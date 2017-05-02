Свечи зажигания: чья искра мощнее?

Почему свечи зажигания «похудели»? Сколько искр дает многоэлектродная свеча? Отвечаем на вопросы читателей.

Споры вокруг свечей зажигания сегодня заметно поутихли. Причин, как нам кажется, несколько: ассортимент свечей в магазинах широк как никогда, качество топлива в стране все-таки несколько улучшилось, а автопарк помолодел и стал более «иномарочным». Тем не менее вопросы в редакцию продолжают поступать. Одних интересует информация общего характера — зачем, к примеру, все-таки нужны многоэлектродные свечи? Других волнуют чисто личные проблемы: посмотрите на фото свечи и поставьте диагноз мотору… Ответы на десяток подобных вопросов приводим ниже.

В чем достоинства многоэлектродных свечей? Правда ли, что на них искр больше, чем на «обыкновенных»?

свеча зажигания Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Сразу развеем живучий миф про «многоискровые» свечи: их не существует в природе. Боковых электродов может быть сколько угодно, но искровой разряд всегда один. Продавцы часто демонстрируют «многоискровый» режим на стендах, где создается впечатление одновременного разряда в виде светящегося кольца, но это всего лишь обман зрения, как в кино.

свеча зажигания Разряд постоянно как бы прыгает от центрального электрода то к одному боковому, то к другому, но это происходит поочередно, а не одновременно. Никакого светящегося кольца при одиночном разряде, конечно же, не будет. свеча зажигания Десяток лет назад один из авторов привез целую кучу необычных свечей из чешского Табора — в том числе и Premium. За месяц коллеги растащили всё — интересно же… Особенно вот этот самый «Премиум» — она формирует искру, состоящую из трех коротеньких разрядов, проскакивающих всякий раз в новом месте. Но свеча, конечно же, не стала от этого многоискровой.

Что до преимуществ многоэлектродных свечей, то они есть. Первое — это ресурс: за счет распределения нагрузки между боковыми электродами снижается темп их эрозии. Кстати, именно поэтому их часто устанавливают в моторы с затрудненным доступом к свечам. Второе — наличие так называемой «открытой искры», при которой фронт пламени не застревает в межэлектродном пространстве, а уходит в камеру сгорания. Скорость сгорания увеличивается, что несколько повышает мощность мотора и улучшает его экономичность. Третье достоинство — сравнительно малое число подделок подобных свечей.

Недостатки? Сравнительно высокая цена плюс невозможность выставить желаемый межэлектродный зазор…

Зачем нужны разного рода «драгоценности» типа иридиевых электродов?

свеча зажигания Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Затем, что срок службы иридиевых, платиновых и прочих «породистых» свечей в несколько раз выше, чем у «беспородных»… При этом тугоплавкие материалы электродов дают возможность повысить напряженность поля в межэлектродном пространстве, одновременно освобождая путь фронту пламени. А более мощный искровой разряд, помимо всего прочего, способствует хорошей самоочистке свечи.

Почему не приживаются форкамерные свечи?

форкамерные свеча зажигания Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Приживается то, что имеет очевидные достоинства. В частности, своего рода «микрофоркамеры» — выемки в электродах отдельных фирменных свечей — способствуют стабилизации разряда на кромках таких выемок. Такие выемки могут быть как на боковых (Denso), так и на центральных (NGK) электродах. Определенный технический эффект при этом есть.

Что касается «полноценных» форкамерных свечей, то они часто используются в моторах спортивных машин Формулы 1. Дело в том, что такие двигатели трудятся на высоких оборотах, при которых проблем с вентиляцией просто не возникает. А вот на минимальных оборотах холостого хода, да и на малых нагрузках, смесь в цилиндрах движется куда менее интенсивно, а потому внутренняя камера свечи фактически задыхается. Именно это и наблюдается, как правило, при попытках тупо установить на свой движок нечто псевдоспортивное.

Какой зазор должен быть в свечах?

Зазор между электродами свечи зажигания Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

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Сложный вопрос. Авторитет номер один в этом вопросе — производитель автомобиля, точнее — двигателя. Правда, сегодня подобные рекомендации обращены разве что к сервисменам: потребителю всеми силами перекрывают доступ в подкапотное пространство (и правильно, в общем-то, делают).

