Hyundai Creta 1.6: два месяца вместе

Продажи Креты стартовали в августе прошлого года, но уже под занавес декабря компактный южнокорейский кроссовер уверенно теснил лидеров своего класса. За неполные пять месяцев Крету выбрали 22 тысячи россиян. Вот и я решил вжиться в роль счастливого обладателя: позвонил в представительство и на целых два месяца забронировал переднеприводный кроссовер с 1,6-литровым мотором и 6-ступенчатым автоматом.

Hyundai Creta 1.6 Светодиодные ходовые огни и фары проекционного типа с функцией подсветки поворотов Крете в среднем исполнении Comfort недоступны в принципе. Если хотите иметь такие, либо выбирайте версию Comfort Plus, либо заказывайте более доступную версию Active и дополняйте опционным пакетом Light за 20 000 рублей.

Если вас удивляет мой выбор — поясню: по состоянию на декабрь 2016 года именно такая модификация была одной из самых популярных. Стартовая цена 1,6-литровой моноприводной Креты с гидромеханикой не превышала миллиона рублей, что с точки зрения психологии покупателя оказалось успехом. А вот желающим приобрести полноприводный кроссовер вплоть до прошлой недели нужно было переплачивать за 150-сильный двухлитровый мотор. Цена таких версий уверенно устремлялась к миллиону с четвертью. И тут интерес к Крете сохранял не каждый.

В представительстве мне выдали абсолютно новый кроссовер цвета Marina Blue (доплата за любой цвет, кроме белого, — 5000 рублей) в комплектации Comfort. Пакет Advanced (обогревы заднего ряда, руля и лобового стекла, камера заднего вида, кожаная отделка руля и приборная панель Supervision) за полсотни тысяч рублей достался тестовой Крете в качестве опции. Тогда — перед новогодними праздниками — стоимость такой машины составляла 1 054 900 рублей. Сегодня за аналогичную придется отдать без малого 1,1 миллиона. Тем не менее, учитывая уровень оснащения Креты и прайс-листы основных конкурентов, ценообразование не вызывает протеста.

Hyundai Creta 1.6 Приборы лаконичны, показания отлично читаются. Экран трип-компьютера будет монохромным вне зависимости от версии. Хотя и в этом нет никаких проблем. Hyundai Creta 1.6 Изображение с камеры заднего вида дополнено подвижной линейкой. Несмотря на скромную диагональ экрана, проблем с восприятием нет. Разумеется, пока камера чистая. Hyundai Creta 1.6 Материалы недорогие, но высокое качество сборки и отличная эргономика позитивно влияют на восприятие. Дисплей мультимедийной системы откровенно мал. Другого Creta пока не предлагает. Hyundai Creta 1.6 Обогрев руля — одна из многочисленных опций пакета Advanced за 50 000 рублей. Руль греется по всей окружности. Да так, что жарит через перчатки. Hyundai Creta 1.6 Бог с ними, с автодоводчиками. Но неужели можно сэкономить хоть что-то на отсутствии подсветки клавиш? Hyundai Creta 1.6 Довольно вместительному бардачку не помешала бы подсветка.

А вот интерьер при первом знакомстве кажется слишком простым. Здесь нет ни грамма мягкой пластмассы, нет автоматического доводчика водительского стекла и нет банальной подсветки клавиш управления пассажирскими. И да — 5-дюймовый тачскрин головного устройства по современным меркам катастрофически мал. В итоге лишь мысль о том, что 22 тысячи человек не могли так жестко ошибиться, кое-как подавляет зарождающийся во мне скепсис.

Первые километры особого восторга также не вызывают: руль кажется пережатым (и это действительно так), шум от двигателя после четырех тысяч оборотов — более отчетливым, чем хотелось бы. И хотя подвески отлично отрабатывают любые неровности, а 123-сильный 1,6-литровый атмосферник на поверку оказывается не таким уж и «дохлым», я по-прежнему недоумеваю: неужели это и есть лучший кроссовер за примерно миллион рублей? Недоумеваю и не догадываюсь, насколько сильно прикиплю к этой машине за время нашего двухмесячного теста.

