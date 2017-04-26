Mitsubishi Lancer EvolutionКрепить номер нужно в штатные места. Если таковых нет или на машине нестандартный бампер, можно установить номер и так.
Чтобы не попасть на штрафные санкции, нужно учесть следующее: часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа 5000 рублей или лишение права управления (от одного до трех месяцев) за управление автомобилем без номеров, или за управление с регистрационными знаками, установленными в не предусмотренных для этого местах.
Где крепить номера?
Места установки регистрационных знаков на автомобилях обозначаются изготовителем. Это, как правило, выштамповки на переднем бампере и крышке багажника или заднем бампере.
госномер автомобиляВ большинстве случаев проблем с установкой номеров нет. Изготовители заранее обозначают места крепления знаков.
Если вы купили новый автомобиль, то, поставив его на учет, нужно до начала движения установить номера. Некоторые автовладельцы из-за отсутствия, к примеру, инструмента (специальных рамок или тех же саморезов) крепят номера в салоне под ветровым и задним стеклами. Этого делать нельзя ни в коем случае. Если попадетесь, инспектор ДПС справедливо привлечет вас к ответственности по указанной статье. Поэтому перед поездкой в ГИБДД нужно подготовить все необходимое для крепления номеров.
Установка регистрационного знака на автомобильПри регистрации автомобиля желательно заранее запастись нужными инструментами.
В государственном стандарте «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» прописано, что передний номер нужно установить по оси симметрии транспортного средства. Однако в нем же прописана возможность установки переднего знака и слева от оси симметрии автомобиля по направлению движения. Чтобы было понятно, это любое место на переднем бампере от центра до окончания бампера слева (если смотреть с места водителя).
Номерной знак под стекломУстанавливать номера таким образом нельзя. Можно остаться без прав.
Аналогично можно установить регистрационный знак и на заднем бампере. В этом случае номер устанавливаем слева от оси машины. На серьезных внедорожниках номера часто устанавливают не на бампере, а на крыше, чтобы их не смыло при переправах. Это также допускается, главное, чтобы высота от основания автомобиля до знака не превышала двух метров.
Если у вас, к примеру, «американец» (задние номера у них квадратные), установить знак можно в штатное место, используя специальные переходники. ГОСТ это позволяет. Тут главное учесть следующие моменты. Номер должен быть читаем в темное время суток. А значит, нужно обеспечить подсветку. Если получится использовать штатные осветители номера, хорошо. А в тех случаях, когда номер на переходниках вынесен слишком далеко, придется использовать специальные рамки с подсветкой.
Как крепить?
Сегодня самый распространенный способ крепления называется «навсегда». Это когда номер намертво прикручивается саморезами или болтами. Тут главное требование — головки саморезов должны быть светлыми или в цвет поля знака. При этом они не должны загораживать или искажать буквы и цифры.
Mitsubishi LancerЕсли номер установлен не вертикально, а под углом, можно также лишиться права управления на пару месяцев.
Следующий способ, не уступающий предыдущему по популярности, — установка номеров в специальные рамки. Тут никаких вопросов у автовладельцев, как правило, не возникает. Рамки прикручиваются к бамперу или крышке багажника саморезами, а сами знаки закрепляются в рамках специальными защелками.
Если боитесь, что номер может потеряться, дополнительно прикрепите его к рамке пластмассовыми хомутами (светлыми).
ТюнингПодобная «красота» — вне закона. Дополнительные фары закрывают номер, и его нельзя прочитать.
Ставшие популярными из-за появления платных парковок разного рода магнитные рамки также можно использовать. В ГОСТе указано, что допустимо крепить номер с помощью рамок. При этом какие именно рамки можно использовать, а какие нет, не сказано. Единственное ограничение — нельзя закрывать номер оргстеклом или похожими защитными устройствами.
Нельзя при креплении номера использовать и болты со светоотражающими шляпками. За подобное можно схлопотать 500-рублевый штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.
Регистрационный номер нужно закрепить таким образом, чтобы он находился вертикально, не смотрел «в пол» или «в небо». А в темное время суток все цифры и буквы на номере должны быть различимы с расстояния не меньше 20 метров при штатном освещении.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС, Юрий Машков/ТАСС, Георгий Садков и Илья Пименов/«За рулем»