В лето без крыши: обзор новых кабриолетов

Спад продаж на автомобильном рынке в целом и обязательное внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС не могли не затронуть сегмент кабриолетов. Но, к счастью, кое-какие «открытки» выстояли.

Немногочисленный отряд «кабриков» в этом году изрядно поредел. Полностью отказались от ввоза автомобилей с убирающимся верхом компания BMW, Audi не предлагает больше открытых версий моделей А3 и А5. Еще раньше сняла с продажи кабриолеты со складной крышей французская Peugeot.

Причины такой избирательности кроются не только в снижении покупательской способности граждан. Требование поголовной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС и вызванная этим необходимость проведения краш-тестов для совсем не дешевых и при этом нишевых автомобилей делает их реализацию у нас экономически неоправданной. Кто же остался?

Smart Fortwo Cabrio

Smart Fortwo Cabrio Smart Fortwo Cabrio — самый доступный по цене кабриолет на российском рынке.

Это самый доступный кабриолет на российском рынке. Он может перевозить двоих и обладает при этом довольно приличным для такого малыша багажником, который вмещает до 340 л. Автомобиль оснащается бензиновыми 3,0-литровыми двигателями рабочим объемом 999 см² мощностью 71 л.с. и наддувным (90 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В городе расход топлива укладывается в 5 литров на 100 км. Кузовные элементы крыши монтируются вручную, тент перемещает электропривод.

Smart Fortwo Cabrio Правда, развертывание крыши Смарта требует ручного труда.

Audi TT Roadster

Еще в прошлом году можно было приобрести четырехместные кабриолеты Audi A3, Audi A5 и спортивную модификацию S5. Теперь остался лишь TT Roadster. У «тэтэшки» всего два места и багажник на 280 л. Зато крыша складывается нажатием кнопки всего за 10 секунд на скорости до 50 км/ч. Можно выбрать из двух типов привода: передний и полный. Коробки передач: механическая или роботизированная с двумя сцеплениями. Двигатели рабочим объемом 1,8–2,0 л мощностью от 180 до 400 л.с. Самая мощная 400-сильная версия разгоняется до сотни за 3,7 секунды.

Audi TT Roadster Audi TT Roadster вдвое быстрее и дороже, чем Smart ForTwo Cabrio.

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Porsche 718 Boxster и 911 Carrera

Спортивный кабриолет Posche 718 Boxster приводит в движение 4-цилиндровый оппозитный двигатель, расположенный за спиной водителя. Среднемоторному спорткару кроме базового двигателя в 300 л.с. доступен и 350-сильный. Такую модификацию отличает литера S в названии модели. Коробки передач: 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Самый динамичный Boxster разгоняется до сотни за 4,2 секунды. На таком автомобиле срывает крышу в прямом и переносном смысле! Тканевый верх складывается автоматически при нажатии кнопки.

Между тем есть у Porsche и более мощная модель с откидывающимся верхом — 911 Carrera. Кабриолеты этого семейства стоят от 7 млн рублей, а цены самой мощной версии Turbo S начинаются от 14,2 млн рублей. Разгоняется такой кабриолет до сотни за 3 секунды и развивает скорость до 330 км/ч.

Porsche 718 Boxster Porsche 718 Boxster со среднемоторной компоновкой по-настоящему спортивен. Porsche 911 Turbo S Porsche 911 Turbo S — самый быстрый кабриолет российского рынка. До сотни разгоняется за 3,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

Mercedes-Benz

Автопроизводитель из Штутгарта представил на российском рынке, пожалуй, наиболее широкую линейку кабриолетов: четырехместные модели в классах C и S, а также двухместные родстеры SL и SLC. Все штутгартские кабриолеты позволяют ездить с отрытым верхом в любое время года и любую погоду. Доступная опционально система воздушного обогрева укутывает теплым «шарфом» шею и плечи передних седоков.

Крыши родстеров металлические с панорамными стеклами, складываются нажатием кнопки на скорости до 40 км/ч. Тканевые крыши четырехместных кабриолетов C- и S-классов могут опускаться и подниматься во время движения на скорости до 50 км/ч. Кабриолеты от Mercedes-Benz заднеприводные, но каждый из них, за исключением самого компактного SLC, можно заказать и в полноприводном исполнении.

Mercedes-Benz C-Класс Кабриолет Mercedes-Benz C-класса кабриолет предлагает четыре места в салоне. Привод — полный или задний. Mercedes-Benz S-Класс Кабриолет Mercedes-Benz S-класса кабриолет — самый солидный из четырехместных кабриолетов. Привод передний или задний. Mercedes-Benz SL Roadster У двухместного Mercedes-Benz SL Roadster металлическая складывающаяся крыша и привод на заднюю или обе оси. Mercedes-Benz SLC Roadster Двухместный Mercedes-Benz SLC Roadster — самый компактный из кабриолетов с трехлучевой звездой. Только задний привод.

Jaguar F-Type Convertible

Этот самый спортивный из семейства Ягуаров предлагает сразу несколько вариантов оснащения. На кабриолет устанавливают моторы от 340 до 575 л.с. Стоит такая «кошечка» от 5 883 000 рублей. Самый мощный кабриолет F-Type SVR обойдется в сумму от 10 847 000 рублей. С НДС, разумеется.

Jaguar F-type Convertible Jaguar F-Type Convertible предлагается с двигателями мощностью от 340 до 575 л.с. Самый мощный разгоняется до 314 км/ч, а сотню разменивает за 3,7 с.

Land Rover Range Rover Evoque кабриолет

Модель занимает особое положение уже потому, что это кабриолет-кроссовер. Он полноприводный и способен преодолевать умеренное бездорожье. Оснащается мягкой крышей, которая раскладывается простым нажатием кнопки. Система работает на скорости до 48 км/ч. Автомобиль приводится в движение 240-сильным двигателем в сочетании с 9-ступенчатым автоматом. Так что, если хотите два в одном: автомобиль со складным верхом, который при необходимости сможет форсировать весеннюю распутицу по дороге к загородному домику, то Evoque кабриолет — ваш выбор. Других вариантов попросту нет.

Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque кабриолет обладает ко всему прочему еще и задатками внедорожника.

Bentley Continental

Торопитесь, Bentley Continental в кузове кабриолет еще можно заказать в этом году. Но модель на пороге обновления, и на какое-то время возможность любоваться небом для приверженцев марки будет ограничена. Автомобиль обойдется в сумму от 19 500 000 рублей. Я было подумал, что это самый дорогой кабриолет на российском рынке, но тут пришел ответ от представительства Rolls-Royce.

Bentley Continental Bentley Continental ожидает обновление модели. Обновится и кабриолет, но пока его еще можно купить по цене от 19 500 000 рублей.

Rolls-Royce Dawn

За «утреннюю зарю» — так переводится на русский название модели Dawn, придется отдать более 25 млн рублей. Средний ценник покупаемых у нас машин составляет 29 млн рублей. Двигатель V12 мощностью 570 л.с. разгоняет автомобиль до сотни за 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Ну а многослойный мягкий верх гарантирует отменную шумоизоляцию.

Rolls-Roys Dawn Самый дорогой кабриолет на российском рынке — Rolls-Royce Dawn стоит от 25 миллионов рублей.

Mini Cooper S Cabrio

В последний момент пришло сообщение от компании Mini о том, что вскоре они начнут продажу кабриолета Mini Cooper S. Стильная штучка, к тому же позволяет разместиться в салоне вчетвером.

Кабриолет Mini Cooper S Кабриолет Mini Cooper S должен появиться к лету.