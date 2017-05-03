Продленная гарантия: игра по чужим правилам

Ранее программы продленной гарантии на автомобиль предлагали исключительно дилеры на своих внутренних условиях. С недавних пор на эту поляну стали выходить и сами производители в лице своих российских представительств. Правда, таких официальных игроков пока мало. Условия производителей и дилеров на поверку очень разные, и в первую очередь это сказывается на цене предложения.
ДвигательПокупка программы продленной гарантии на автомобиль — серьезное решение. Важно оценить различные предложения, если выбор, конечно, есть, и внимательно изучить условия договора!
Официальный подход
В настоящее время продленную гарантию предлагают, в частности, Nissan и Toyota. Важно понимать, что речь идет не о заводских обязательствах, хотя условия практически те же. Клиент подписывает договор с конкретным дилером, но все вопросы по ремонту курирует само российское представительство. Продленную гарантию на автомобиль можно купить в период действия заводских обязательств. Как только они закончатся, в силу вступает «продленка».
Например, у Ниссана программа продленной гарантии носит название «Ниссан Сервис 3+». Цена пакета зависит от срока его действия и конкретной модели машины, а также от возраста автомобиля. Действие одно- или двухлетнего контракта можно продлевать за дополнительную плату.
Разумеется, полный аналог заводской гарантии стоит приличных денег. Пример: двухлетний контракт с ограничением пробега до 150 000 км для кроссовера Nissan Qashqai обойдется в 35 000–40 000 рублей. Но зато клиент может быть уверен, что в случае каких-то поломок сервисмены не будут дотошно искать признаки неправильной эксплуатации, чтобы отказать в ремонте. Не возникнет и ситуации, когда, к примеру, выяснится, что потекший сальник не входит в перечень деталей, на которые распространяется действие программы. Все потому что условия «продленки» идентичны заводской гарантии.
Дешево и сердито
Программы продленной гарантии от дилеров присутствуют на рынке уже давно. Их условия очень разнообразны. Какие-то распространяются на весь автомобиль, а какие-то — на отдельные агрегаты. Соответственно, разнятся и цены. Сроки действия и периоды, когда эту дополнительную гарантию можно приобрести, в целом похожи на предложения от производителей.
Пример одной из дилерских программ продленной гарантии — предложение холдинга Major «Major Plus»:
К примеру, продленная гарантия на тот же Nissan Qashqai от одного из дилеров — сроком на два года и ограничением пробега до 150 000 км — обойдется от 7900 до 9900 рублей в зависимости от стоимости автомобиля в выбранной комплектации. Это гораздо дешевле, чем подобная программа от производителя, но, как обычно, низкая цена тянет за собой и массу подводных камней.
Основной недостаток дилерских предложений — привязка клиента к конкретному сервису по «железу». В договоре обычно прописана масса пунктов по обязательствам со стороны владельца машины. Основной гласит: «Автомобиль должен обслуживаться только в данном сервисе с использованием исключительно дилерских оригинальных запчастей и исполнением всех рекомендаций». Другими словами, шаг влево или вправо — повод отказать в бесплатном ремонте.
запчастиПри использовании продленной гарантии от дилера можно забыть про запчасти-заменители. Владелец обязан использовать только оригинальные детали, купленные у дилера по не самой привлекательной цене.
Вторая проблема — строгий перечень узлов и агрегатов, попадающих под действие гарантии. Очень часто в него не входят, к примеру, сальники и подшипники. То есть, если потекли манжеты заднего редуктора или редуктор зашумел из-за износа подшипников, то ремонт будет оплачивать владелец. А вот если бы узел «умер» по причине уставших зубьев главной пары, то его поменяли бы в сборе и бесплатно. Всегда найдутся и другие примеры, когда из-за мелочей владелец попадает на деньги.
запчастиГрамотно составленные пункты по обязательствам владельца машины, прописанные в договоре о продленной гарантии с дилером, развязывают сервисменам руки. К примеру, если клиент поменял на стороне тормозные колодки, то ему откажут в замене стучащей рейки. Видите причинно-следственную связь с технической точки зрения? А она есть!
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Прежде чем покупать продленную гарантию на автомобиль, нужно хорошенько подумать. Дорогие программы от производителей привлекают большим объемом обязательств перед клиентом. Единственный минус — цена кусается. Более доступные предложения от дилеров в итоге частенько оборачиваются финансовым бременем для владельца и ограничением свободы его действий при обслуживании машины. Главное, внимательно изучить содержание договора перед тем, как его подписывать.
Фото: из архива автора