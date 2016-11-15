Audi A4 quattro: зверь на привязи

Без лишнего шума и сенсаций нам предлагают обновленный Audi А4 с двумя версиями полного привода — quattro и quattro ultra.

Audi A4 quattro

Как владелец авто с четырьмя кольцами, приученный гордиться постоянным полным приводом quattro, я теперь чую измену. Мне начали внушать мысль, что полный привод у Ауди может быть не то что бы отключаемым, а интеллигентно подключаемым.

Понятно, откуда ветер дует: экономия топлива, борьба за уменьшение выбросов СО 2 ... Но я-то живу в России, где большую часть года зима, и здесь страшновато зависеть от электроники. С другой стороны, может, это прорыв в технике?

Заметим, в обновленном А4 имеющиеся моторы установлены продольно — хорошая предпосылка для присоединения карданного вала. Одним словом, решили мы отвязать этого зверя, Audi A4 quattro, с привязи.

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Фото: automps.ru