Новая ЭРА для старых машин: как спекулируют на тревожных кнопках

Эпопея с блокировкой импорта подержанных иномарок наконец-таки благополучно завершилась: на них стали устанавливать упрощенные устройства ЭРА-ГЛОНАСС. В первую очередь от этого выиграли японцы, которые вновь обрели огромный рынок сбыта секонд-хэнда. Казалось бы, довольны и приморцы, боявшиеся остаться без привычных праворулек. Однако основную выгоду получили производители и фирмы-установщики тревожных кнопок: в условиях ажиотажного спроса они не преминули навариться на потребителях импортных бэушек.

В таможенном плену

Один из складов временного хранения Дальневосточной таможни

Требование по обязательному оснащению устройствами ЭРА-ГЛОНАСС вновь выпускаемых в обращение автомобилей, которое вступило в силу с января 2017 года, значительно затруднило импорт иномарок с пробегом. Дело в том, что соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза разрабатывались в первую очередь с прицелом на новые машины, а про бэушки в профильных ведомствах как будто просто забыли. Поначалу, к примеру, было непонятно, нужно ли в рамках сертификации подержанных автомобилей с тревожной кнопкой проводить дорогостоящие краш-тесты. Это могло окончательно поставить крест на ввозе «пробежных» машин, учитывая единичный характер поставок различных моделей. Однако блокада импорта автомобильного секонд-хэнда вызвала, в частности, серьезные волнения на Дальнем Востоке, где подержанные «японки» по-прежнему пользуются высоким спросом, обеспечивая работой и местный бизнес. Из-за невозможности получить ПТС на автомобиль без системы ЭРА-ГЛОНАСС в начале года на таможенных складах застряло более 1,5 тысяч таких иномарок.

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Благодаря стараниям региональных властей с середины февраля в Приморье был введен временный мораторий на действие новых требований техрегламента, что позволило владельцам «зависших» на таможне бэушек получить на них паспорта и без кнопки SOS. В то же время в российском правительстве стали поспешно разрабатывать упрощенный порядок оформления ввезенных из-за границы автомобилей с пробегом.

Между тем проблемы с регистрацией подержанных «японок» не остановили приморцев от дальнейшего ввоза таких машин, чему во многом способствовало снижение их стоимости. На фоне обвала спроса в самом начале года и благодаря укреплению рубля по отношению к японской иене автомобили в Стране восходящего солнца, по оценкам участников рынка, подешевели в среднем на 100–150 тыс. рублей. В результате за первый квартал 2017 года только физлицами через Владивостокскую таможню было ввезено 2,4 тыс. машин — на 25% больше по сравнению с прошлым годом, гласят данные Дальневосточного таможенного управления. Соответственно, автомобили, ввезенные после 15 февраля и не попавшие под «глонассовскую амнистию», вновь стали скапливаться на складах временного хранения в ожидании очередного решения по выдаче ПТС. А новой мерой по урегулированию ситуации стал временный порядок оборудования подержанных иномарок системой ЭРА-ГЛОНАСС, который заработал по всей стране с 10 апреля и будет действовать до тех пор, пока в российском правительстве не разработают постоянный.

Как рассказал «За рулем.РФ» старший вице-президент по развитию телематики Meta System Алексей Шипулин, в настоящее время новый стандарт для тестирования и сертификации оборудования ЭРА-ГЛОНАСС разрабатывает «Связь-сертификат» — уполномоченный орган по сертификации АО «ГЛОНАСС», однако, по его сведениям, пока даже не готов проект стандарта. В целом, упрощенный порядок для автомобилей с пробегом предполагает, что они будут оснащаться тревожными кнопками силами автосервисов и автодилеров, как, в принципе, это происходит сейчас.

Кто последний за кнопкой?

Так выглядит упрощенное устройство ЭРА-ГЛОНАСС, которое будет устанавливается на подержанные иномарки с 4 апреля

Так, чтобы получить сегодня ПТС на ввезенную подержанную иномарку, необходимо самостоятельно приобрести устройство вызова экстренных служб, которое должно быть установлено на машину. VIN-номер, номер кузова и id бортового терминала вносятся в государственную автоматизированную систему ЭРА-ГЛОНАСС, после чего автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории, а пройдя все процедуры на таможне — и заветный паспорт. Далее он должен установить модуль в сертифицированной мастерской и поставить машину на учет в ГИБДД. На сегодняшний день право на продажу и установку тревожных кнопок получили всего 15 компаний, причем почти все они находятся на Дальнем Востоке и лишь по одному центру работает в Москве и Курске.

Приморская «Сумотори-Авто», первой начавшая оснащать подержанные автомобили устройствами вызова экстренных служб, способна устанавливать по сотне блоков ежедневно, однако с потоком клиентов пока не справляется. К началу апреля очередь из желающих приобрести и установить бортовой терминал только у этой фирмы насчитывала более 3 тыс. человек. Однако на апрель поставки устройств ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье запланированы в объеме 2 тыс. штук, поэтому до сих пор наблюдается их острый дефицит. Показательно, что за две недели действия временного порядка выпуска в обращение ввезенных иномарок ПТС с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье смогли получить более 500 автовладельцев. Впрочем, в последующие месяцы количество поставляемых в регион комплектов оборудования будет постепенно увеличиваться.

По мнению директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артема Самородова, чтобы оснастить растущее число подержанных импортных иномарок, нужно создать в несколько раз больше специализированных центров, чем имеется на сегодняшний день. При этом необходимо учитывать, что географически они должны располагаться по всей стране.

Консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко отмечает, что наибольшая потребность в таких центрах существует в восточных приграничных регионах России, куда в первую очередь осуществляется импорт автомобилей с пробегом. «Очевидно, что наиболее автомобилизированные регионы, как тот же Дальний Восток, и в целом регионы России за Уралом нуждаются в устройствах больше, чем остальные, ввиду больших объемов ввоза бэушек из Японии. Однако более важным является увеличение поставок систем в эти центры, чтобы их дефицит не тормозил импорт и не создавал очередей», — говорит эксперт.