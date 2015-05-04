Проверка на трезвость: все нюансы

Пьяный за рулем — преступник. Большие штрафы, лишение водительского удостоверения и уголовное преследование по «пьяным» статьям дают эффект: «синих» водителей становится меньше, сокращается количество аварий по их вине. Но особо радоваться нечему: в 2016 году произошло почти 20 тысяч таких аварий, в них погибло около 4,5 тысячи человек, а ранено почти 26 тысяч.
ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей. Они позволяют серьезно сократить число желающих прокатиться под хмельком. Так, к примеру, в Московской области в 2016 году был выявлен 12 561 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, что на 14% меньше, чем в 2015 году. В один из рейдов мы отправились вместе с экипажами ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское». К моему удивлению, ни одного нетрезвого водителя во время рейда я не увидел. Зато досконально разобрался в том, как осуществляется проверка на трезвость.
На дороге
Эти требования содержатся в постановлении Правительства № 475 от 2008 года. В правилах, утвержденных этим документом, изложен порядок освидетельствования на дороге. По закону, если инспектор заподозрил водителя в употреблении спиртосодержащего зелья, он обязан отстранить водителя от управления транспортом. Отстранение оформляется протоколом. Затем инспектор предложит пройти освидетельствование на месте в присутствии двух понятых. Можно и без них, если у инспектора есть видеокамера.
Приборов, используемых Госавтоинспекцией, достаточно много. В Московской области, к примеру, на вооружение взяты алкотестеры PRO‑100 combi, PRO‑100 touch-K, АКПЭ‑01М и «Юпитер». Перед тем как подуть в трубочку, вы вправе потребовать от инспектора информацию о поверке алкотестера — это или отдельное свидетельство, или отметка в паспорте прибора.
Трубочка одноразовая, инспектор извлекает ее из упаковки только в присутствии водителя. Распечатку с результатами проверки он прикрепляет к акту освидетельствования. Копия акта вручается водителю, как и протокол по отстранению от управления транспортным средством.
КоАП устанавливает, что факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, - а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Если прибор покажет больше 0,16 мг/л, значит водитель пьян.
Не согласны с показанием алкотестера? Настаивайте на проверке в медучреждении. Кстати, вы имеете право вовсе отказаться от дорожной проверки и сразу требовать медицинского освидетельствования. Инспектор тоже вправе потребовать посетить медучреждение, если прибор ничего не показал, но водитель ведет себя словно пьяный.
Число выявленных нарушений по управлению в состоянии опьянения и отказавшихся от освидетельствования в Московской области
|
|
2015
|
2016
|
+/-
|
Управляли в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)
|
14 606
|
12 561
|
— 14%
|
Отказались от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ)
|
15 863
|
14 261
|
— 10%
В поликлинике
Направление к медикам оформляется также в присутствии двух понятых или под видеозапись — с составлением протокола, копия которого вручается водителю. Медицинское освидетельствование разрешается проводить или в стационарных поликлиниках, или в передвижных медицинских пунктах. Главное условие — наличие лицензии на освидетельствование водителей.
Психиатр-нарколог (а в сельской местности это может сделать фельдшер) определяет состояние водителя с помощью тех же приборов, которыми пользуются дорожные полицейские. В спорных ситуациях врач отбирает на анализ кровь или мочу. Результаты анализа фиксируются в акте медицинского освидетельствования. Если в поликлинике вас признают трезвым, то отпустят с миром. Но если подозрение инспектора подтвердится, дело отправят в суд.
Преступление и наказание
За управление в состоянии опьянения статья 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит за передачу управления водителю в состоянии опьянения. Если автомобилем управляет пьяный, не имеющий прав вовсе, - арест на 10–15 суток. Отказываться от медицинского освидетельствования не следует: статья 12.26 КоАП РФ устанавливает за это такое же наказание, как за «пьяное» вождение.
Предусмотрена и уголовная ответственность. Так, по статье 264.1 УК РФ водителю, уже лишенному права управления и вновь попавшемуся за рулем пьяным, грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
ДТП с водителями в состоянии опьянения или отказавшимися от освидетельствования в 2016 году
|
|
Количество ДТП
|
Погибло, чел.
|
Ранено, чел.
|
Управляли в состоянии опьянения
|
15 669
|
4569
|
21 315
|
Отказались от освидетельствования
|
4043
|
169
|
5786
Редакция благодарит УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за помощь в подготовке материала.
Фото: Константин Якубов, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области