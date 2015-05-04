Genesis G80: пара фраз

Итальянцы — солнечный народ. И если им нравится машина, они не только тыркают в нее пальцем, но и в окна заглядывают.
— Это новый Кадиллак? Какой красивый!
Как им объяснить, что Genesis G80 — это лишь перелицованный Hyundai Genesis? Не ведали они ни того, ни другого.
Мультимедиасистема легко распознаёт внешние источники звука и подгружает стороннюю навигацию. Хотя и родная работает без сбоев.
Динамическая разметка, виртуальный вид сверху, параллельная и перпендикулярная самопарковка — полный набор ассистентов.
Со сменой имени дизайн интерьера практически не изменился и остался в меру консервативным. Одно из главных новшеств — удобный электронный селектор, лишенный механической связи с 8-ступенчатой коробкой передач.
Система удержания машины в своей полосе бодро подруливает, но иногда всё же сбивается с толку — руль лучше не отпускать.
Клавишами ручного переключения передач я поигрался лишь ради интереса. Польза от них есть, но G80 не располагает к напористой езде.
Получасовые речи пиарщиков можно сжать до пары фраз. Превращая просто Hyundai Genesis в премиальный Genesis G80, корейцы подретушировали бамперы, сделали чуть менее крикливой решетку радиатора, поставили адаптивные светодиодные фары (опция) — и всё. Я облегченно выдохнул: не испортили. Это самый красивый корейский седан, когда-либо достигавший наших берегов. Нас с итальянцами не проведешь.
Ах, да! Мотор! Отныне базовой станет «битурбочетверка» 2.0 GDI мощностью 245 л.с., известная по другим машинам концерна Hyundai-Kia. Позже появится версия 3.3 V6. Про «большой» мотор 3.8 V6 можно забыть.
Назад вообще лучше не оглядываться. Особенно когда речь заходит о ценах. В забытые доисторические времена, а именно в 2014 году, заднеприводный Hyundai Genesis можно было взять за два миллиона, самый дорогой шестицилиндровый — за два пятьсот. Теперь столько просят за базовый вариант, а за полностью упакованный G80 2.0 нужно отдать 3,4 миллиона.
Как едет G80? Без нервов и суеты. На свои два миллиона пятьсот. Старательно отрабатывает каждый вложенный в него рубль, даже чуть больше. В рулевом управлении нет кристальной прозрачности, что особенно заметно в быстрых поворотах, но прямую машина держит уверенно. Шумоизоляция не хуже, чем у именитых конкурентов: на автобанных 130 км/ч разговариваешь с сидящими сзади вполголоса.
Когда скорость переваливает за сто пятьдесят (надеюсь, меня не «подстрелили» автоматические спидганы), подвеска наливается приятной упругостью, но ближе машина не становится, а легкая раскачка кормы на волнах (есть такой грешок) не уходит. В общем, получаешь удовольствие не столько от управления, сколько от комфортного перемещения в пространстве.
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Полностью электрифицированные сиденья (включая регулировку плотности объятий боковыми валиками спинки) оказались удобнее, чем это можно предположить на первый взгляд.
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Главное место сзади — справа. Разделенный надвое диван имеет обогрев и вентиляцию, а сиденье переднего пассажира можно сдвинуть до упора вперед — хотя мéста для ног и без этого предостаточно.
Прекрасная машина для людей, лишенных эмоций. Чур без обид. На эмоциях можно купить Rolls-Royce. Или Mini. Хотя я предпочел бы Альфу. Покажите-ка мне того, кто приобретет G80 в порыве страсти. Я его не вижу. Его нет. Он еще не родился. Или родился буквально на днях — и свой первый Genesis купит лет через тридцать. И я вполне допускаю, что это будет эмоциональная покупка. Через тридцать лет. Но не сейчас.
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Кнопки электрорегулировки боковых валиков спинки сиденья.
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Блок управления мультимедийной системой не изменился. Сиденья — с трехуровневой вентиляцией и обогревом.
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Во внимании к таким мелочам, как алюминиевые накладки динамиков, Genesis уже дотянулся до немецкого премиума пяти-семилетней давности.
Значит, должно быть нечто осязаемое. Железобетонные аргументы. Сочетание цены и «количества автомобиля», за нее предлагаемого? Возможно. Четырехлетняя гарантия без ограничения пробега? Еще один плюс в карму. А есть доводы повесомее?
Манифест курирующих бренд Genesis людей пока состоит из одного-единственного пункта: все Генезисы на российском рынке будут исключительно полноприводными. И это, черт возьми, аргумент! Потому что G80 — самый доступный полноприводный седан в своем классе. Через год на рынок выйдет компактный G70 (конкурент «трешке» BMW), а затем — среднеразмерный и большой кроссоверы, купе. И все — полноприводные!
Что до легкой раскачки кормы, то я уповаю на версии с адаптивной подвеской. А еще — на шестицилиндровый G80 Sport (3.3 V6, 370 л.с.) со слегка перенастроенным шасси. В прошлом году я прохватил на Спорте по заводскому полигону в Намьянге, и он показался мне более цельным. Как появится в России — попробую. При втором прочтении обычно открывается гораздо больше.
Фото: Максим Кадаков и HMC