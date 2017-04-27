Колесные диски: что нужно знать при выборе?

Как подобрать колесный диск? Звать помощника, довериться продавцу или попытаться блеснуть собственными познаниями? Основные сведения по части «дискотеки» приведены ниже.

С послевоенных лет и до начала девяностых у владельцев отечественных автомобилей, совершенно не болела голова, какой колесный диск использовать на своей машине. Был москвичевский с пятью «дырками», запорожский — с огромным центральным отверстием, вазовский — с четырьмя и большой (аж 14-дюймовый) волговский. Еще с пятью отверстиями был огромный, шестнадцатидюймовый диск Нивы, но он, как ни странно, заменялся отдельными любителями на волговский. Теперь же разнообразие колесных дисков таково, что порой без каталога или всезнающего интернета не обойдешься.

Но рассмотрим все по порядку: какими характеристиками при выборе можно немного «поиграть» и какие требования следует соблюсти непременно.

Основные размеры колесного диска Основные размеры колесного диска

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Вначале о центре

Обычно рассказ о колесных дисках начинают с диаметра, ширины и внешнего вида. Хотя, подбирая диск, прежде всего надо оценить, удастся ли его прикрутить к автомобилю.

Наиболее важными являются следующие параметры:

количество отверстий под шпильки или болты;

диаметр окружности, на которой эти отверстия расположены;

диаметр центрального отверстия в диске (DIA);

вылет диска.

Теперь рассмотрим эти параметры подробнее. Сразу отметим, что первые два должны совпадать с рекомендованными заводом-изготовителем неукоснительно.

PCD колесного диска Способы определения диаметра окружности, на котором расположены отверстия в диске PCD (сокращение английских слов Pitch Circle Diameter).

Центральное отверстие по диаметру может быть равно «родному» или быть несколько больше. Продавцы в таких случаях обычно предлагают специальные кольца, компенсирующие разницу в диаметрах.

Вылет колесного диска Вылет колесного диска — это расстояние между плоскостью симметрии обода и поверхностью, прилегающей к ступице автомобиля. Слева направо на схеме приведены: отрицательный вылет, нулевой и положительный.

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Международное обозначение ET — от немецкого слова Einpresstiefe. Чем меньше вылет, тем больше колея автомобиля. Колесо при этом выступает из колесной арки автомобиля. Существуют колеса и с отрицательным вылетом.

Вылет — один из важнейших показателей колеса, влияющих на устойчивость и управляемость автомобиля. При уменьшенном вылете, на «широко» расставленных колесах, существенно возрастают усилие на рулевом колесе, а также нагрузка на подшипники ступиц. Колесо с увеличенным вылетом смещено вглубь колесной арки и может при поворотах или больших ходах подвески задевать за элементы автомобиля, что приведет к повреждениям. При подборе новых колес не рекомендуется отклоняться от величины штатного вылета более чем на 3–5 мм в ту или другую сторону.

Диаметр и ширина

Диаметр обода обычно указывается в дюймах. Он должен соответствовать посадочному диаметру шины.

Ширина обода — расстояние между его закраинами. Обычно она также указывается в дюймах, хотя ширину шины производители дают в миллиметрах. Современная тенденция — увеличение ширины ободьев колес и, соответственно, шин.

Внутренняя сторона диска Чаще всего на внутренней стороне диска присутствует такая информация: 7,5 Jх16, где 7,5 — ширина диска, а 16 — диаметр. Вылет — 45 мм.

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Эти два параметра (диаметр и ширину) народ любит подвергать тюнингу. Чаще всего стремятся всеми силами увеличить посадочный диаметр и ширину диска. При этом шина, чтобы уместиться в колесной арке, становится низкопрофильной, что греет многим душу. Но при этом не следует забывать о ГОСТе на глубину ям на наших дорогах — есть такой документ! Яма до 5 см глубиной и с острой кромкой вполне имеет право на существование. И никого не накажут, если вы повредите в ней свой автомобиль. А теперь представьте себе, что будет с низкопрофильной резиной в такой, даже «гостовской» яме. Например, при штатных дисках автомобилей Hyundai диаметром 15 и 16 дюймов владельцы исхитряются ставить на Solaris… 18-дюймовые! Например, при покрышке размерностью 215/35 R18 такое решение обеспечивает зазор всего 75 мм между посадочной поверхностью шины и дорогой. Такая покрышка вероятнее всего пострадает (можно пробить борт) даже в «разрешенной» яме.

