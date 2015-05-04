Готовимся к сюрпризам в новом сезоне РСКГ. Число участников обещает станет рекордным, но главное — вырастет уровень пилотов: на родные трассы вернулись титулованные гонщики, чемпионы европейских и мировых серий!

С некоторым допущением можно сказать, что РСКГ — не только лучшие гонки России, но и лучшие ноги. Над этим тоже работают.

Помните популярный в 90‑е годы термин «реэкспорт»? Реэкспортными называли российские автомобили, отправленные за рубеж и вернувшиеся обратно. Для одних это был способ сэкономить, для других — заработать, а третьи были счастливы от возможности заполучить Жигули или Самару в недоступном на внутреннем рынке исполнении. Сейчас в главных кольцевых гонках страны происходит нечто похожее.

Три года назад чемпионат и Кубок России попали под опеку программы развития автоспорта SMP Racing — и за это время Российская серия кольцевых гонок заметно продвинулась вперед. К четырем традиционным классам добавился специальный зачет для юниоров, так что в расписании этапа теперь два полноценных гоночных дня: и в субботу, и в воскресенье — минимум четыре гонки.

Материалы по теме РСКГ: новые партнеры в 2017 году

Появились новые машины — от 150‑сильных Rio, Калины NFR и Polo до 330‑сильных хэтчей Seat Leon. Гонки СМП РСКГ транслируют профильные телеканалы, но зрители стараются попасть на автодромы — они хотят не только посмотреть на заезды, но и погонять (на симуляторах, конечно), пообщаться с пилотами на автограф-сессиях и устроить детям праздник в компании аниматоров.

В наступившем сезоне число участников обещает побить предыдущие достижения (за сезон в СМП РСКГ отмечается больше 80 спортсменов), но главное — вырастет уровень пилотов. Отчасти из-за того, что многие набрались опыта за эти годы. Но главное — на родные трассы вернулись титулованные гонщики, чемпионы европейских и мировых серий!

Да, и в прошлом году на трассах РСКГ гонялись участник чемпионата мира WTCC Алексей Дудукало, победители Кубка Европы Николай Карамышев и Дмитрий Брагин, вице-чемпион Европы по ралли-кроссу Ильдар Рахматуллин. А теперь из загранки «реэкспортировались» чемпион мира FIA WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» Алексей Басов, призер «Ле-Мана» и победитель европейской серии ELMS Кирилл Ладыгин, вице-чемпион североевропейского чемпионата SMP Формулы‑4 Владимир Атоев. Так что сезон будет жарким! Как пошутил основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг, пусть теперь в России докажут, какие они чемпионы.

Кольцевые гонки — интеллигентная, академичная дисциплина, но, как вы понимаете, бывает всякое. И довольно часто.

Материалы по теме Самые драматичные аварии Российской серии кольцевых гонок

Еще одна приятная новость: станет больше прекрасных пилотесс. Руководитель серии Олег Петриков и председатель комитета «Женщины в автоспорте» Наталья Фрейдина решили их поощрить: три девушки, выступившие наиболее успешно, в конце сезона разделят приз — миллион рублей.

Жаль, что сама Наталья, выступавшая в европейских гонках FIA GT3, пока не стартует.

Титульными спонсорами СМП РСКГ в этом году стали АВТОВАЗ и Роснефть. Что это значит? Свернув программу в WTCC, команда Lada Sport Rosneft выставит в российском Туринге пару 330‑сильных седанов Веста (им предстоит бороться с такими серьезными машинами, как Seat Leon и Audi RS3). Плюс две 250‑сильные Весты в зачете Суперпродакшн (тут им конкуренцию составят Гранты, Subaru BRZ и Honda Civic).

Один из главных сюрпризов — розыгрыш автомоби… Впрочем, приходите на этапы и сами всё узнаете. Или смотрите трансляции на сайте рскг. рф. Сезон откроется 13–14 мая на автодроме «Крепость Грозная» — в столице Чечни.

Календарь СМП РСКГ — 2017

1 13–14 мая «Крепость Грозная» 2 27–28 мая «Смоленское кольцо» 3 17–18 июня «Нижегородское кольцо» 4 1–2 июля «Казань Ринг» 5 5–6 августа ADM Raceway, Москва* 6 19–20 августа Moscow Raceway 7 23–24 сентября «Казань Ринг»



