В лето без крыши: обзор новых кабриолетов

Спад продаж на автомобильном рынке в целом и обязательное внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС не могли не затронуть сегмент кабриолетов. Но, к счастью, кое-какие «открытки» выстояли.

Mercedes-Benz SLC
Mercedes-Benz SLC

Mercedes-Benz > SLC

Jaguar F-Type
Jaguar F-Type

Jaguar > F-Type

Mercedes-Benz SL-класса
Mercedes-Benz SL-класса

Mercedes-Benz > SL-класса

Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover > Range Rover Evoque

Smart Roadster
Smart Roadster

Smart > Roadster

Porsche Boxster
Porsche Boxster

Porsche > Boxster

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

Bentley Continental
Bentley Continental

Bentley > Continental

Audi TT
Audi TT

Audi > TT

Немногочисленный отряд «кабриков» в этом году изрядно поредел. Полностью отказались от ввоза автомобилей с убирающимся верхом компания BMW, Audi не предлагает больше открытых версий моделей А3 и А5. Еще раньше сняла с продажи кабриолеты со складной крышей французская Peugeot.

Причины такой избирательности кроются не только в снижении покупательской способности граждан. Требование поголовной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС и вызванная этим необходимость проведения краш-тестов для совсем не дешевых и при этом нишевых автомобилей делает их реализацию у нас экономически неоправданной. Кто же остался?

Smart Fortwo Cabrio

Smart Fortwo Cabrio

Smart Fortwo CabrioSmart Fortwo Cabrio — самый доступный по цене кабриолет на российском рынке.
Smart Fortwo Cabrio — самый доступный по цене кабриолет на российском рынке.

Это самый доступный кабриолет на российском рынке. Он может перевозить двоих и обладает при этом довольно приличным для такого малыша багажником, который вмещает до 340 л. Автомобиль оснащается бензиновыми 3,0-литровыми двигателями рабочим объемом 999 см² мощностью 71 л.с. и наддувным (90 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В городе расход топлива укладывается в 5 литров на 100 км. Кузовные элементы крыши монтируются вручную, тент перемещает электропривод.

Smart Fortwo Cabrio

Smart Fortwo CabrioПравда, развертывание крыши Смарта требует ручного труда.
Правда, развертывание крыши Смарта требует ручного труда.

Audi TT Roadster

Еще в прошлом году можно было приобрести четырехместные кабриолеты Audi A3, Audi A5 и спортивную модификацию S5. Теперь остался лишь TT Roadster. У «тэтэшки» всего два места и багажник на 280 л. Зато крыша складывается нажатием кнопки всего за 10 секунд на скорости до 50 км/ч. Можно выбрать из двух типов привода: передний и полный. Коробки передач: механическая или роботизированная с двумя сцеплениями. Двигатели рабочим объемом 1,8–2,0 л мощностью от 180 до 400 л.с. Самая мощная 400-сильная версия разгоняется до сотни за 3,7 секунды.

Audi TT Roadster

Audi TT RoadsterAudi TT Roadster вдвое быстрее и дороже, чем Smart ForTwo Cabrio.
Audi TT Roadster вдвое быстрее и дороже, чем Smart ForTwo Cabrio.

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Porsche 718 Boxster и 911 Carrera

Спортивный кабриолет Posche 718 Boxster приводит в движение 4-цилиндровый оппозитный двигатель, расположенный за спиной водителя. Среднемоторному спорткару кроме базового двигателя в 300 л.с. доступен и 350-сильный. Такую модификацию отличает литера S в названии модели. Коробки передач: 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Самый динамичный Boxster разгоняется до сотни за 4,2 секунды. На таком автомобиле срывает крышу в прямом и переносном смысле! Тканевый верх складывается автоматически при нажатии кнопки.

