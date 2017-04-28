Skoda Karoq: первый тест-драйв преемника Yeti

На входе меня просят достать телефон и заклеивают маленькими круглыми стикерами обе камеры — фронтальную и основную. Рюкзак с зеркалкой также нужно оставить охране, так что сегодня вам придется верить мне на слово. Здесь, в небольшом павильоне под Таллином, прямо сейчас расчехлят кроссовер Карок, сменяющий старину Йети. А еще чуть позже я сяду за руль закамуфлированной машины и прохвачу по окрестным лесам.

Karoq — сплав уменьшенной копии Кадьяка и родственного SEAT Ateca. Отличить Шкоду от «испанца» помогает двухэтажная передняя оптика. Хотя нам с вами даже заморачиваться не придется — SEAT в России не продают.

На первый взгляд в атмосфере тотальной секретности есть доля здравого смысла. Официальный показ новинки пройдет 18 мая в Стокгольме, а международный дебют и вовсе состоится лишь на Франкфуртском автосалоне в сентябре! Вот только, во-первых, все интересующиеся давно смекнули, что преемник Yeti почти близнец родственного SEAT Ateca. А во-вторых, несколько дней назад «раздетый» Карок засекли в окрестностях Чехии — и этот акт «эксгибиционизма» определенно не был случайным.

Как бы там ни было, пока вам придется довольствоваться фотографиями, любезно предоставленными сотрудниками Шкоды. Автомобили предсерийные, и чехам очень не хочется, чтобы в чей-то шальной объектив попали неидеальные кузовные зазоры или салонный пластик не той фактуры, что будет использоваться на конвейере. Учитывая, что машина собрана практически безупречно, это странное объяснение, но… что есть — то есть.

Все 40 километров тест-драйва пришлось ехать в колонне под пристальным присмотром представителей Шкоды. В каждой машине был технический специалист, готовый ответить на все вопросы. Он же следил, чтобы журналисты не сфотографировали интерьер.

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Теперь давайте о действительно важном. Karoq — это не кличка, это официально. Успешное и запоминающееся имя Yeti можно забыть. Изобретая название для новой модели, чехи, как и в случае с Кадьяком, черпали вдохновение на Аляске. На языке коренных жителей этого штата «KAA'RAQ» — «автомобиль», «RUQ» — стрела. Кстати, отныне имена всех шкодовских SUV будут начинаться на «K» и оканчиваться на «Q». Так что не удивляйтесь, если следующими станут какие-нибудь Clondiq (Clondike) или Kayaq (Kayak).

Внешне Karoq действительно как две капли воды похож на испанского родственника. Длина (4382 мм), ширина (1841 мм), высота (1605 мм) и колесная база (2638 мм для переднеприводных версий и 2630 для полноприводных) Шкоды и СЕАТа совпадают практически до миллиметра. Очень близки и другие показатели: объем багажника (около 520 л) и дорожный просвет (около 180 мм). Да и собирают кроссоверы на одном заводе в чешских Квасинах. Тем не менее Karoq несложно идентифицировать по двухэтажной передней оптике в стилистике Кадьяка и по прямой оконной линии на задней стойке.

Снимать интерьер самостоятельно запретили, а официальный фотограф согласился сделать только такое фото. Архитектура верхней части панели оригинальна. Все, что находится ниже 9,2-дюймового тачскрина мультимедийной системы Columbus, — точь-в-точь кадьяковское. Пластик мягкий.

А вот в салоне «чеха» совсем другая история. Он самобытен и действительно крут! Тем обиднее, что «благодаря» официальной картинке, на которой шкодовский фотограф нарочно обрезал переднюю панель, вам толком ничего и не видно. Но включите воображение, а я постараюсь подробно обо всем рассказать.

Итак, пластик панели и обшивок передних дверей исключительно мягкий. Перед глазами — планшет, отображающий электронные приборы в четырех вариантах графики (в базовых версиях приборы обычные, как на Кадьяке). Можно выбрать классические спидометр и тахометр или «растянуть» на весь экран навигационные карты. По краям этого дисплея реальные «столбики» указателя уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости: смотрится очень свежо!

Если вы забыли, как выглядит Columbus — вот фото интерьера Октавии. С быстродействием и откликом сенсора проблем нет. Единственное, чего не хватает, — физической шайбы регулировки громкости.

Головное устройство — знакомый по Кадьяку и Октавии 9,2-дюймовый тачскрин системы Columbus. А сама архитектура передней панели — нечто среднее между Ладой XRAY и Фрилендером второго поколения. О «россиянке» напоминает форма центральных дефлекторов, об «англичанине» — покатая часть торпедо со стороны переднего пассажира. Бардачок здесь — с подсветкой и охлаждением. Климатический блок точь-в-точь как в Кадьяке. В нижней части консоли два порта USB и место для индуктивной зарядки смартфона. Под декоративными планками на внутренних обшивках дверей — фоновая подсветка с десятью цветами на выбор.

Вообще, с точки зрения имиджевых «ништяков» Karoq переплюнул всех в нынешней шкодовской линейке. Мультимедийная система впервые в истории марки поддерживает управление жестами. Чего стоит одна только проекция названия бренда на землю! В этом смысле чехи явно вдохновились творчеством коллег из JLR и Haval. Вот только встроили проекторы не в боковые зеркала, а в нижние торцы дверей. Получилось совершенно непошло.

