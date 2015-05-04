Красная Армия против вермахта: чьи броневики круче?

В грандиозной кровавой битве народов и моторов заметную, пусть и не главную роль сыграли колесные и полугусеничные бронеавтомобили. Такие машины воевали с обеих сторон: и в Красной Армии, и в вермахте. Они поддерживали пехоту и танковые соединения, выполняли связные, разведывательные, охранные функции.

бронеавтомобиль

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Вторая мировая война стала переломным моментом в истории бронеавтомобилей . Конструкции, которые развивались в первой трети ХХ столетия и основывались на шасси обычных автомобилей, уходили в историю. Им на смену шли другие машины, концепцию которых, по сути, сохраняют и современные бронетранспортеры.

Отмечая очередной День Победы, вспомним те из машин, на которых сражались наши деды и прадеды, и сравним их с аналогами со стороны противника. Он, к слову, был силен и прекрасно оснащен. Тем почетней и весомей наша Победа!

Самые легкие броневики делали на шасси легковых автомобилей. Такие машины уже уходили в историю, поскольку по многим параметрам (в частности, прочности подвески, проходимости, мощности и защите) не отвечали требованиям военных. Тем не менее в первый период Великой Отечественной легкие машины еще воевали.

бронеавтомобиль ФАИ/БА-20, 1934–1942 год, масса — 1,75–2,32 т. Выпущено 2705 экземпляров всех модификаций. Броня — 4–9 мм, вооружение — пулемет 7,62 мм. Шасси — ГАЗ-А, ГАЗ-М1, двигатель 3,3 л, 40–50 л.с., максимальная скорость — 80–90 км/ч. Существовали модификации для движения по рельсам. бронеавтомобиль Kfz 13/Kfz 14, 1933–1935 год, масса — 2,1 т. Броня — 8 мм, вооружение — пулемет 7,92 мм. Шасси — Adler, двигатель 3 л, 60 л.с., максимальная скорость — 70 км/ч. Использовали в начальный период Великой Отечественной.

Средний класс бронеавтомобилей, самый многочисленный в середине 1930-х, — модели на доработанных шасси гражданских грузовиков с колесной формулой 6х4.

бронеавтомобиль БА-3/БА-6/БА-10, 1933–1941 год, масса — 5,1–5,8 т. Выпущено 3413 экземпляров всех версий и модификаций. Броня — 6–10 мм, вооружение — пушка 45 мм от танка Т-26 и один —два пулемета 7,62 мм. Шасси — ГАЗ-ААА, двигатель 3,3 л, 40–50 л.с., максимальная скорость — 62–68 км/ч. Эти броневики с самой мощной для машин этого класса пушкой, постоянно модернизируя, выпускали в различных модификациях и использовали в Красной Армии вплоть до окончания Второй мировой войны осенью 1945 года. бронеавтомобиль Kfz 221/Kfz 222/ Kfz 263 (6 Rad), 1930–1938 год, масса — 6 т. Выпущено 928 экземпляров. Броня — 8 мм, вооружение — пушка 20 мм, пулемет — 7,92 мм. Бронеавтомобили на шасси Bussing делали компании Daimler-Benz, Bussing, Magirus, двигатели — 3,7–4,5 л, 60–70 л.с., максимальная скорость — 62 км/ч. Машины в разных модификациях использовали в вермахте вплоть до 1944 г.

Создание бронеавтомобиля тяжелого класса в СССР было проблемой из-за отсутствия подходящего шасси и двигателя. Лишь к концу 1930-х подобная машина появилась, но выпуск ее был мизерным.

бронеавтомобиль БА-11, 1939–1940 год, масса 8,13 т. Выпущено 18 экземпляров (из них — один прототип с экспериментальным дизелем). Броня — 10–13 мм, вооружение — пушка 45 мм и два пулемета 7,62 мм. Шасси — укороченное ЗИС-6 (6х4), двигатель — 93 л.с., максимальная скорость — 64 км/ч. бронеавтомобиль Kfz 231/Kfz 232/ Kfz 233/ Kfz 263 /Kfz 234 (8 Rad), 1939–1944 год, масса 8,3 т. Выпущено около 1000 экземпляров всех модификаций. Броня — 8–15 мм, вооружение — пушка 20 мм и пулемет 7,92 мм, на некоторых версиях — пушки 50 или 75 мм. Двигатель 8-литровый 150–180 л.с., максимальная скорость — 85 км/ч. Единственный восьмиколесный полноприводный бронетранспортер заднемоторной компоновки времен Второй мировой войны и, вероятно, лучшая подобная машина своего времени. Ему бы еще дизель, но подходящего мотора у немцев не было.

В классе двухосных полноприводных бронеавтомобилей советская машина БА-64 — первый отечественный броневик подобной конструкции — была значительно легче немецкой, поскольку у нас не было более подходящего шасси колесной формулой 4х4.

бронеавтомобиль БА-64/БА-64Б, 1942–1946 гг., масса 2,4 т. Выпущено до мая 1945-го — 8174 экземпляра. Броня — 6–12 мм, вооружение — пулемет 7,62 мм. Шасси ГАЗ-64, ГАЗ-67, двигатель — 3,3 л, 50–54 л.с., максимальная скорость — 80 км/ч. бронеавтомобиль Kfz 221/222/223, 1935–1943 год, масса 4–4,8 т. Выпущено 2118 экземпляров. Броня — 5–8 мм, вооружение — пулемет 7,92 мм или пушка 20 мм. Шасси Horch, двигатели 3,5–3,8 л, 75–90 л.с. Максимальная скорость — 70–80 км/ч.

В классе более тяжелых разведывательных полноприводных бронеавтомобилей аналогом немецких машин стал американский White, широко использующийся в Красной Армии. В Германии выпускали унифицированное семейство машин колесной формулой 6х4 (Kfz 247 Ausf. A) и 4х4 (Kfz 247 Ausf. B).

бронеавтомобиль White M3A1 Scout Car, 1940–1944 год, масса 4 т. Выпущено 20 918 экземпляров (в Красной Армии — более 3000). Броня — 6–13 мм, без штатного вооружения или пулемет 12,7 мм. Двигатель — 5,2 л, 110 л.с. Максимальная скорость — 90 км/ч. бронеавтомобиль Kfz 247, 1937–1939 гг. Масса — 4,46 т. Выпущено 68 экземпляров (из них — 10 колесной формулой 6х4). Броня — 8 мм, без штатного вооружения. Шасси Krupp, Horch, двигатели 3,3–3,8 л, 60–81 л.с. Максимальная скорость — 80 км/ч.

Тяжелые полугусеничные бронеавтомобили. В Красной Армии в небольших количествах служили американские машины. После Второй мировой войны производство таких моделей постепенно прекратили. Впрочем, в некоторых странах выпуск продолжали еще долго. Так, в Чехословакии бронетранспортеры немецкой конструкции делали до 1962 года.

бронеавтомобиль M2/М3 Half Track M2/М3 Half Track, 1940–1945 гг., масса 9 т. Выпущено 31 176 экземпляров (в Красной Армии — около 350). Броня — 6–13 мм, вооружение — пулеметы 12,7 мм, 7,62 мм. Двигатель — 147 л.с. Максимальная скорость — 72 км/ч. бронеавтомобиль Kfz 251, 1939–1944 гг., масса 9,14 т. Выпущено около 16 000 экземпляров. Броня — 8–14,5 мм, вооружение — один или два пулемета 7,92 м. Двигатель Maybach, 4,17 л, 100 л.с. Максимальная скорость — 53 км/ч.

Фото: из архива автора