Между тем есть у Porsche и более мощная модель с откидывающимся верхом — 911 Carrera. Кабриолеты этого семейства стоят от 7 млн рублей, а цены самой мощной версии Turbo S начинаются от 14,2 млн рублей. Разгоняется такой кабриолет до сотни за 3 секунды и развивает скорость до 330 км/ч.

Porsche 718 Boxster

Porsche 718 BoxsterPorsche 718 Boxster со среднемоторной компоновкой по-настоящему спортивен.
Porsche 718 Boxster со среднемоторной компоновкой по-настоящему спортивен.

Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo SPorsche 911 Turbo S — самый быстрый кабриолет российского рынка. До сотни разгоняется за 3,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.
Porsche 911 Turbo S — самый быстрый кабриолет российского рынка. До сотни разгоняется за 3,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

Mercedes-Benz

Автопроизводитель из Штутгарта представил на российском рынке, пожалуй, наиболее широкую линейку кабриолетов: четырехместные модели в классах C и S, а также двухместные родстеры SL и SLC. Все штутгартские кабриолеты позволяют ездить с отрытым верхом в любое время года и любую погоду. Доступная опционально система воздушного обогрева укутывает теплым «шарфом» шею и плечи передних седоков.

Крыши родстеров металлические с панорамными стеклами, складываются нажатием кнопки на скорости до 40 км/ч. Тканевые крыши четырехместных кабриолетов C- и S-классов могут опускаться и подниматься во время движения на скорости до 50 км/ч. Кабриолеты от Mercedes-Benz заднеприводные, но каждый из них, за исключением самого компактного SLC, можно заказать и в полноприводном исполнении.

Mercedes-Benz C-Класс Кабриолет

Mercedes-Benz C-Класс КабриолетMercedes-Benz C-класса кабриолет предлагает четыре места в салоне. Привод — полный или задний.
Mercedes-Benz C-класса кабриолет предлагает четыре места в салоне. Привод — полный или задний.

Mercedes-Benz S-Класс Кабриолет

Mercedes-Benz S-Класс КабриолетMercedes-Benz S-класса кабриолет — самый солидный из четырехместных кабриолетов. Привод передний или задний.
Mercedes-Benz S-класса кабриолет — самый солидный из четырехместных кабриолетов. Привод передний или задний.

Mercedes-Benz SL Roadster

Mercedes-Benz SL RoadsterУ двухместного Mercedes-Benz SL Roadster металлическая складывающаяся крыша и привод на заднюю или обе оси.
У двухместного Mercedes-Benz SL Roadster металлическая складывающаяся крыша и привод на заднюю или обе оси.

Mercedes-Benz SLC Roadster

Mercedes-Benz SLC RoadsterДвухместный Mercedes-Benz SLC Roadster — самый компактный из кабриолетов с трехлучевой звездой. Только задний привод.
Двухместный Mercedes-Benz SLC Roadster — самый компактный из кабриолетов с трехлучевой звездой. Только задний привод.

Jaguar F-Type Convertible

Этот самый спортивный из семейства Ягуаров предлагает сразу несколько вариантов оснащения. На кабриолет устанавливают моторы от 340 до 575 л.с. Стоит такая «кошечка» от 5 883 000 рублей. Самый мощный кабриолет F-Type SVR обойдется в сумму от 10 847 000 рублей. С НДС, разумеется.

Jaguar F-type Convertible

Jaguar F-type ConvertibleJaguar F-Type Convertible предлагается с двигателями мощностью от 340 до 575 л.с. Самый мощный разгоняется до 314 км/ч, а сотню разменивает за 3,7 с.
Jaguar F-Type Convertible предлагается с двигателями мощностью от 340 до 575 л.с. Самый мощный разгоняется до 314 км/ч, а сотню разменивает за 3,7 с.

