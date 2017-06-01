Тень защиты детей
Но нельзя забывать, что переростков — меньшинство. А их сверстники вполне комфортно ощущают себя под защитой удерживающего устройства. Посему правильнее ориентироваться не только на возраст, но и на рост.
Странно, что обремененные большими полномочиями специалисты в погонах не понимают элементарных вещей. Доказывать им очевидное просто на пальцах бесполезно, поэтому мы отправились на Дмитровский автополигон и совместно с сотрудниками Центра испытаний НАМИ провели серию ударных испытаний.
В лаборатории пассивной безопасности смоделировали несколько сюжетов из повседневной автомобильной жизни. Главный действующий герой — Вася, ученик первого класса. Родители, как обычно, везут его в школу на заднем сиденье автомобиля. Только в этот день до школы они не доехали…
Средний рост детей в возрасте 7–12 лет
|
|
Мальчики
|
Девочки
|
Возраст
|
по данным ВОЗ
|
в России
|
по данным ВОЗ
|
в России
|
7 лет
|
121,8 см
|
121,8 см
|
120,8 см
|
121,6 см
|
8 лет
|
127,3 см
|
127,3 см
|
126,6 см
|
126,6 см
|
9 лет
|
132,6 см
|
132,6 см
|
132,5 см
|
131,9 см
|
10 лет
|
137,8 см
|
137,8 см
|
138,6 см
|
137,5 см
|
11 лет
|
143,1 см
|
143,3 см
|
144,9 см
|
143,2 см
|
12 лет
|
149,1 см
|
148,9 см
|
151,2 см
|
149,9 см
И в лоб, и по лбу
Роль школьника Васи в нашей драме сыграет манекен без имени — у него есть лишь индекс Р6. По антропометрическим данным он схож со среднестатистическим семилетним ребенком — ростом около 117 см и весом 22 кг. В грудную клетку «Васи» встроены акселерометры, фиксирующие ускорения по трем осям, а в животе установлен брусок из формовочной глины: по отпечатку на нем визуально определяют, насколько опасно было при ударе давление ремня на внутренние органы.
Наши испытания основаны на методике, предписанной Правилами ЕЭК ООН № 44–04 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения детских удерживающих устройств, находящихся в автотранспортных средствах». Этим европейским требованиям должны удовлетворять все детские удерживающие системы, продающиеся в России. А подтверждением успешно сданного экзамена по безопасности служит соответствующий ярлык или табличка на автокресле или бустере.
По сценарию автомобиль бьется передней частью о неподвижное недеформируемое препятствие на скорости 48–50 км/ч — статистика, а она дама упрямая, утверждает, что именно на такой скорости происходит большинство аварий.
Сымитировать удар нам поможет так называемая малая катапульта. По принципу действия она напоминает рогатку, только в цель летит не камешек, а тележка, поставленная на рельсы. К препятствию тележка «привязана» толстыми резиновыми жгутами. Электролебедка оттягивает тележку, а затем по команде оператора «рогатка» выстреливает точно в цель.
На тележке установлено сиденье. Углы наклона подушки и спинки, их размеры, даже структура и материал обивки строго регламентированы и схожи с параметрами сидений большинства автомобилей. Всё должно быть как в реальной жизни.
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Отпечаток от «позвоночника» манекена, зафиксированного штатным ремнем с адаптером. Четкий рисунок свидетельствует о чрезмерном давлении поясной лямки ремня на живот.
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Давление поясной лямки ремня на живот оценивают визуально по деформации и отпечатку на формовочной глине. Ее предварительно разогревают до пластичного состояния и закрепляют на позвоночнике манекена.
Удар, удар, еще удар!
Итак, «Вася» усажен в автокресло категории II/III, предназначенное для перевозки детей весом от 15 до 36 кг, и зафиксирован штатным трехточечным ремнем.
Электролебедка оттягивает катапульту на исходную позицию, включены камеры скоростной съемки и…
Бабах! Датчики ускорений не зафиксировали опасных перегрузок, на формовочной глине нет отпечатков от «позвонков», а головой манекен не достал ни до «потолка», ни до «спинки стоящего впереди сиденья».
Что ж, ожидаемый результат! Ведь мы взяли кресло, которое прошло сертификационные испытания по Правилам ЕЭК ООН № 44–04, что подтверждает соответствующая табличка на корпусе.
А теперь пристегиваем нашего «Васю» тем же трехточечным ремнем, но уже без кресла, - как взрослого.
Удар! На съемке со скоростных камер видно, что при столкновении ремень лег на шею — травмы неизбежны, а их тяжесть в реальной жизни будет зависеть от позы ребенка, скорости в момент удара и, безусловно, от везения. Кроме того, из-за неоптимального положения ремня на манекене датчики зафиксировали повышенные ускорения грудной клетки. В реальной дорожной коллизии пристегнутый лишь ремнем ребенок вряд ли отделается легким испугом. Вывод очевиден: пристегивать штатным ремнем семилетнего ребенка без каких-либо дополнительных устройств опасно!
Попробуем с бустером? Это облегченный вариант кресла — по сути, подушка без спинки. Позволяет правильно пристегнуть ребенка и обеспечить достойную защиту при фронтальном ударе. Усаживаем манекен на бустер, пристегиваем ремнем. Вновь разгон катапульты, удар… Измерительная аппаратура показала повышенные ускорения грудной клетки, а визуальный контроль глиняного бруска подтвердил, что ремень основательно надавил манекену-ребенку на живот. Странно, ведь эта модель бустера выдержала сертификационные испытания по Правилам ЕЭК ООН № 44–04 — вот и табличка имеется. Сертификационный подлог? Или брак в изготовлении конкретного изделия?