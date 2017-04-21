Гран-при «За рулем» — 2017: награды вручены!

Главная национальная автомобильная премия России, присуждаемая огромной читательской аудиторией журнала «За рулем» уже в 22-й раз, — и символ, и гарантия успеха. Звание лучшего автомобиля оспаривали в этом году 53 автомобиля, представленные в 11 номинациях. Наверняка все участники голосования, а их было более 10 тысяч, да и не только они, хотят узнать, как проходила церемония награждения. Рассказываем и показываем!

Материалы по теме
Гран-при «За рулем»: лучшие автомобили года
Победителями Гран-при «За рулем» становятся модели, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования читателей. На этот раз было обработано более 10 000 анкет, заполненных в период с 1 марта по 15 апреля 2017 года. В нашем конкурсе приняли участие 53 автомобиля, играющие в 11 классах.

Читатели «За рулем» оценивали машины по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность.

Кроме этого, журналисты нашего издания выдвинули шесть отдельных номинаций. В них мы решили отметить самые значимые события, случившиеся на российском автомобильном рынке в 2016 году.

Победители 22-го Гран-при «За рулем» — в фотогалерее ниже.

Гран-при «За рулем» — 2017: награды вручены!


Выбор журналистов издательства «За рулем»

Гран-при «За рулем» — 2017: награды вручены!



Гран-при «За рулем» — 2017: награды вручены!
Фото: ,
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии