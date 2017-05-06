И Ларгусы тоже ломаются...

Незаметно пролетело время. Вроде только вчера Ларгус проходил обкатку и стартовал в скоростном 60‑часовом марафоне, а сегодня число на одометре стало шестизначным. Характер автомобиля виден уже на первых тысячах, какие-то нюансы эксплуатации проявляются чуть позже, а что-то конкретное о надежности можно сказать, только когда пробег не меньше сотни тысяч километров. Значит, самое время поговорить о надежности Ларгуса.

Лада Ларгус

Лада Ларгус Изготовитель АВТОВАЗ Год выпуска 2012 В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года Пробег на момент отчета 105 000 км Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 8; 2014, № 3, 8; 2015, № 3, 8, 12; 2016, № 4, 8, 11

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За прошедшие с момента последнего отчета 40 000 км наша Лада с франко-румынской родословной несколько раз устраивала неприятные сюрпризы. Впрочем, эти неисправности не требовали экстренного устранения, за что Ларгусу отдельное спасибо.

Самую любопытную загадку подкинул вышедший из строя термостат. При движении по трассе двигатель начинал остывать — это было заметно и по датчику температуры, и по прохладному воздуху из дефлекторов отопителя. Термостат поменяли. Оригинального в ближайшем магазине не оказалось, поэтому приобрели аналог фирмы Era. Система охлаждения двигателя вновь заработала исправно, однако ненадолго — через несколько сотен километров симптомы повторились. Я уже, право, стал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках добротного термостата прошерстил интернет-форумы, опросил сервисменов и продавцов — и остановил выбор на изделии именитой фирмы Gates. Надеюсь, не ошибся. По крайней мере, уже 30 000 км термостат работает без нареканий.

Передние тормозные колодки отходили более 60 000 км, затем на машину поставили оригинальные, от Renault (каталожный номер 82 00 432 336). Диски переживут еще один комплект. Вместо изношенной заводской шаровой опоры установили аналог производства TRW (обозначение JBJ721), который существенно дешевле оригинала, а качеством не уступает ему. Шарнир запрессован в рычаг — автомобилист с опытом ремонтных работ сможет поменять его самостоятельно. Родные шарниры переднего стабилизатора после 80 000 км: резинки порвались, крепежные болты прогнили. Наш совет: не тяните с заменой этих деталей. Оригинальный термостат отходил 70 000 км, аналог фирмы Era — меньше 500 км. Заодно поменяли и антифриз. Система охлаждения Ларгуса заполнена жидкостью, соответству­ющей стандартам класса G12 (или типа D).

К восьмидесятой тысяче застучало слева в передней подвеске. Причину нашли быстро: в шаровой опоре появился существенный люфт. Причем правая была вполне работоспособной, поэтому поменяли опору лишь с водительской стороны. Такое решение себя оправдало: родная шаровая жива до сих пор.

Осмотр на подъемнике выявил еще одну неисправность: попросили замены стойки стабилизатора. Когда сняли изношенные детали, выяснилось, что крепежные болты опасно изъедены коррозией. Через некоторое время они оборвались бы — и плечи стабилизатора уперлись бы в дорогу, тем самым обездвижив автомобиль. А случись это в движении… Так и до аварии недалеко. Причем этой болезнью страдают не только Ларгусы, но и другие машины, построенные на платформе В0. Будьте бдительны!

Диагностика подвески на стенде выявила незначительные отклонения от нормы. Вердикт: амортизаторы еще живы, но постепенно теряют эффективность — нужно готовиться к замене в ближайшее время.

Изношенные штатные амортизаторы уступили место схожим по характеристикам, марки KYB.

К сотой тысяче километров амортизаторы стали подавать первые признаки усталости. Они не текли, не издавали стуков при работе — об ухудшении характеристик и необходимости скорой замены свидетельствовало не столь уверенное, как прежде, поведение Ларгуса на дороге. На замену выбрали амортизаторы серии Excel-G марки KYB, которые оказались на 10–15% дешевле оригинальных. Чтобы получить расширенную гарантию на них, решили для проведения работ обратиться в компанию Fit-Servis — это один из официальных партнеров KYB.

Перед заменой сервисмены проверили подвеску, рулевое управление и тормозную систему. Единственное замечание, которое получил наш Ларгус, заключалось в загрязненности задних тормозных механизмов. Действительно, пришло время их очистить.

При замене амортизаторов список необходимых запчастей пополнился еще и комплектом верхних опор амортизаторных стоек.

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Нельзя сказать, что с новыми амортизаторами поведение автомобиля кардинально изменилось. Но разница всё же заметна: подвеска стала плотнее, Ларгус увереннее стоит на траектории, меньше кренится и раскачивается. А плавность хода, пускай не критически, ухудшилась. Ларгус стал более жестко принимать попадающие под колеса кочки и ямки. Если раньше создавалось ощущение, что дорога скачет под автомобилем, то теперь — наоборот. Впрочем, неким оправданием для новых амортизаторов служит то, что я сравниваю их со старыми, размятыми сотней тысяч километров наших дорог.

Окинув взглядом довольно длинный список выполненных работ и запчастей, никак не могу назвать Ларгус абсолютно беспроблемным. Хотя эпитета «надежный» автомобиль вполне заслуживает: ни разу не замирал на дороге из-за неисправности, а внеплановые ремонты были не настолько серьезными, чтобы он надолго выбывал из строя. К достоинствам причислю невысокие цены на запчасти и обслуживание, хорошую ремонтопригодность.

В последнее время стоимость каждого пройденного нашим Ларгусом километра выросла. Причиной стали немалые расходы на ремонт подвески, покупку шин, аккумулятора. Но теперь Ларгус в отличной форме и в ближайшем будущем вряд ли потребует серьезных вложений.