать с 12 лет, а предлагают разрешить с семи! Причина понятна: некоторые дети уже в начальной школе грозят перерасти родителей — в автокресле им тесно.

Но нельзя забывать, что переростков — меньшинство. А их сверстники вполне комфортно ощущают себя под защитой удерживающего устройства. Посему правильнее ориентироваться не только на возраст, но и на рост.

Странно, что обремененные большими полномочиями специалисты в погонах не понимают элементарных вещей. Доказывать им очевидное просто на пальцах бесполезно, поэтому мы отправились на Дмитровский автополигон и совместно с сотрудниками Центра испытаний НАМИ провели серию ударных испытаний.

В лаборатории пассивной безопасности смоделировали несколько сюжетов из повсе­дневной автомобильной жизни. Главный действующий герой — Вася, ученик первого класса. Родители, как обычно, везут его в школу на заднем сиденье автомобиля. Только в этот день до школы они не доехали…

При ударе ремни безопасности растягиваются, поэтому для корректных замеров их меняют перед каждым испытанием. Натяжение поясной и диагональной лямок проверяют динамометром — оно должно составлять 5 кгс.

Средний рост детей в возрасте 7–12 лет

Мальчики Девочки Возраст по данным ВОЗ в России по данным ВОЗ в России 7 лет 121,8 см 121,8 см 120,8 см 121,6 см 8 лет 127,3 см 127,3 см 126,6 см 126,6 см 9 лет 132,6 см 132,6 см 132,5 см 131,9 см 10 лет 137,8 см 137,8 см 138,6 см 137,5 см 11 лет 143,1 см 143,3 см 144,9 см 143,2 см 12 лет 149,1 см 148,9 см 151,2 см 149,9 см

И в лоб, и по лбу

В ходе испытаний на малой катапульте фиксируем перемещения головы манекена по горизонтали и по вертикали при ударе. Значения не должны превышать 550 и 800 мм соответственно. Именно на таком расстоянии от точки пересечения спинки и подушки сиденья находятся воображаемые переднее кресло и потолок.

Так следует отрегулировать ремень при перевозке ребенка в бустере: он должен лежать строго на плече, а поясная и диагональная лямки должны быть натянуты. Увы, в инструкциях ко многим бустерам эта информация отсутствует.

Роль школьника Васи в нашей драме сыграет манекен без имени — у него есть лишь индекс Р6. По антропометрическим данным он схож со среднестатистическим семилетним ребенком — ростом около 117 см и весом 22 кг. В грудную клетку «Васи» встроены акселерометры, фиксирующие ускорения по трем осям, а в животе установлен брусок из формовочной глины: по отпечатку на нем визуально определяют, насколько опасно было при ударе давление ремня на внутренние органы.

Наши испытания основаны на методике, предписанной Правилами ЕЭК ООН № 44–04 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения детских удерживающих устройств, находящихся в автотранспортных средствах». Этим европейским требованиям должны удовлетворять все детские удерживающие системы, прода­ющиеся в России. А подтверждением успешно сданного экзамена по безопасности служит соответствующий ярлык или табличка на автокресле или бустере.

По сценарию автомобиль бьется передней частью о неподвижное недеформируемое препятствие на скорости 48–50 км/ч — статистика, а она дама упрямая, утверждает, что именно на такой скорости происходит большинство аварий.

Сымитировать удар нам поможет так называемая малая катапульта. По принципу действия она напоминает рогатку, только в цель летит не камешек, а тележка, поставленная на рельсы. К препятствию тележка «привязана» толстыми резиновыми жгутами. Электролебедка оттягивает тележку, а затем по команде оператора «рогатка» выстреливает точно в цель.

На тележке установлено сиденье. Углы наклона подушки и спинки, их размеры, даже структура и материал обивки строго регламентированы и схожи с параметрами сидений большинства автомобилей. Всё должно быть как в реальной жизни.

Отпечаток от «позвоночника» манекена, зафиксированного штатным ремнем с адаптером. Четкий рисунок свидетельствует о чрезмерном давлении поясной лямки ремня на живот. Давление поясной лямки ремня на живот оценивают визуально по деформации и отпечатку на формовочной глине. Ее предварительно разогревают до пластичного состояния и закрепляют на позвоночнике манекена.

Удар, удар, еще удар!

Итак, «Вася» усажен в автокресло категории II/III, предназначенное для перевозки детей весом от 15 до 36 кг, и зафиксирован штатным трехточечным ремнем.

Электролебедка оттягивает катапульту на исходную позицию, включены камеры скоростной съемки и…

Бабах! Датчики ускорений не зафиксировали опасных перегрузок, на формовочной глине нет отпечатков от «позвонков», а головой манекен не достал ни до «потолка», ни до «спинки стоящего впереди сиденья».

Детское кресло Kid II (производитель Britax-Römer) относится к премиум-сегменту. Цена — около девяти тысяч рублей. Из протестированных нами устройств только оно защищает ребенка и при фронтальном ударе, и при боковом. Вердикт ЗР: сиденье — лучшее средство для перевозки детей.

Что ж, ожидаемый результат! Ведь мы взяли кресло, которое прошло сертификационные испытания по Правилам ЕЭК ООН № 44–04, что подтверждает соответствующая табличка на корпусе.

А теперь пристегиваем нашего «Васю» тем же трехточечным ремнем, но уже без кресла, - как взрослого.

Удар! На съемке со скоростных камер видно, что при столкновении ремень лег на шею — травмы неизбежны, а их тяжесть в реальной жизни будет зависеть от позы ребенка, скорости в момент удара и, безу­словно, от везения. Кроме того, из-за неоптимального положения ремня на манекене датчики зафиксировали повышенные ускорения грудной клетки. В реальной дорожной коллизии пристегнутый лишь ремнем ребенок вряд ли отделается легким испугом. Вывод очевиден: пристегивать штатным ремнем семилетнего ребенка без каких-либо дополнительных устройств опасно!

Согласно Правилам ЕЭК ООН № 44–04 и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) запрещена сертификация различных корректоров и адаптеров ремней в качестве детских удерживающих систем.

Попробуем с бустером? Это облегченный вариант кресла — по сути, подушка без спинки. Позволяет правильно пристегнуть ребенка и обеспечить достойную защиту при фронтальном ударе. Усаживаем манекен на бустер, пристегиваем ремнем. Вновь разгон катапульты, удар… Измерительная аппаратура показала повышенные ускорения грудной клетки, а визуальный контроль глиняного бруска подтвердил, что ремень основательно надавил манекену-ребенку на живот. Странно, ведь эта модель бустера выдержала сертификационные испытания по Правилам ЕЭК ООН № 44–04 — вот и табличка имеется. Сертификационный подлог? Или брак в изготовлении конкретного изделия?