Land Rover Range Rover Evoque кабриолет

Модель занимает особое положение уже потому, что это кабриолет-кроссовер. Он полноприводный и способен преодолевать умеренное бездорожье. Оснащается мягкой крышей, которая раскладывается простым нажатием кнопки. Система работает на скорости до 48 км/ч. Автомобиль приводится в движение 240-сильным двигателем в сочетании с 9-ступенчатым автоматом. Так что, если хотите два в одном: автомобиль со складным верхом, который при необходимости сможет форсировать весеннюю распутицу по дороге к загородному домику, то Evoque кабриолет — ваш выбор. Других вариантов попросту нет.

Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover EvoqueRange Rover Evoque кабриолет обладает ко всему прочему еще и задатками внедорожника.
Range Rover Evoque кабриолет обладает ко всему прочему еще и задатками внедорожника.

Bentley Continental

Торопитесь, Bentley Continental в кузове кабриолет еще можно заказать в этом году. Но модель на пороге обновления, и на какое-то время возможность любоваться небом для приверженцев марки будет ограничена. Автомобиль обойдется в сумму от 19 500 000 рублей. Я было подумал, что это самый дорогой кабриолет на российском рынке, но тут пришел ответ от представительства Rolls-Royce.

Bentley Continental

Bentley ContinentalBentley Continental ожидает обновление модели. Обновится и кабриолет, но пока его еще можно купить по цене от 19 500 000 рублей.
Bentley Continental ожидает обновление модели. Обновится и кабриолет, но пока его еще можно купить по цене от 19 500 000 рублей.

Rolls-Royce Dawn

За «утреннюю зарю» — так переводится на русский название модели Dawn, придется отдать более 25 млн рублей. Средний ценник покупаемых у нас машин составляет 29 млн рублей. Двигатель V12 мощностью 570 л.с. разгоняет автомобиль до сотни за 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Ну а многослойный мягкий верх гарантирует отменную шумоизоляцию.

Rolls-Roys Dawn

Rolls-Roys DawnСамый дорогой кабриолет на российском рынке — Rolls-Royce Dawn стоит от 25 миллионов рублей.
Самый дорогой кабриолет на российском рынке — Rolls-Royce Dawn стоит от 25 миллионов рублей.

Mini Cooper S Cabrio

В последний момент пришло сообщение от компании Mini о том, что вскоре они начнут продажу кабриолета Mini Cooper S. Стильная штучка, к тому же позволяет разместиться в салоне вчетвером.

Кабриолет Mini Cooper S

Кабриолет Mini Cooper SКабриолет Mini Cooper S должен появиться к лету.
Кабриолет Mini Cooper S должен появиться к лету.

Модель

Количество мест / дверей

Двигатель, мощность, л.с.

Разгон 0 —100 км/ч, с / максимальная скорость, км/ч

Цена от, руб.

Smart Fortwo Cabrio

2 / 2

71

14,4 / 151

1 100 000

Audi TT Roadster

2 / 2

180

7,2 / 237

2 305 000

Mini Cooper S Cabrio

2 / 4

192

7,1 / 230

2 016 000

Porsche 718 Boxter

2 / 2

300

5,1 / 275

3 879 000

Porsche 911 Carrera

2 / 2

370

4,8 / 292

7 001 000

Porsche 911 Turbo S

2 / 2

580

3,0 / 330

14 263 000

M-B SLK Roadster

2 / 2

184

7,0 / 240

2 990 000

M-B SL Roadster

2 / 2

367

4,9 / 250

6 600 000

M-B Cкласса кабриолет

/ 2

156

8,9 / 222

3 420 000

M-B S—класса кабриолет

4 / 2

455

4,6 / 250

9 550 000

Jaguar FType Convertible

2 / 2

340

5,3 / 275

5 883 000

Range Rover Evoque

/ 2

240

8,6 / 209

4 246 000

Bentley Continental

4 / 2

528

4,7 / 308

19 500 000

RollsRoyce Dawn

4 / 4

570

4,9 / 250

25 000 000
В лето без крыши: обзор новых кабриолетов
Фото: Онлайн-редакция
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