Парад членовозов: автомобили руководителей СССР. Часть 2

Но лидерам страны-победительницы ездить на импортных автомобилях — союзнических, а тем более трофейных — было как-то неприлично. В конце 1940-х вожди постепенно пересели, наконец, в отечественные лимузины, которые позже остряки метко прозвали членовозами (если, кто не помнит, такие автомобили полагались членам Политбюро ЦК КПСС). Этот период продлился несколько десятков лет, до конца существования Советского Союза…
Самые известные и самые редкие автомобили СССР — в подборке публикаций «Фотоальбом: прошлое, которого уже не вернуть».
Фото: из архива автора