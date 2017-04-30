В лето без крыши: обзор новых кабриолетов

Немногочисленный отряд «кабриков» в этом году изрядно поредел. Полностью отказались от ввоза автомобилей с убирающимся верхом компания BMW, Audi не предлагает больше открытых версий моделей А3 и А5. Еще раньше сняла с продажи кабриолеты со складной крышей французская Peugeot.
Причины такой избирательности кроются не только в снижении покупательской способности граждан. Требование поголовной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС и вызванная этим необходимость проведения краш-тестов для совсем не дешевых и при этом нишевых автомобилей делает их реализацию у нас экономически неоправданной. Кто же остался?
Smart Fortwo Cabrio
Smart Fortwo CabrioSmart Fortwo Cabrio — самый доступный по цене кабриолет на российском рынке.
Это самый доступный кабриолет на российском рынке. Он может перевозить двоих и обладает при этом довольно приличным для такого малыша багажником, который вмещает до 340 л. Автомобиль оснащается бензиновыми 3,0-литровыми двигателями рабочим объемом 999 см² мощностью 71 л.с. и наддувным (90 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В городе расход топлива укладывается в 5 литров на 100 км. Кузовные элементы крыши монтируются вручную, тент перемещает электропривод.
Smart Fortwo CabrioПравда, развертывание крыши Смарта требует ручного труда.
Audi TT Roadster
Еще в прошлом году можно было приобрести четырехместные кабриолеты Audi A3, Audi A5 и спортивную модификацию S5. Теперь остался лишь TT Roadster. У «тэтэшки» всего два места и багажник на 280 л. Зато крыша складывается нажатием кнопки всего за 10 секунд на скорости до 50 км/ч. Можно выбрать из двух типов привода: передний и полный. Коробки передач: механическая или роботизированная с двумя сцеплениями. Двигатели рабочим объемом 1,8–2,0 л мощностью от 180 до 400 л.с. Самая мощная 400-сильная версия разгоняется до сотни за 3,7 секунды.
Audi TT RoadsterAudi TT Roadster вдвое быстрее и дороже, чем Smart ForTwo Cabrio.
Porsche 718 Boxster и 911 Carrera
Спортивный кабриолет Posche 718 Boxster приводит в движение 4-цилиндровый оппозитный двигатель, расположенный за спиной водителя. Среднемоторному спорткару кроме базового двигателя в 300 л.с. доступен и 350-сильный. Такую модификацию отличает литера S в названии модели. Коробки передач: 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Самый динамичный Boxster разгоняется до сотни за 4,2 секунды. На таком автомобиле срывает крышу в прямом и переносном смысле! Тканевый верх складывается автоматически при нажатии кнопки.
Между тем есть у Porsche и более мощная модель с откидывающимся верхом — 911 Carrera. Кабриолеты этого семейства стоят от 7 млн рублей, а цены самой мощной версии Turbo S начинаются от 14,2 млн рублей. Разгоняется такой кабриолет до сотни за 3 секунды и развивает скорость до 330 км/ч.
|
Porsche 718 BoxsterPorsche 718 Boxster со среднемоторной компоновкой по-настоящему спортивен.
|
Porsche 911 Turbo SPorsche 911 Turbo S — самый быстрый кабриолет российского рынка. До сотни разгоняется за 3,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.
Mercedes-Benz
Автопроизводитель из Штутгарта представил на российском рынке, пожалуй, наиболее широкую линейку кабриолетов: четырехместные модели в классах C и S, а также двухместные родстеры SL и SLC. Все штутгартские кабриолеты позволяют ездить с отрытым верхом в любое время года и любую погоду. Доступная опционально система воздушного обогрева укутывает теплым «шарфом» шею и плечи передних седоков.
Крыши родстеров металлические с панорамными стеклами, складываются нажатием кнопки на скорости до 40 км/ч. Тканевые крыши четырехместных кабриолетов C- и S-классов могут опускаться и подниматься во время движения на скорости до 50 км/ч. Кабриолеты от Mercedes-Benz заднеприводные, но каждый из них, за исключением самого компактного SLC, можно заказать и в полноприводном исполнении.
|
Mercedes-Benz C-Класс КабриолетMercedes-Benz C-класса кабриолет предлагает четыре места в салоне. Привод — полный или задний.
|
Mercedes-Benz S-Класс КабриолетMercedes-Benz S-класса кабриолет — самый солидный из четырехместных кабриолетов. Привод передний или задний.
|
Mercedes-Benz SL RoadsterУ двухместного Mercedes-Benz SL Roadster металлическая складывающаяся крыша и привод на заднюю или обе оси.
|
Mercedes-Benz SLC RoadsterДвухместный Mercedes-Benz SLC Roadster — самый компактный из кабриолетов с трехлучевой звездой. Только задний привод.
