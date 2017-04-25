Предать забвению: машины, не допущенные до конвейера

Каждый год на мировых выставках представляют несколько сотен новых автомобилей. Лишь малая часть из них серийные, которые потом поступят в продажу в тех или иных странах. А все самое красивое и интересное зачастую даже не попадает в поле нашего зрения. Попробуем частично восполнить этот пробел.

2005 Jeep Hurricane 2005 Jeep Hurricane — пример максималистского подхода к внедорожным качествам. Некоторое пренебрежение дизайном в данном случае вполне оправданно. Воображение поражает, прежде всего, реализация подвески. Все четыре колеса управляемые, причем каждое может управляться независимо от других, что позволяет машине разворачиваться на месте. Два мотора Hemi V8 5.7 суммарно выдают 670 л.с. и 1000 Н.м, при этом автоматически отключаются невостребованные ряды цилиндров.

В 1990-е наступила эра развитого глобального маркетинга. Мировой автопром пришел в нее с четким пониманием, что делать и как себя вести на насыщенном рынке. Постепенно уходила в прошлое необходимость повышать долговечность машин и основных агрегатов. Автомобиль, способный пробежать полмиллиона километров без особых проблем, для повышения продаж невыгоден. Обрисовался шестилетний цикл жизни модели: три года до рестайлинга, три года после, после чего модель признается устаревшей и заменяется новой. Важнее всего стало позиционирование бренда и модели, а также выпуск как можно более длинного модельного ряда.

Инновационная пропаганда

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На всех крупных автосалонах производители активно состязались в привлечении внимания аудитории, и по-прежнему концепткары в этом состязании играли важную роль. Пожалуй, их даже стало больше, чем раньше. А иногда свои собственные концепты строили фирмы, имеющие отдаленное отношение к автомобилестроению. Но именно на автомобилях они показывали свои инновационные достижения.

Слово «инновация» именно в 1990-х вошло в моду, а сегодня просто обязательно к применению в автомобильной отрасли. Вы не найдете ни одного рекламного буклета без магических заклинаний «Инновационная модель!», «Инновационный дизайн!» и «Инновационные технологии!» (за исключением Bajaj Qute). Простоватое слово «новация», идентичное по смыслу, как вы понимаете, не подходит. На укоренившиеся понятия «японская надежность» или «немецкое качество» при этом нажимают всё реже, чему есть свои причины.

2010 Mercedes-Benz Biome 2010 Mercedes-Benz Biome выполнен из материала BioFibre и весит около 400 кг. BioFibre это белковая материя, под воздействием солнца вырабатывающая вещество BioNectar4534, которое является топливом и запасается в ходовой части, салоне и колесах. В движении автомобиль вырабатывает кислород. По окончании жизненного цикла становится удобрением или строительным материалом. Это не шутка, так написано в официальных пресс-релизах.

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Первичными носителями и пропагандистами всех инноваций как раз и работали концепткары. Изначально, в довоенные времена, на концептах заводы показывали, какие машины они в ближайшем будущем планируют продавать уважаемой публике. Затем «ближайшее будущее» становилось всё более отдаленным, а концепты — все более фантастическими. К сегодняшнему дню большинство концептов вообще не подразумевает серийного выпуска, это технологически невыполнимо, да к тому же и нерентабельно. Так что чаще всего мы наблюдаем некую абстрактную демонстрацию комплектов инноваций — к реальности такие комплекты привязаны условно.

Между тем маркетологи и сегодня применяют всё ту же старую мантру конца прошлого века. Звучит она примерно так: на данном концепте мы исследуем потенциальный покупательский спрос. Хотят или не хотят люди машину с таким дизайном и с таким оснащением? Хотят сразу же или предпочли бы немного подождать?

2005 Toyota i-unit 2005 Toyota i-unit. Тойоту, возможно, следует признать мировым лидером по изобретению непонятных машин, принадлежность которых к автомобилям надо еще как-то обосновать. Принципиально i-unit больше похож на детскую коляску для взрослых далекого будущего, ибо умеет складываться. Это персональное транспортное средство с электроприводом. Утверждают, что полностью изготовлен из биоразлагаемых материалов. Как и ионно-литиевые батареи — тоже?

На самом деле, вероятнее всего, производители не изучают, а формируют спрос — с научным подходом к процессу. Как иначе можно убедить людей, которые, как и их отцы и деды, всю жизнь ездили на машинах с ДВС, пересесть на более дорогие и менее практичные электромобили, вынуждающие постоянно учитывать километраж маршрута и расположение зарядных станций? Но это произошло! В том числе и благодаря огромному числу электрических и гибридных концептов. Посчитать точно, сколько их построили за данный период, не возьмусь — если на глазок, то примерно треть от общего числа.

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Преданные забвению

В результате мир получил огромное количество интереснейших или как минимум любопытных машин, которые по окончании того или иного мотор-шоу были преданы забвению. Некоторые концепты вообще остались почти незамеченными, поскольку нереально объять необъятное — в отчеты прессы о каждом автосалоне обычно попадают только самые важные экспонаты. Прежде всего, серийные, а концепты — бессистемно и когда как. Большинство из них сейчас никто и не вспомнит.

