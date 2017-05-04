Проверка на трезвость: все нюансы

Автомобиль и алкоголь — вещи несовместимые. Разбираемся в тонкостях проведения проверки водителей на состояние опьянения.

Пьяный за рулем — преступник. Большие штрафы, лишение водительского удостоверения и уголовное преследование по «пьяным» статьям дают эффект: «синих» водителей становится меньше, сокращается количество аварий по их вине. Но особо радоваться нечему: в 2016 году произошло почти 20 тысяч таких аварий, в них погибло около 4,5 тысячи человек, а ранено почти 26 тысяч.

ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей. Они позволяют серьезно сократить число желающих прокатиться под хмельком. Так, к примеру, в Московской области в 2016 году был выявлен 12 561 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, что на 14% меньше, чем в 2015 году. В один из рейдов мы отправились вместе с экипажами ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское». К моему удивлению, ни одного нетрезвого водителя во время рейда я не увидел. Зато досконально разобрался в том, как осуществляется проверка на трезвость.

Перед тем как заступить на дежурство, все экипажи проходят инструктаж. Проверка служебных удосто­верений обязательна.

На дороге

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Основанием для освидетельствования водителей на предмет опьянения является запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушения речи, резкое изменение окраски кожи лица, неадекватное поведение. Кроме того, водителя обязательно направят на проверку в случае аварии с пострадавшими.

Эти требования содержатся в постановлении Правительства № 475 от 2008 года. В правилах, утвержденных этим документом, изложен порядок освидетельствования на дороге. По закону, если инспектор заподозрил водителя в употреблении спиртосодержащего зелья, он обязан отстранить водителя от управления транспортом. Отстранение оформляется протоколом. Затем инспектор предложит пройти освидетельствование на месте в присутствии двух понятых. Можно и без них, если у инспектора есть видеокамера.

Приборов, используемых Госавтоинспекцией, достаточно много. В Московской области, к примеру, на вооружение взяты алкотестеры PRO‑100 combi, PRO‑100 touch-K, АКПЭ‑01М и «Юпитер». Перед тем как подуть в трубочку, вы вправе потребовать от инспектора информацию о поверке алкотестера — это или отдельное свидетельство, или отметка в паспорте прибора.

Один из самых распространенных алкотестеров — PRO-100 touch-K. Именно с такими дежурят наши экипажи.

Трубочка одноразовая, инспектор извлекает ее из упаковки только в присутствии водителя. Распечатку с результатами проверки он прикрепляет к акту освидетельствования. Копия акта вручается водителю, как и протокол по отстранению от управления транспортным средством.

КоАП устанавливает, что факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превыша­ющей возможную суммарную погрешность измерений, - а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Если прибор покажет больше 0,16 мг/л, значит водитель пьян.

Не согласны с показанием алкотестера? Настаивайте на проверке в медучреждении. Кстати, вы имеете право вовсе отказаться от дорожной проверки и сразу требовать медицинского освидетельствования. Инспектор тоже вправе потребовать посетить медучреждение, если прибор ничего не показал, но водитель ведет себя словно пьяный.

При освидетельствовании инспектор обязан в присутствии водителя достать одноразовый мундштук и обнулить показания алкотестера.

Число выявленных нарушений по управлению в состоянии опьянения и отказавшихся от освидетельствования в Московской области



2015 2016 +/- Управляли в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 14 606 12 561 — 14% Отказались от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) 15 863 14 261 — 10%

В поликлинике

Направление к медикам оформляется также в присутствии двух понятых или под видео­запись — с составлением протокола, копия которого вручается водителю. Медицинское освидетельствование разрешается проводить или в стационарных поликлиниках, или в передвижных медицинских пунктах. Главное условие — наличие лицензии на освидетельствование водителей.

Психиатр-нарколог (а в сельской местности это может сделать фельдшер) определяет состояние водителя с помощью тех же приборов, которыми пользуются дорожные полицейские. В спорных ситуациях врач отбирает на анализ кровь или мочу. Результаты анализа фиксируются в акте медицинского освидетельствования. Если в поликлинике вас признают трезвым, то отпустят с миром. Но если подозрение инспектора подтвердится, дело отправят в суд.

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Чтобы опротестовать медицинское заключение, нужно как можно быстрее попасть на прием в независимую (подойдет и платная) клинику для повторного осмотра. Предельные сроки такой перепроверки никаким документом не регламентированы. Однако идти к независимому специалисту спустя несколько часов нет никакого смысла: суду будет понятно, что за это время водитель попросту успел протрезветь. Если повторная проверка подтвердит, что водитель не пьян, шанс доказать невиновность будет достаточно высок.

Преступление и наказание

За управление в состоянии опьянения статья 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит за передачу управления водителю в состоянии опьянения. Если автомобилем управляет пьяный, не имеющий прав вовсе, - арест на 10–15 суток. Отказываться от медицинского освидетельствования не следует: статья 12.26 КоАП РФ устанавливает за это такое же наказание, как за «пьяное» вождение.

Предусмотрена и уголовная ответственность. Так, по статье 264.1 УК РФ водителю, уже лишенному права управления и вновь попавшемуся за рулем пьяным, грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

ДТП с водителями в состоянии опьянения или отказавшимися от освидетельствования в 2016 году

Количество ДТП Погибло, чел. Ранено, чел. Управляли в состоянии опьянения 15 669 4569 21 315 Отказались от освидетельствования 4043 169 5786

Редакция благодарит УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за помощь в подготовке материала.





Фото: Константин Якубов, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области