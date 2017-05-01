Конкурс знатоков: шкив, который гуляет сам по себе

За ответ на задачу № 109 «Осторожно — дети!» (ЗР, 2017, № 2) Александр Сарычев, житель города Кстово (Нижегородская область), получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 июня 2017 года.

ЗАДАЧА № 112

Секрет шкива

Петрович менял на хэтчбеке Kia сee’d ремень привода вспомогательных агрегатов. Демонтировал старый и, осматривая шкивы, вдруг обнаружил, что шкив генератора в одну сторону проворачивается совсем легко. Ну, вряд ли гайку не затянули! Озадаченный, пошел он в соседний гаражный сервис обсудить проблему. Как вы думаете, что ему там сказали?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e-mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

Подведем итоги «Конкурса знатоков» из второго номера журнала «За рулем».

1 — контактная колодка; 2 — крышка; 3 — плоский кабель; 4 — корпус; 5 — подрулевой спиральный кабель в сборе.

Напомним, о чем шла речь. Автолюбитель, который снимал на своей машине рулевой механизм, чтобы отдать в ремонт, разрешил малолетнему сыну сесть за руль. Через несколько дней поставил перебранный рулевой механизм, завел двигатель — и с ужасом увидел на панели приборов негаснущий символ подушки безопасности.

Читателей, решивших нашу конкурсную задачу, и на этот раз было очень много. Отметим высокий уровень технической грамотности большинства приславших ответы. На фоне таких правильных ответов немного опечалили размышления типа «просто под сиденьем есть провода, идущие на подушку безопасности, вот штекер и разъединился. А еще перетирается провод, надо просто его изолировать. На СТО за это возьмут 1500–3000 рублей».

Некоторые читатели рассуждали о том, что в «мозгах» накапливаются ошибки, связанные с отключением питания подушки безопасности. «Автолюбитель снимал клемму с аккумулятора или отключал подушку от бортовой сети. После подключения нужно пустить двигатель, провернуть руль до конца в обе стороны — и значок погаснет». Видимо, эти любители теории никогда сами клемму с аккумулятора не снимали. Автомобиль совершенно спокойно переносит эту операцию, и сигнализатор аварийного режима работы подушек не загорается.

Некоторые читатели считают, что «для снятия рулевого механизма требуется демонтировать подушку безопасности водителя, предварительно отключив аккумуляторную батарею, а также саму подушку на руле, - если ее потом не подключить, будет гореть символ подушки». Здесь верным является лишь то, что, если подушка не подсоединена, символ будет гореть.

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Теперь перейдем к правильным ответам. Многие присылают их с мобильных устройств, но нельзя же быть настолько скупыми на слова! Мы не раз писали, что нужны интересные, развернутые ответы, а не сообщения в стиле передававшихся на заре телеграфной эры.. По сути верно, но написавший, увы, никому ничего не объяснил.

Приведем с некоторыми сокращениями ответ читателя, который рассказал практически всё о подушках безопасности применительно к нашей задаче.

«За целостностью всей системы подушек безопасности следит блок управления. Когда датчики ускорения фиксируют удар, он по проводам подает электрический импульс на контакты пиропатрона, в результате чего воспламеняется заряд, при сгорании которого происходит быстрое выделение большого количества газа. Этот газ мгновенно надувает подушку.

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Поэтому инженеры предложили иную конструкцию электрического соединения компонентов. Называют ее по-разному — подрулевой спиральный кабель, плоский кабель, шлейф руля, улитка. Шлейф состоит из нескольких проводов, уложенных по спирали в круглую коробку (напоминает пружину от механического будильника). Коробка неподвижно закреплена на рулевой колонке, а крышка вращается вокруг центрального отверстия, через которое проходит рулевой вал. На обеих частях коробки есть разъемы, которыми заканчивается уложенный внутри спиральный кабель. Один подключен к рулю, второй — к бортовой сети. Из конструкции следует, что бесконечно вращать устройство в одну сторону, как и бесконечно заводить будильник, нельзя: итогом станет обрыв кабеля. При этом блок управления подушками безопасности теряет электрическую связь с пиропатроном в руле и зажигает сигнализатор неисправности.

Когда незадачливый автолюбитель посадил сынишку «порулить», тот сделал слишком много оборотов рулем в одну сторону. Ведь папа отсоединил вал от рулевого механизма, который в обычной эксплуатации является ограничителем оборотов баранки. Чтобы не было нежелательных последствий, нужно задействовать штатную механическую бло­кировку — вынуть ключ из замка зажигания и, поворачивая руль на небольшой угол, ­запереть его».





Всем участникам конкурса спасибо. Александра Сарычева поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.