Смешнее другое: даже рекомендованный зазор не может быть единым для всех типов свечей. Скажем, для тех же иридиевых он заведомо может быть побольше, чем для классических! Но таких рекомендаций обычно никто не дает. Поэтому его конкретная величина всегда индивидуальна именно для тандема свеча — мотор. В общем же случае чем больше величина зазора, тем сильнее искра и очаг воспламенения. Добавим также, что с ростом зазора снижается вероятность закорачивания электродов сажевыми мостиками.

Опасность чрезмерного увеличения зазора очевидна: больше зазор — больше требуемое напряжение пробоя. А разряду все равно, куда «стрелять»: он может пробить и катушку, если решит, что ему так легче…

Что такое плазменные свечи?

плазма — свеча зажигания Это плазма или не плазма?

Мы не знаем… Вопрос упирается исключительно в терминологию, потому что любой искровой разряд можно назвать холодной плазмой. Поэтому попытки отдельных производителей называть свои свечи плазменными — это следствие неграмотности, а также желания сыграть на неопытности потребителей. Все свечи — либо плазменные, либо нет: соответствующей терминологии просто не существует. Но называть плазменными только свечи собственного изготовления, не удостаивая тем же своих коллег по цеху, просто некорректно.

Почему свечи делают все более тонкими? Даже размер под ключ раньше был 21 мм, а сейчас — 14.

свеча зажигания Да, раньше свечи были явно толще.

Свечи с резьбой М14х1,25 и большим шестигранником использовались на двигателях с двумя клапанами на цилиндр. При этом свеча чаще всего подходила к камере сгорания сбоку и места для размещения ее было предостаточно. На современных двигателях с четырьмя, а то и пятью клапанами единственное место для размещения свечи — это центр камеры сгорания. Свеча вворачивается в головку блока цилиндров сквозь свечной колодец, который «ворует» пространство у клапанов и рубашки системы охлаждения. Именно поэтому приходится делать все более тонкие свечи и колодцы малого диаметра.

Вывернутая из двигателя свеча покрыта слоем масла. В чем причина?

свечи зажигания Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Замасленные свечи могут быть признаком сравнительно легко устраняемых неполадок, например, слишком высокого уровня масла в двигателе или засорения каналов вентиляции картера. Но возможно, это вызвано гораздо более грозными неисправностями, такими как изношенные поршневые кольца, разбитые направляющие втулки клапанов и неисправные сальники клапанов.

Свечу удалось вывернуть с огромным трудом, а новая свеча не вворачивается до конца. Что делать?

свеча зажигания В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

Очевидно, что и прежняя свеча не была завернута в головку блока цилиндров. Поэтому часть резьбы в головке покрылась нагаром и не дает ввернуть новую свечу. В такой ситуации лучше всего надфилем вдоль резьбовой части старой свечи выполнить канавки. Это превратит свечу в подобие метчика. Далее, нанеся на резьбу свечи тонкий слой пластичной смазки, вворачиваем ее в отверстие, периодически «сдавая назад», пока не пройдем всю резьбу. Протираем свечное отверстие тампоном из безворсовой ветоши и вворачиваем новую свечу. Желательно применить специальную высокотемпературную смазку или просто натереть резьбу графитом.

Изолятор свечи приобрел непонятный красноватый цвет, хотя нагара практически нет. Что это?

свеча зажигания Типичная страшилка в багровых тонах.

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Красный нагар на свече образуется при сгорании бензина с высоким содержанием железосодержащих присадок на основе ферроцена. Эти присадки недобросовестные производители используют для повышения октанового числа бензина . Присадка неполезна как для свечей, так и для двигателя. Увидев такой цвет свечи, задумайтесь о смене бензозаправочной станции.

Следует ли чистить свечи от нагара между заменами?

При исправном двигателе нагара образуется немного и очистка свечей не требуется. Если свечи покрываются обильным нагаром при небольших пробегах, то это повод заняться ремонтом двигателя, а не очисткой свечей. К тому же резьбовые отверстия под свечи выполнены в алюминии, и бесчисленные выворачивания-вворачивания могут привести к срыву резьбы.

Коллеги-автолюбители, расскажите, встречались ли вы с какими-то необычными дефектами свечей?