Вместе с тем существует альтернативный подход. Суть — постараться поставить диски минимального размера, только чтобы они не цеплялись за тормозные механизмы, а диаметр «догнать» высокопрофильной покрышкой. Из преимуществ этого способа следует отметить мягкость хода и более низкую цену шин небольшого диаметра. Например, конструкция шасси Hyundai Solaris (и соплатформенного Kia Rio) позволяет использовать 14-дюймовые диски. И с шиной размерностью 195/70 R14 получаются вполне нормальные колеса — чуть повыше (менее чем на 3%) родных, размерностью 185/65 R15. Зато мягкость хода становится как у Рено Логан.

18-дюймовые диски Hyundai Solaris 18-дюймовые диски на Hyundai Solaris. До первой ямы? 14-дюймовые диски Kia Rio 14-дюймовые диски на Kia Rio. От диска до асфальта — 137 мм. Самые глубокие ямы не страшны.

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Надо отметить, что те же самые варианты использования дисков разных диаметров реализуются и на кроссоверах. Например, на Nissan X-Trail прошлого поколения можно установить 16-дюймовые диски, о чем однозначно говорит докатка этого диаметра. А с конвейера машина шла с 17-, а затем и с 18-дюймовыми дисками. Хотя известны случаи применения колес вплоть до 20 дюймов. Тут тоже вопрос только в том, что вы хотите получить: тяготеющий к внедорожнику автомобиль или жесткий «спортсарай». Главное, во всем знать меру, ведь двигатель с коробкой передач при этом не меняют.

Что изменил ВАЗ?

Теперь поговорим о том, как ВАЗ предал свой размер. Еще на прародителе первых Жигулей, автомобиле FIAT-124, использовался диаметр окружности, на которой располагались отверстия под болты равный 98 мм. И с тех пор этот размер соблюдался неукоснительно на всех автомобилях ВАЗ, кроме Нивы и Оки.

Кстати, и итальянцы верны традициям. Например на FIAT Albeа, продававшемся официально в России, можно было пристроить колесо от ВАЗа.

ВАЗ-2101 Классический ВАЗ. Стальной 13-дюймовый диск, «разболтовка» 4х98, где 4 — количество отверстий, 98 — диаметр окружности, на которой они расположены. Фиат Альбеа Фиат блюдет размер. Крепление колеса — 4х98.

При этом посадочный диаметр с годами и переменой моделей постепенно увеличился с 13 до 14 дюймов. Но самые свежие Гранты, Калины и Приоры до сих пор используют размер 4х98.

А вот с приходом французской платформы В0 с конвейера Волжского автозавода покатились автомобили с «круглым» размером 4х100. Такими являются Largus и XRAY. К этому же списку можно добавить и Весту. Вот так ВАЗ изменил своему историческому размеру. Изменил с «француженками»…

Лада Гранта Лада Гранта. Диски — легкосплавные, но диаметр отверстий под болты прежний. Лада Ларгус Владелец Лады Ларгус должен спрашивать у продавцов диски не на Ладу, а скорее на семейство Рено Логан.

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Взаимозаменяемость

Из рассказа выше следует, что в дальней дороге при острой необходимости владелец Гранты, Калины или Приоры может попросить одолжить (продать) запаску у обладателя ВАЗ-2101. И, сответственно, наоборот. При несовпадении размерности шин колесо можно пристроить хотя бы на заднюю ось, доковыляв до шиномонтажа.

Следующий, пожалуй, самый большой в мире, — клуб «4х100». Этот размер имели некрупные и довольно старые автомобили фирм VW, Opel, а также Daewoo, Chevrolet. На народных любимцах Hyundai Solaris/Kia Rio применен тот же размер. Ну и напомню, что все Логаны первого и второго поколений, а вслед за ними и свежие разработки ВАЗа тоже имеют размер 4х100. Вылеты дисков могут немного различаться, но почти все укладываются в диапазон 40–52мм. Например, в дальнее путешествие по изрядно разбитым дорогам на Chevrolet Aveo, я когда-то предпочел поехать на дисках от третьего Гольфа, стоявших до этого на SEAT Cordoba. 14 дюймов против 15, при одинаковом наружном диаметре покрышки. Грыж не привез!

Путешествие на автомобиле 14-дюймовые диски с более высокопрофильной резиной отлично перенесли путешествие по грунтовкам и убитым дорогам.