Заявленный дорожный просвет по пластиковой защите картера — 180 мм. Вооружившись рулеткой, проверил: фактический — на сантиметр меньше.

При росте 176 см я отлично устраиваюсь на заднем сиденье «сам за собой». Но если вы на десять сантиметров выше, то сядете впритык по коленям. Собираясь заказать опционные откидные столики, учтите, что они сожрут дополнительное пространство для ног. Кстати, заднее сиденье Карока доступно в двух вариантах. В базе — стандартный диван (назову его именно диваном, хотя применительно к автомобилям этот термин не переносит наш главный редактор). В качестве опции — три отдельных сиденья VarioFlex, каждое из которых двигается в продольном направлении, наклон спинки тоже регулируется. Здорово, что в обоих случаях задним пассажирам доступен обогрев. Правда, в отличие от передних сидений, сзади греется только подушка.

Тихо в лесу

Karoq — это два бензиновых (1.0 TSI и 1.5 TSI) и три дизельных (1.6 TDI и две вариации 2.0 TDI) двигателя. Самый слабый «трехгоршковый» 1.0 TSI выдает 115 сил и 175 Н·м момента и разгоняет кроссовер до сотни за 10,6 секунды. Неплохо! Наиболее мощный 2.0 TSI (190 л.с. и 400 Н·м) тратит на упражнение 0–100 км/ч всего 7,8 секунды. Именно с такой машины я и начал ездовое знакомство. Конструкция задней подвески Карока зависит от версии: полноприводные идут с задней многорычажкой. Моноприводные довольствуются балкой. А еще чехи пока «допиливают» электронно-управляемые амортизаторы системы DCC (Dynamic Chassis Control), так что самым первым покупателям Skoda Karoq придется обходиться без них.

Полноприводным Карокам полагается многорычажная задняя подвеска. Переднеприводным — упругая балка. Я испытал обе версии и не ощутил принципиальной разницы.

В салоне дизеля на удивление тихо — ни шумов, ни вибраций. Отлично помню, у Кадьяка акустическая разница между бензином и дизелем определенно была. Так что как минимум в этом моменте покупатели более компактного шкодовского кроссовера будут в плюсе. Кстати, и едет Karoq абсолютно по-легковому! Конечно, Kodiaq также непросто упрекнуть в валкости или дефиците обратной связи, но здесь все настроено еще лучше. Усилие на руле образцовое, даже «вкусное». И особенно в режиме Sport.

Электронно-управляемые амортизаторы системы DCC (Dynamic Chassis Control) появятся на Кароке до конца 2017 года. Однако даже пассивные амортизаторы обеспечивают приличную плавность на проселке.

Над настройками подвески шкодовцы также отлично потрудились, так что DCC можно не ждать. Потратьте эти деньги на какие-нибудь другие опции. Karoq на пассивных амортизаторах охотно ввинчивается в повороты, мягок на асфальтовых стыках и очень хорош даже на грунтовой гребенке. Чехи говорят, что их машина комфортнее, чем родственный SEAT Ateca. Я еще не ездил на «испанце», но вполне допускаю, что это действительно так. И еще одно важное замечание: если говорить о разнице между многорычажной задней подвеской и простой балкой… вестибулярный аппарат 95% автомобилистов ее просто не заметит.

Длина Skoda Karoq — 4382 мм, колесная база — 2638 мм. Для сравнения, показатели Кадьяка 4697 мм и 2791 мм соответственно. Фольксвагена Тигуан — 4486 мм и 2681 мм. Skoda Yeti — 4222 мм и 2578 мм.

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Да-да! После дизельного полноприводного Карока я пересел в полуторалитровый бензиновый (1.5 TSI, 150 л.с., 250 Н·м) с приводом на передние колеса (и, соответственно, балкой) и могу заверить — разница в управляемости столь несущественна, что не стоит забивать голову. Новый мотор линейки TSI разгоняет кроссовер до первой сотни за 8,4 секунды, но крутящий момент у него меньше, кайфа на низах тут нет. Так что из двух испытанных моторов выбираю дизель.

Вопрос поставок Карока в Россию пока — как ни странно — открыт. Основную ставку чехи делают на более крупный Kodiaq, поэтому о локализации новинки пока не идет и речи. Основными конкурентами Карока на европейском рынке шкодовцы называют Hyundai Tucson, Kia Sportage и Nissan Qashqai. И если отталкиваться от этих вводных, адекватной ценой на Karoq мне видится вилка от полутора до двух миллионов. Получится ли чехам сделать нам подобное предложение, узнаем не раньше следующего года. Но — поверьте — ждать стоит. Ведь даже своеобразный внешне, нишевый Yeti за восемь конвейерных лет разошелся тиражом в 630 000 экземпляров! Karoq обладает классической внешностью и умеет ехать еще более зажигательно, так что стать в России «своим» ему вполне по силам.

С этого ракурса Karoq похож на SEAT Alteca сильнее всего. Идентифицировать Шкоду нетрудно по прямой оконной линии на задней стойке. SEAT Ateca и Skoda Karoq собирают на одном заводе в чешских Квасинах. Сходство в ракурсе три четверти сзади — колоссальное.

А это Karoq без камуфляжа, пойманный в объектив буквально на днях. Машина, которую нам показали в павильоне, выглядит практически так же.

Фото: Skoda