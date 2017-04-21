Амбициозный китайский стартап привез на Шанхайский автосалон два гибридных кроссовера — пятиместный К550 и семиместный К750. Оба разработаны с помощью итальянской студии Pininfarina и снабжены компактным газотурбинным генератором, используемым в качестве удлинителя запаса хода.
Под брендом Hongqi, принадлежащим автоконцерну FAW, раньше производились исключительно номенклатурные лимузины, недоступные простым смертным. Теперь Hongqi идет в народ и стремительно расширяет модельную линейку.
Главная национальная автомобильная премия России, присуждаемая огромной читательской аудиторией журнала «За рулем» уже в 22-й раз, — и символ, и гарантия успеха. Звание лучшего автомобиля оспаривали в этом году 53 автомобиля, представленные в 11 номинациях. Наверняка все участники голосования, а их было более 10 тысяч, да и не только они, хотят узнать, как проходила церемония награждения. Рассказываем и показываем!
Роль прекрасного пола в развитии автомобиля тема хорошо изученная. И, как правило, по случаю 8 марта или в другие подходящие дни исследователи заявляют, что роль эта достаточно велика. Почему же мы тогда не слышим о женщинах, разработавших подвеску, трансмиссию, мотор или весь автомобиль в целом? Да потому, что таких примеров нет.
Сорок лет назад, 5 апреля 1977 года, с конвейера ВАЗа сошли первые товарные ВАЗ-2121 Нива. И вот в нашей редакции на несколько месяцев прописалась трехдверная Lada 4x4. Что роднит ее с «дедушкой»? Разбираемся в ходе нашего теста.
Теперь самую доступную модификацию кроссовера Hyundai Creta со всеми ведущими можно купить меньше чем за миллион рублей. Мы одними из первых прокатились на ней по подмосковным дорогам.
Гран-при «За рулем» — 2017: награды вручены!
Главная национальная автомобильная премия России, присуждаемая огромной читательской аудиторией журнала «За рулем» уже в 22-й раз, — и символ, и гарантия успеха. Звание лучшего автомобиля оспаривали в этом году 53 автомобиля, представленные в 11 номинациях. Наверняка все участники голосования, а их было более 10 тысяч, да и не только они, хотят узнать, как проходила церемония награждения. Рассказываем и показываем!
Победителями Гран-при «За рулем» становятся модели, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования читателей. На этот раз было обработано более 10 000 анкет, заполненных в период с 1 марта по 15 апреля 2017 года. В нашем конкурсе приняли участие 53 автомобиля, играющие в 11 классах.
Читатели «За рулем» оценивали машины по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность.
Кроме этого, журналисты нашего издания выдвинули шесть отдельных номинаций. В них мы решили отметить самые значимые события, случившиеся на российском автомобильном рынке в 2016 году.
Победители 22-го Гран-при «За рулем» — в фотогалерее ниже.