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В целом в мире существует весьма большое разнообразие исполнений крепления колесного диска к ступице. Количество отверстий на легковом автомобиле может быть от 3 до 6. Современные тенденции — это увеличение количества болтов или гаек крепления колеса до пяти даже на небольших легковых автомобилях. К примеру, на VW Polo, кроме того, что применено пять болтов, так еще и резьба имеет следующие характеристики: М14х1,5. Это, к слову, размер резьбы болтов куда более массивных мерседесовских седанов и кроссоверов. С другой стороны, четыре болтика со скромными параметрами М12х1,25 на довольно массивном автомобиле Citroen C4 как-то заставляют напрягаться, когда к машине идет шиномонтажник с мощным гайковертом. Не сорвал бы резьбу — бывали случаи...

В дорогу дальнюю

В принципе, при наличии запаски или хотя бы докатки в поездках недалеко от места жительства можно не заморачиваться насчет взаимозаменяемости колесных дисков. Но могу посоветовать перед дальней дорогой прикинуть, диски от каких распространенных автомобилей могут подойти к вашему. Вдруг пригодится?

Прокол колеса Даже в Египте, колыбели цивилизации, всегда найдется, где пропороть шину.

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Ниже в таблице мы приведем примеры самых распространенных автомобилей, у которых характеристики крепления колеса совпадают полностью или частично. Случись остаться с пробитым колесом и без запаски вдали от цивилизации, вы будете точно знать, какой именно автомобиль стоило бы остановить на трассе, чтобы попросить водителя поделиться с вами запасным колесом. Как минимум до шиномонтажа доберетесь своим ходом. Ну а если совпадает не только разболтовка, но и другие параметры диска (вылет и центральное отверстие), такое колесо можно смело использовать в повседневной эксплуатации.

Основные типоразмеры крепления колеса легковых автомобилей

PCD Автомобиль Примечания 4x100 Hyundai Getz, Hyundai Solaris, Kia Rio, ZAZ Chance/Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia, LADA Largus, LADA Vesta, Lada XRAY, Nissan Almera, Renault Logan ВАЗовские легковушки эпохи сотрудничества с альянсом Renault-Nissan можно обуть в колеса от многих моделей, построенных на платформе B0: Nissan Almera, Renault Logan или Sandero, а также их модификации. Диски новых ВАЗов полностью взаимозаменяемы с «логанообразными». С Весты на Солярис можно, наоборот — нет. Центральное отверстие (DIA): 60,1 и 54,1 мм соответственно. 5x100 Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Fabia Абсолютно взаимозаменяемы 5x114.3 Hyundai i30, Hyundai Elantra, Hyundai ix 35, Kia cee’d, Kia Cerato, Kia Sportage, Suzuki SX4 classic, Suzuki SX4 new, Renault Duster, Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail У автомобилей Renault и Nissan центральное отверстие диска 66,1 мм, у Hyundai и Kia — 67,1 мм, Suzuki — 60,1. Большее отверстие диска можно надеть на ступицу, меньшее — нет! 4x108 Citroen C4, Peugeot 308, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Ford Focus I, Москвич М—2141 У большинства современных моделей Peugeot и Citroen из легковой линейки разболтовка унифицирована. Такая же и у нашего М-2141. Жаль только, диаметр центрального отверстия у Москвича больше. 4x98 ВАЗ 2101–21099, ВАЗ 2110–2112, ВАЗ 2113–2115 ВАЗ-1117-1119 Калина, ВАЗ-2170 Priora, ИЖ-2126 Ода В случае острой необходимости, колесо от классических Жигулей (диаметр центрального отверстия составляет 60.0 мм) можно использовать на более поздней продукции АВТОВАЗа (DIA — 58.0), которая была выпущена до объединения с альянсом Renault-Nissan. 5x139.7 УАЗ 31512, Хантер, Патриот, Шевроле-Нива, ВАЗ-21213, 21214 Нива Колеса у Лады 4х4 и Шевроле Нивы фактически взаимозаменяемы. Теоретически на эти автомобили можно временно поставить и колесо от УАЗа, если других вариантов нет. А наоборот — не получится. Центральное отверстия у УАЗа в диаметре 108 мм, а у тольяттинских полноприводников — 98.5 мм.

Коллеги, расскажите, приходилось ли использовать какие-то нестандартные варианты замены колесных дисков.

Фото: «За рулем» и из архива автора