У каждого автомобиля должен быть регистрационный знак. Отсутствие автомобильного номера или неправильная установка грозит штрафом, а то и вовсе лишением права управления.

Mitsubishi Lancer Evolution Крепить номер нужно в штатные места. Если таковых нет или на машине нестандартный бампер, можно установить номер и так.

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Раньше менять регистрационные знаки нужно было при каждой купле-продаже автомобиля . Кроме этого, заменить номера мы были обязаны при смене региона проживания. Сейчас ситуация изменилась: без номеров мы получаем лишь новые машины в автосалоне, подержанные автомобили переходят к новым хозяевам с прежними номерами.

Чтобы не попасть на штрафные санкции, нужно учесть следующее: часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа 5000 рублей или лишение права управления (от одного до трех месяцев) за управление автомобилем без номеров, или за управление с регистрационными знаками, установленными в не предусмотренных для этого местах.

Где крепить номера?

Места установки регистрационных знаков на автомобилях обозначаются изготовителем. Это, как правило, выштамповки на переднем бампере и крышке багажника или заднем бампере.

госномер автомобиля В большинстве случаев проблем с установкой номеров нет. Изготовители заранее обозначают места крепления знаков.

Если вы купили новый автомобиль, то, поставив его на учет, нужно до начала движения установить номера. Некоторые автовладельцы из-за отсутствия, к примеру, инструмента (специальных рамок или тех же саморезов) крепят номера в салоне под ветровым и задним стеклами. Этого делать нельзя ни в коем случае. Если попадетесь, инспектор ДПС справедливо привлечет вас к ответственности по указанной статье. Поэтому перед поездкой в ГИБДД нужно подготовить все необходимое для крепления номеров.

Установка регистрационного знака на автомобиль При регистрации автомобиля желательно заранее запастись нужными инструментами.

Но что делать, если на автомобиле нет специально обозначенных мест? Такое встречается, к примеру, если на машине установлен «неродной» передний бампер, на котором вовсе нет места для крепления номера. А бывает, что машина официально у нас не продается и место установки заднего номера не рассчитано на форму российских номеров. В первом случае можно закрепить номер прямо по центру или в левой части бампера обычными саморезами.

В государственном стандарте «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» прописано, что передний номер нужно установить по оси симметрии транспортного средства. Однако в нем же прописана возможность установки переднего знака и слева от оси симметрии автомобиля по направлению движения. Чтобы было понятно, это любое место на переднем бампере от центра до окончания бампера слева (если смотреть с места водителя).

Номерной знак под стеклом Устанавливать номера таким образом нельзя. Можно остаться без прав.

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К слову, на некоторых моделях ( Mitsubishi Lancer Evolution или Alfa Romeo) крепления для переднего номера расположены асимметрично прямо с завода.

Аналогично можно установить регистрационный знак и на заднем бампере. В этом случае номер устанавливаем слева от оси машины. На серьезных внедорожниках номера часто устанавливают не на бампере, а на крыше, чтобы их не смыло при переправах. Это также допускается, главное, чтобы высота от основания автомобиля до знака не превышала двух метров.

Если у вас, к примеру, «американец» (задние номера у них квадратные), установить знак можно в штатное место, используя специальные переходники. ГОСТ это позволяет. Тут главное учесть следующие моменты. Номер должен быть читаем в темное время суток. А значит, нужно обеспечить подсветку. Если получится использовать штатные осветители номера, хорошо. А в тех случаях, когда номер на переходниках вынесен слишком далеко, придется использовать специальные рамки с подсветкой.

Как крепить?

Сегодня самый распространенный способ крепления называется «навсегда». Это когда номер намертво прикручивается саморезами или болтами. Тут главное требование — головки саморезов должны быть светлыми или в цвет поля знака. При этом они не должны загораживать или искажать буквы и цифры.

Mitsubishi Lancer Если номер установлен не вертикально, а под углом, можно также лишиться права управления на пару месяцев.

Следующий способ, не уступающий предыдущему по популярности, — установка номеров в специальные рамки. Тут никаких вопросов у автовладельцев, как правило, не возникает. Рамки прикручиваются к бамперу или крышке багажника саморезами, а сами знаки закрепляются в рамках специальными защелками.

Если боитесь, что номер может потеряться, дополнительно прикрепите его к рамке пластмассовыми хомутами (светлыми).

Тюнинг Подобная «красота» — вне закона. Дополнительные фары закрывают номер, и его нельзя прочитать.

Ставшие популярными из-за появления платных парковок разного рода магнитные рамки также можно использовать. В ГОСТе указано, что допустимо крепить номер с помощью рамок. При этом какие именно рамки можно использовать, а какие нет, не сказано. Единственное ограничение — нельзя закрывать номер оргстеклом или похожими защитными устройствами.

Нельзя при креплении номера использовать и болты со светоотражающими шляпками. За подобное можно схлопотать 500-рублевый штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

Регистрационный номер нужно закрепить таким образом, чтобы он находился вертикально, не смотрел «в пол» или «в небо». А в темное время суток все цифры и буквы на номере должны быть различимы с расстояния не меньше 20 метров при штатном освещении.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС, Юрий Машков/ТАСС, Георгий Садков и Илья Пименов/«За рулем»