В цифрах это выглядит приблизительно так: не самые крупные компании, например, Honda или Renault, в наши дни выдают по десятку концептов в год. Какая-то часть из них — «переделки» чего-то известного, но в основном это оригинальные вдохновенные творения. Ну и много ли таких творений попадает нам на глаза?

2004 Peugeot 907 2004 Peugeot 907 — очередной суперкар от Peugeot, с завидной регулярностью изучавшей потенциальный спрос на суперкары от Peugeot. Спрос будет, вы машину дайте! Дизайн классический, характеристики и оснащение, естественно, передовые. Под капотом V12, полученный соединением двух V6. Красивейший концепт приняли с восторгом, он нравится и сейчас, но что дальше?

Как и раньше, все концепты можно довольно четко разделить на несколько категорий. Первая, самая яркая и любимая всеми, — шоу-кары, созданные по большому счету для привлечения внимания. Вторая — «футуристические» концепткары, на которых обкатываются какие-то конкретные «инновационные» решения перед тем, как эти решения (только решения, но не сами концепты) придут на конвейер. Третья — предсерийные концепты, этакие замаскированные образцы моделей, которые, по сути, уже утверждены к началу производства. Но таких мало. А шоу-кары и «машины будущего» массово выпускать никто не собирается и не собирался — начиная с 1950-х годов. Многие из них даже не обучены ездить, муляжи. Это все один и тот же блеф насчет «изучения спроса»!

2008 BMW M1 Hommage 2008 BMW M1 Hommage — очередная обманка на тему потенциального «наследника M1», модели, по которой все тосковали уже тридцать лет. Невероятно красивый и эффектный автомобиль, но, к сожалению, даже не получил технической начинки. Что, кстати, для BMW и вообще для «немцев» нетипично. «Изучением спроса» это тоже не было, поскольку очевидно, что нормальная реакция мужчин на такую машину: хочу!

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Заметная тенденция «концептостроения» конца XX века — очевидный спад влияния и участия итальянских ателье. Большинство современных концептов — работа собственных дизайнеров каждой фирмы. Bertone и ItalDesign никуда не делись, но, как ни странно, итальянцев чаще использовали в разработке довольно банальных машин. Например, дизайном массового седана Chevrolet Lacetti занималась Pininfarina, а хэтчбек рисовал Джуджаро. Ателье Bertone в этот же период разработало китайский Chery Kimo и пакет рестайлинга для нашей Шнивы. Туринский автосалон, на котором некогда блистали итальянские ателье, с 2002 по 2015 год не проводили — не был востребован.

Средство развлечения

В 1990-х началось и происходит по сей день планомерное превращение автомобиля в самоходный гаджет, умеющий соединяться и общаться с другими гаджетами. Нравится нам это или нет, но с этим придется смириться — технический прогресс неудержим. Еще одно важное веяние — всемерная борьба за экологию, которая иногда выглядит просто приторно.

Многое из того, что недавно показывали на концептах, реализовано — по крайней мере, на дорогих моделях. А отсутствие штатного навигатора, без которого двадцать лет назад все прекрасно обходились, сегодня расценивается как недостаток.

1997 Mercedes-Benz F300 Life Jet 1997 Mercedes-Benz F300 Life Jet — первый в истории концерна проект, полностью спроектированный на компьютере. Mercedes не мог пропустить всеобщего увлечения двухместными концептами и создал ходовой прототип трицикла с 90-килограммовым шасси и серийным мотором 1.6. Требуемые углы кренов при поворотах определяет электроника, а обеспечивает гидравлика. Салон напоминает реактивный самолет. Все было готово к серийному выпуску, но совет директоров решил иначе.

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Производители, а следом за ними и изрядная часть покупателей считают, что у автомобиля должно быть больше функций — в том числе развлекательных. Он должен быть более самостоятельным и разносторонним. Поэтому автомобили перестают быть только средством передвижения (за исключением Bajaj Qute и его аналогов). Они постепенно насыщаются различной электроникой и «умнеют». Попутно умнеют отдельные элементы автомобилей — зеркала , фары, подвески, трансмиссии. А машины, умеющие не только самостоятельно парковаться и тормозить, но и ездить без участия водителя, уже поступили в продажу. Недалек, видимо, тот день, когда нам представят модель, способную записаться и съездить на плановое техобслуживание.

Автомобили обучают заботиться о водителях и пассажирах, самые продвинутые запоминают привычки хозяина и предугадывают его желания. Довольно многие модели распознают голосовые команды, а некоторые могут побеседовать с водителем на отвлеченные темы — и нет сомнений, что подобные способности будут развивать и дальше.

Впрочем, самое время перейти к конкретным образцам: кое-что, представленное на них, нам придется приобретать. Но учтите, что выглядеть машины, в целом, будут как-то иначе. И почти полностью опущен огромный пласт «инновационных транспортных средств», созданных знаменитыми автомобильными компаниями, — строго говоря, такую технику сложно причислить к автомобилям.