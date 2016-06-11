Знаковые кроссоверы Шанхайского мотор-шоу

Шанхайский автосалон выдался на удивление богатым на кроссоверы. Конечно, среди них множество концептуальных машин, однако и серийных моделей немало. Многие из них в перспективе могут оказаться и на российском рынке.

CITROEN C5 AIRCROSS

Эпоха бейджинжиниринга в истории ситроеновских кроссоверов завершилась. После не слишком удачного С4 Aircross, представлявшего собой брата-близнеца Mitsubishi ASX, французы решили разработать новый SUV самостоятельно. Получилось неплохо!

Материалы по теме Все премьеры Шанхая-2017 в одной галерее

Яркий и эпатажный дизайн с двухъярусной головной светотехникой — вот главное преимущество модели. Пластиковый обвес кузова по фирменной традиции располагает специальными наполненными воздухом «пузырями», уберегающими боковины от легких повреждений.

Интерьер выполнен в более сдержанном ключе — по стилистике он схож с салоном свежеобновленного седана С5. Отделка понравилась безоговорочно — на фоне новичка ASX-подобный предшественник выглядит бледновато. По эргономике и вместительности тоже сделан заметный шаг вперед. А по уровню оснащения — и все два. Особого упоминания заслуживают роскошные передние кресла с функцией массажа. Я проверил — работает! В общем, из салона ситроеновского кроссовера мне пришлось себя вытаскивать за шкирку.

По технике фишкой этой машины стала подвеска Progressive Hydraulic Cushions. В ее амортизаторах вместо резиновых демпферов применяются гидравлические ограничители хода. Благодаря этому решению ситроеновцы обещают высокий уровень комфорта при движении по разбитым дорогам.

Базовая версия C5 Aircross снабжается бензиновым турбомотором 1.6 THP мощностью 167 л.с., работающим в связке с 6-ступенчатым автоматом. Привод — исключительно передний.

На другом полюсе находится модификация с гибридной силовой установкой. В ее распоряжении 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, которому помогает электромотор, вращающий колеса задней оси. Суммарная мощность силовой установки составляет 300 л.с.

Как и прочие кроссоверы концерна PSA, новичок комплектуется ассистентом спуска с горы и системой Grip Control, позволяющей менять программные настройки ESP: Асфальт, Песок, Бездорожье, Снег и ESP Off.

Старт продаж C5 Aircross в Китае намечен на второе полугодие, а до России он доберется не раньше чем через год.

CHANGAN CS55

Бренд Changan еще совсем молодой, однако он уже успел завоевать признание у китайской публики. Его компактные кроссоверы расходятся в Поднебесной как горячие пирожки. Появление нового CS55 должно упрочить положение компании.

Дизайн симпатичен. В профиль автомобиль неуловимо напоминает пятидверный Range Rover Evoque. Да и габариты схожи. Длина CS55 — 4500 мм, ширина — 1855, высота — 1690. Колесная база составляет 2650 мм. Интерьер примечателен экраном мультимедиасистемы, который интегрирован в центральную консоль на три четверти, — верхняя его часть торчит сама по себе. Интересное решение. Салон с виду приятен, однако в реальности он не так уж и хорош: материалы отделки простецкие, да и запашок, знаете ли...

На местном рынке CS55 появится во втором полугодии по цене от 90 000 юаней (740 000 рублей). Для машины такого уровня — заманчивое предложение. В Россию модель тоже доберется, но не раньше следующего года.

CHERY TIGGO 5

Нет, это не рестайлинг. Действительно, спустя четыре года после показа Tiggo 5 китайцы вывели полностью новую модель. Такой оперативности можно только позавидовать!

Вопреки современным тенденциям новичок не увеличился в размерах, а поджался. Его длина сократилась до 4338 мм (минус 173 мм), ширина — до 1830 (минус 11 мм), высота — до 1645 (минус 95 мм). А вот колесная база приросла на 20 мм и достигла 2630 мм.

Материалы по теме Три капли совести: клоны Шанхайского автосалона

Концепция дизайна поменялась кардинально. От прежних сдержанных строгих линий китайцы отказались в пользу дутых овально-круглых форм. Индивидуальности это не добавило.

Интерьер выполнен в общем стиле с более крупным и дорогим Tiggo 7. Дизайн схож, а вот отделку оценить не удалось — машина стояла с закрытыми дверями. Звучавшим на пресс-конференции репликам о дорогих и статусных материалах остается просто верить.

Как и прежде, «пятерка» предлагается исключительно с передним приводом. Но это вовсе не говорит о примитивности конструкции. Так, сзади у Tiggo 5 установлена многорычажная подвеска, а под капот имплантирован 1,5-литровый 147-сильный турбомотор 1.5 (147 л.с.), работающий в паре с вариатором. Позднее гамму силовых агрегатов обещают расширить.

В Поднебесной свежий Tiggo 5 поступит в продажу во втором полугодии. В России же он появится не ранее следующего года.

HYUNDAI IX35

Китайский рынок невероятно велик. На нем легко могут уживаться однотипные модели одного и того же производителя без особого ущерба для спроса. Места хватает всем! Глядя на такой размах, корейцы из Hyundai решили добавить к кроссоверу Tucson машину под давно известным названием ix35. Ее экстерьер — один из самых ярких и запоминающихся в сегменте. Угловатый кузов придает кроссоверу особенную стать и индивидуальность. Такой точно в потоке не затеряется.

Длина ix35 составляет 4434 мм, ширина — 1850 мм.

О дизайне салона остается только догадываться — корейцы держали двери с наглухо тонированными стеклами закрытыми. Нет подробностей и по технической части. Известно лишь, что кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей: турбонаддувным 1.4 T-GDI и 2,0-литровым атмосферником. Базовой коробкой передач служит 6-ступенчатая механика. За доплату предлагается 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями.

Новый ix35 будет выпускаться и продаваться исключительно в Китае. Возможность его появления в России минимальна.

HAVAL H6

Среднеразмерный кроссовер Haval H6 в Поднебесной является бестселлером — по объему продаж до него недотягивает ни один из одноклассников. Но китайцы не желают почивать на лаврах и представили в Шанхае модель второго поколения. Автомобиль подкупает лаконичным, без вывертов, дизайном. Честное слово, H6 смотрится не хуже именитых конкурентов, в число которых можно занести такие машины, как Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4.

Материалы по теме Ford Kuga против конкурентов: матч-реванш

Салон и вовсе хорош. Конечно, растянутая по всей ширине передней панели решетка, замаскированная под дефлектор системы вентиляции, напоминает о VW Passat и ряде других моделей, но в остальном интерьер совершенно индивидуален. Особенно интересно смотрится прилив на центральной консоли, на которую вынесена кнопка пуска двигателя. Второй ряд порадовал простором. Кстати, спинки регулируются по наклону в диапазоне 15 градусов.

Под капот устанавливается 1,3-литровый (138 л.с.) либо 2,0-литровый (197 л.с.) бензиновый двигатель. Что тот, что другой оснащены турбонаддувом и трудятся в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы — 6-ступенчатая механика.

Платформа с многорычажной задней подвеской осталась прежней, равно как и колесная база (2680 мм). Новая модель на 49 мм короче (4600 мм) предшественницы, а ширина (1860 мм) и высота (1720 мм) практически не изменились. Дорожный просвет — 200 мм.

Продажи нового H6 стартуют в Китае уже этой весной. Вопрос о выходе на наш рынок решен положительно, но дата премьеры пока обсуждается.