Парад членовозов: автомобили руководителей СССР. Часть 2

Начиная с 1917 года и до окончания Второй мировой войны вожди Страны Советов ездили на самых престижных и дорогих иномарках. Даже когда отечественная промышленность наладила выпуск представительского ЗИС-101. Ну не вызывал у вождей доверия советский автопром!

Но лидерам страны-победительницы ездить на импортных автомобилях — союзнических, а тем более трофейных — было как-то неприлично. В конце 1940-х вожди постепенно пересели, наконец, в отечественные лимузины, которые позже остряки метко прозвали членовозами (если, кто не помнит, такие автомобили полагались членам Политбюро ЦК КПСС). Этот период продлился несколько десятков лет, до конца существования Советского Союза…

Парад членовозов: автомобили руководителей СССР. Часть 2

Самые известные и самые редкие автомобили СССР — в подборке публикаций «Фотоальбом: прошлое, которого уже не вернуть».

Фото: из архива автора
Парад членовозов: автомобили руководителей СССР. Часть 2
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (1)

Пропустили ЗиЛ-41045, перескочив сразу на 41047. Конечно, 41045 является модификацией 4104, но дизайн был несколько изменён и таким образом это было дальнейшее развитие 4104 (он же ЗиЛ-115). Выпускали 41045 с 1983 по 1985 годы.

Ответить#
0