Jaguar F-Type Convertible
Этот самый спортивный из семейства Ягуаров предлагает сразу несколько вариантов оснащения. На кабриолет устанавливают моторы от 340 до 575 л.с. Стоит такая «кошечка» от 5 883 000 рублей. Самый мощный кабриолет F-Type SVR обойдется в сумму от 10 847 000 рублей. С НДС, разумеется.
Jaguar F-type ConvertibleJaguar F-Type Convertible предлагается с двигателями мощностью от 340 до 575 л.с. Самый мощный разгоняется до 314 км/ч, а сотню разменивает за 3,7 с.
Land Rover Range Rover Evoque кабриолет
Модель занимает особое положение уже потому, что это кабриолет-кроссовер. Он полноприводный и способен преодолевать умеренное бездорожье. Оснащается мягкой крышей, которая раскладывается простым нажатием кнопки. Система работает на скорости до 48 км/ч. Автомобиль приводится в движение 240-сильным двигателем в сочетании с 9-ступенчатым автоматом. Так что, если хотите два в одном: автомобиль со складным верхом, который при необходимости сможет форсировать весеннюю распутицу по дороге к загородному домику, то Evoque кабриолет — ваш выбор. Других вариантов попросту нет.
Land Rover Range Rover EvoqueRange Rover Evoque кабриолет обладает ко всему прочему еще и задатками внедорожника.
Bentley Continental
Торопитесь, Bentley Continental в кузове кабриолет еще можно заказать в этом году. Но модель на пороге обновления, и на какое-то время возможность любоваться небом для приверженцев марки будет ограничена. Автомобиль обойдется в сумму от 19 500 000 рублей. Я было подумал, что это самый дорогой кабриолет на российском рынке, но тут пришел ответ от представительства Rolls-Royce.
Bentley ContinentalBentley Continental ожидает обновление модели. Обновится и кабриолет, но пока его еще можно купить по цене от 19 500 000 рублей.
Rolls-Royce Dawn
За «утреннюю зарю» — так переводится на русский название модели Dawn, придется отдать более 25 млн рублей. Средний ценник покупаемых у нас машин составляет 29 млн рублей. Двигатель V12 мощностью 570 л.с. разгоняет автомобиль до сотни за 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Ну а многослойный мягкий верх гарантирует отменную шумоизоляцию.
Rolls-Roys DawnСамый дорогой кабриолет на российском рынке — Rolls-Royce Dawn стоит от 25 миллионов рублей.
Mini Cooper S Cabrio
В последний момент пришло сообщение от компании Mini о том, что вскоре они начнут продажу кабриолета Mini Cooper S. Стильная штучка, к тому же позволяет разместиться в салоне вчетвером.
Кабриолет Mini Cooper SКабриолет Mini Cooper S должен появиться к лету.
|
Модель
|
Количество мест / дверей
|
Двигатель, мощность, л.с.
|
Разгон 0 —100 км/ч, с / максимальная скорость, км/ч
|
Цена от, руб.
|
Smart Fortwo Cabrio
|
2 / 2
|
71
|
14,4 / 151
|
1 100 000
|
Audi TT Roadster
|
2 / 2
|
180
|
7,2 / 237
|
2 305 000
|
Mini Cooper S Cabrio
|
2 / 4
|
192
|
7,1 / 230
|
2 016 000
|
Porsche 718 Boxter
|
2 / 2
|
300
|
5,1 / 275
|
3 879 000
|
Porsche 911 Carrera
|
2 / 2
|
370
|
4,8 / 292
|
7 001 000
|
Porsche 911 Turbo S
|
2 / 2
|
580
|
3,0 / 330
|
14 263 000
|
M-B SLK Roadster
|
2 / 2
|
184
|
7,0 / 240
|
2 990 000
|
M-B SL Roadster
|
2 / 2
|
367
|
4,9 / 250
|
6 600 000
|
M-B C—класса кабриолет
|
4 / 2
|
156
|
8,9 / 222
|
3 420 000
|
M-B S—класса кабриолет
|
4 / 2
|
455
|
4,6 / 250
|
9 550 000
|
Jaguar F—Type Convertible
|
2 / 2
|
340
|
5,3 / 275
|
5 883 000
|
Range Rover Evoque
|
4 / 2
|
240
|
8,6 / 209
|
4 246 000
|
Bentley Continental
|
4 / 2
|
528
|
4,7 / 308
|
19 500 000
|
Rolls—Royce Dawn
|
4 / 4
|
570
|
4,9 / 250
|
25 000 000