Hyundai Creta 1.6 Передние сиденья классные. Претензий нет ни к их профилю, ни к геометрии посадки. Hyundai Creta 1.6 Задний ряд просторен по всем направлениям, центральный туннель практически отсутствует. А вот третий подголовник доступен лишь двухлитровым Кретам, и то в качестве опции.

Чтобы полюбить Крету, нужно всего ничего: перестать ждать от нее драйверских откровений и начать воспринимать исключительно как бытовой прибор. Вы же не планируете, что холодильник поднимет настроение самим процессом охлаждения еды. И не сидите, «залипая» на вращающийся барабан стиральной машины. Все, что вам нужно, — свежие продукты и чистые вещи. Вот и с Кретой такая же штука. Хотя с высоты двух месяцев совместной жизни могу заверить: едет она хорошо.

Руль греется по всей окружности. Обогревы сидений — огонь. Во всех смыслах. Места сзади хватает для комфортной посадки двух рослых пассажиров. А при сложенном заднем сиденье здесь можно запросто перевезти три взрослых велосипеда — со снятыми передними колесами, конечно. В конечном итоге за 60 дней я ни разу не оказался в ситуации, в которой мог бы разочароваться в возможностях Креты. Она заводилась в любой мороз, грела и с более чем адекватным комфортом доставляла из одной точки в другую. С любым багажом. Разве что в дни снегопадов немного не хватало полного привода.

Hyundai Creta 1.6 При адаптации Креты к российскому рынку объем бачка омывающей жидкости довели до 4,6 литра. Даже в самые слякотные периоды доливать жидкость приходилось не чаще двух раз в месяц. Hyundai Creta 1.6 Младший для Креты 1,6-литровый мотор семейства Gamma выдает 123 силы и 151 Н∙м. Кстати, за пройденные мной 3500 км он не перерасходовал ни грамма масла.

В отличие от Лады XRAY, на которой за прошедшие полгода я проехал больше 10 000 км, Creta прекрасно переваривает 92-й бензин: никаких намеков на детонацию, никакой просадки по динамике и никакого увеличения расхода топлива. В городе 1,6-литровый мотор сжигает в четырех «котлах» девять с небольшим литров на сотню, при езде по трассе довольствуется семью. А если постараться — шестью с половиной.

Hyundai Creta 1.6 Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и передним приводом разменивает первую сотню за 12,1 секунды. Звучит так себе, но на деле динамики достаточно почти всегда. Спасибо отлично настроенному автомату.

Разумеется, за время теста салонный пластик не стал мягким, диагональ тачскрина мультимедийной системы не увеличилась ни на миллиметр. Однако за отсутствием серьезных минусов на эти мелочи просто перестаешь обращать внимание. Кроме того, греет мысль о том, что с точки зрения долгосрочной эксплуатации Крета также не должна оказаться проблемной. Здесь простейший атмосферный мотор, классический гидромеханический автомат… А если говорить о 1,6-литровой версии — простая, как два рубля, задняя балка.

Hyundai Creta 1.6 По нашим собственным замерам объем багажника составляет 324 литра. Это на 40 литров меньше, чем у Renault Kaptur, однако я не испытал дефицита пространства. Hyundai Creta 1.6 Полноразмерная запаска на стальном диске полагается всем модификациям Креты.

Расставаться с Hyundai было грустно. Так что взамен я попросил в представительстве 2,0-литровую полноприводную Крету — еще на три месяца. Для контраста. Насколько она динамичнее? Насколько прожорливее? Интереснее ли в управлении за счет многорычажной подвески сзади?

Забегая вперед, скажу, что ответы на все эти вопросы оказались не такими однозначными, как может показаться на первый взгляд. И я обязательно расскажу все в подробностях в самое ближайшее время. Как на сайте, так и на страницах журнала.