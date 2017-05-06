И Ларгусы тоже ломаются...

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Лада Ларгус
Изготовитель АВТОВАЗ
Год выпуска 2012
В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
Пробег на момент отчета 105 000 км
Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 8; 2014, № 3, 8; 2015, № 3, 8, 12; 2016, № 4, 8, 11
Самую любопытную загадку подкинул вышедший из строя термостат. При движении по трассе двигатель начинал остывать — это было заметно и по датчику температуры, и по прохладному воздуху из дефлекторов отопителя. Термостат поменяли. Оригинального в ближайшем магазине не оказалось, поэтому приобрели аналог фирмы Era. Система охлаждения двигателя вновь заработала исправно, однако ненадолго — через несколько сотен километров симптомы повторились. Я уже, право, стал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках добротного термостата прошерстил интернет-форумы, опросил сервисменов и продавцов — и остановил выбор на изделии именитой фирмы Gates. Надеюсь, не ошибся. По крайней мере, уже 30 000 км термостат работает без нареканий.
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Передние тормозные колодки отходили более 60 000 км, затем на машину поставили оригинальные, от Renault (каталожный номер 82 00 432 336). Диски переживут еще один комплект.
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Вместо изношенной заводской шаровой опоры установили аналог производства TRW (обозначение JBJ721), который существенно дешевле оригинала, а качеством не уступает ему. Шарнир запрессован в рычаг — автомобилист с опытом ремонтных работ сможет поменять его самостоятельно.
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Родные шарниры переднего стабилизатора после 80 000 км: резинки порвались, крепежные болты прогнили. Наш совет: не тяните с заменой этих деталей.
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Оригинальный термостат отходил 70 000 км, аналог фирмы Era — меньше 500 км. Заодно поменяли и антифриз. Система охлаждения Ларгуса заполнена жидкостью, соответствующей стандартам класса G12 (или типа D).
К восьмидесятой тысяче застучало слева в передней подвеске. Причину нашли быстро: в шаровой опоре появился существенный люфт. Причем правая была вполне работоспособной, поэтому поменяли опору лишь с водительской стороны. Такое решение себя оправдало: родная шаровая жива до сих пор.
Осмотр на подъемнике выявил еще одну неисправность: попросили замены стойки стабилизатора. Когда сняли изношенные детали, выяснилось, что крепежные болты опасно изъедены коррозией. Через некоторое время они оборвались бы — и плечи стабилизатора уперлись бы в дорогу, тем самым обездвижив автомобиль. А случись это в движении… Так и до аварии недалеко. Причем этой болезнью страдают не только Ларгусы, но и другие машины, построенные на платформе В0. Будьте бдительны!
К сотой тысяче километров амортизаторы стали подавать первые признаки усталости. Они не текли, не издавали стуков при работе — об ухудшении характеристик и необходимости скорой замены свидетельствовало не столь уверенное, как прежде, поведение Ларгуса на дороге. На замену выбрали амортизаторы серии Excel-G марки KYB, которые оказались на 10–15% дешевле оригинальных. Чтобы получить расширенную гарантию на них, решили для проведения работ обратиться в компанию Fit-Servis — это один из официальных партнеров KYB.
Перед заменой сервисмены проверили подвеску, рулевое управление и тормозную систему. Единственное замечание, которое получил наш Ларгус, заключалось в загрязненности задних тормозных механизмов. Действительно, пришло время их очистить.
При замене амортизаторов список необходимых запчастей пополнился еще и комплектом верхних опор амортизаторных стоек.
Окинув взглядом довольно длинный список выполненных работ и запчастей, никак не могу назвать Ларгус абсолютно беспроблемным. Хотя эпитета «надежный» автомобиль вполне заслуживает: ни разу не замирал на дороге из-за неисправности, а внеплановые ремонты были не настолько серьезными, чтобы он надолго выбывал из строя. К достоинствам причислю невысокие цены на запчасти и обслуживание, хорошую ремонтопригодность.
В последнее время стоимость каждого пройденного нашим Ларгусом километра выросла. Причиной стали немалые расходы на ремонт подвески, покупку шин, аккумулятора. Но теперь Ларгус в отличной форме и в ближайшем будущем вряд ли потребует серьезных вложений.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–105 000 км)*, руб.
Расходы на содержание: 13 000–65 000 км 195 798
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,3 л/100 км) 136 255
Расходы на содержание: 65 000–105 000 км 188 368
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,75 л/100 км) 128 173
ТО-75 000 км (только расходники) 3800
ТО-90 000 км (только расходники) 4100
ТО-105 000 км (только расходники) 4700
Летние шины Goodyear EfficientGrip Performance 10 400
Шиномонтаж 2720
Термостат Era 450
Термостат Gates 800
Антифриз (G12), 5 л 625
Аккумулятор 4500
Тормозные колодки Renault 1900
Стойки стабилизатора (комплект) 560
Шаровая опора TRW 700
Щетки стеклоочистителя (3 комплекта) 3200
Лампы 1120
Амортизаторы KYB Excel-G (комплект) + замена + развал / схождение 8630 + 7100 + 2490
Верхние опоры передней подвески Lemförder 2400
Общие расходы 384 166
Стоимость 1 км пробега 4,18
*Без учета расходов на полисы OCAГО и каско.