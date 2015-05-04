Genesis G80: пара фраз

Попытка найти рациональное зерно в седане Genesis G80.

Genesis G80

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Лететь в Милан в плохом настроении можно лишь в одном случае — если предстоит встреча с седаном Genesis G80 в российской спецификации, в то время как в Москве Миша Кулешов собирает сравнительный тест больших полноприводных машин . Уважаемый Мерседес Е‑класса, на твоем месте должен был быть G80!

Итальянцы — солнечный народ. И если им нравится машина, они не только тыркают в нее пальцем, но и в окна заглядывают.

— Это новый Кадиллак? Какой красивый!

Как им объяснить, что Genesis G80 — это лишь перелицованный Hyundai Genesis? Не ведали они ни того, ни другого.

Мультимедиасистема легко распознаёт внешние источники звука и подгружает стороннюю навигацию. Хотя и родная работает без сбоев. Динамическая разметка, виртуальный вид сверху, параллельная и перпендикулярная самопарковка — полный набор ассистентов. Со сменой имени дизайн интерьера практически не изменился и остался в меру консервативным. Одно из главных новшеств — удобный электронный селектор, лишенный механической связи с 8-ступенчатой коробкой передач. Система удержания машины в своей полосе бодро подруливает, но иногда всё же сбивается с толку — руль лучше не отпускать. Клавишами ручного переключения передач я поигрался лишь ради интереса. Польза от них есть, но G80 не располагает к напористой езде.

Ясные, не перегруженные информацией приборы хороши, но главные конкуренты ушли далеко вперед по части представления главной для водителя информации.

Получасовые речи пиарщиков можно сжать до пары фраз. Превращая просто Hyundai Genesis в премиальный Genesis G80, корейцы подретушировали бамперы, сделали чуть менее крикливой решетку радиатора, поставили адаптивные светодиодные фары (опция) — и всё. Я облегченно выдохнул: не испортили. Это самый красивый корейский седан, когда-либо достигавший наших берегов. Нас с итальянцами не проведешь.

Среди интерьерных новшеств — нефиксируемый селектор автомата, чуть измененные приборы и более дружелюбная мультимедиасистема. Можно упомянуть еще облегченный 8-ступенчатый автомат, облегченный задний дифференциал (-5 кг) и заднюю гидроопору силового агрегата, но эти нюансы заинтересуют лишь сервисменов, если хоть один G80 к ним вообще попадет — я не слышал, чтобы с Генезисами были серьезные проблемы.

Ах, да! Мотор! Отныне базовой станет «битурбочетверка» 2.0 GDI мощностью 245 л.с., известная по другим машинам концерна Hyundai-Kia. Позже появится версия 3.3 V6. Про «большой» мотор 3.8 V6 можно забыть.

Полный привод (60% тяги идет назад), 245-сильный турбомотор, 8-ступенчатый автомат, максималка 237 км/ч и разгон до сотни за 8,6 с.

Назад вообще лучше не оглядываться. Особенно когда речь заходит о ценах. В забытые доисторические времена, а именно в 2014 году, заднеприводный Hyundai Genesis можно было взять за два миллиона, самый дорогой шестицилиндровый — за два пятьсот. Теперь столько просят за базовый вариант, а за полностью упакованный G80 2.0 нужно отдать 3,4 миллиона.

На высоких скоростях G80 становится чуть плотнее, собраннее, но о спортивных амбициях даже близко речи нет. Зато — плавный ход и хорошая шумоизоляция.

Как едет G80? Без нервов и суеты. На свои два миллиона пятьсот. Старательно отрабатывает каждый вложенный в него рубль, даже чуть больше. В рулевом управлении нет кристальной прозрачности, что особенно заметно в быстрых поворотах, но прямую машина держит уверенно. Шумоизоляция не хуже, чем у именитых конкурентов: на автобанных 130 км/ч разговариваешь с сидящими сзади вполголоса.

Когда скорость переваливает за сто пятьдесят (надеюсь, меня не «подстрелили» автоматические спидганы), подвеска наливается приятной упругостью, но ближе машина не становится, а легкая раскачка кормы на волнах (есть такой грешок) не уходит. В общем, получаешь удовольствие не столько от управления, сколько от комфортного перемещения в пространстве.

Полностью электрифицированные сиденья (включая регулировку плотности объятий боковыми валиками спинки) оказались удобнее, чем это можно предположить на первый взгляд. Главное место сзади — справа. Разделенный надвое диван имеет обогрев и вентиляцию, а сиденье переднего пассажира можно сдвинуть до упора вперед — хотя мéста для ног и без этого предостаточно.

Прекрасная машина для людей, лишенных эмоций. Чур без обид. На эмоциях можно купить Rolls-Royce. Или Mini. Хотя я предпочел бы Альфу. Покажите-ка мне того, кто приобретет G80 в порыве страсти. Я его не вижу. Его нет. Он еще не родился. Или родился буквально на днях — и свой первый Genesis купит лет через тридцать. И я вполне допускаю, что это будет эмоциональная покупка. Через три­дцать лет. Но не сейчас.

Кнопки электрорегулировки боковых валиков спинки сиденья. Блок управления мультимедийной системой не изменился. Сиденья — с трехуровневой вентиляцией и обогревом. Во внимании к таким мелочам, как алюминиевые накладки динамиков, Genesis уже дотянулся до немецкого премиума пяти-семилетней давности.

Значит, должно быть нечто осязаемое. Железобетонные аргументы. Сочетание цены и «количества автомобиля», за нее предлагаемого? Возможно. Четырехлетняя гарантия без ограничения пробега? Еще один плюс в карму. А есть доводы повесомее?

Манифест курирующих бренд Genesis людей пока состоит из одного-единственного пункта: все Генезисы на российском рынке будут исключительно полноприводными. И это, черт возьми, аргумент! Потому что G80 — самый доступный полноприводный седан в своем классе. Через год на рынок выйдет компактный G70 (конкурент «трешке» BMW), а затем — среднеразмерный и большой кроссоверы, купе. И все — полноприводные!

В быстрых поворотах Genesis G80 держится так же, как его предшественник Hyundai Genesis, - без особого азарта, но вполне надежно.

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В этом году корейцы надеются продать в России полторы тысячи Генезисов — около 300 больших седанов G90 и 1200 «восьми­десяток». Реальный план, если вспомнить, что в прошлом году Hyundai Genesis нашел 1112 покупателей, обогнав Jaguar XF, Infiniti Q70, Cadillac CTS и Volvo S80. И если бы мы успели взять G80 в наш сравнительный тест бизнес-седанов, еще неизвестно, какое место он занял бы — явно не последнее.

Что до легкой раскачки кормы, то я уповаю на версии с адаптивной подвеской. А еще — на шестицилиндровый G80 Sport (3.3 V6, 370 л.с.) со слегка перенастроенным шасси. В прошлом году я прохватил на Спорте по заводскому полигону в Намьянге, и он показался мне более цельным. Как появится в России — попробую. При втором прочтении обычно открывается гораздо больше.

Фото: Максим Кадаков и HMC