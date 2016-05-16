Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные? Какой мотор — бензиновый или дизельный — предпочесть при покупке автомобиля? Споры ведутся давно, но мы постараемся оперировать не эмоциями, а фактами Парад членовозов: автомобили руководителей СССР. Часть 2 Начиная с 1917 года и до окончания Второй мировой войны вожди Страны Советов ездили на самых престижных и дорогих иномарках. Даже когда отечественная промышленность наладила выпуск представительского ЗИС-101. Ну не вызывал у вождей доверия советский автопром! Как расшифровать VIN-код автомобиля? На заре автомобилизации, когда этот вид транспорта был явлением штучным, никому и в голову не приходило подвергнуть его учету и присвоить машине некий идентификационный номер. Что же изменилось сегодня, откуда взялся VIN и где нашел свое применение?