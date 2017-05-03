Продленная гарантия: игра по чужим правилам

Продление срока действия гарантии на автомобиль за дополнительную плату — вполне разумное предложение. На первый взгляд. Но если разобраться, оказывается, условия этих программ порой таковы, что клиенты дилеров становятся заложниками собственного же приобретения.

Ранее программы продленной гарантии на автомобиль предлагали исключительно дилеры на своих внутренних условиях. С недавних пор на эту поляну стали выходить и сами производители в лице своих российских представительств. Правда, таких официальных игроков пока мало. Условия производителей и дилеров на поверку очень разные, и в первую очередь это сказывается на цене предложения.

Двигатель Покупка программы продленной гарантии на автомобиль — серьезное решение. Важно оценить различные предложения, если выбор, конечно, есть, и внимательно изучить условия договора!

Официальный подход

В настоящее время продленную гарантию предлагают, в частности, Nissan и Toyota. Важно понимать, что речь идет не о заводских обязательствах, хотя условия практически те же. Клиент подписывает договор с конкретным дилером, но все вопросы по ремонту курирует само российское представительство. Продленную гарантию на автомобиль можно купить в период действия заводских обязательств. Как только они закончатся, в силу вступает «продленка».

Например, у Ниссана программа продленной гарантии носит название «Ниссан Сервис 3+». Цена пакета зависит от срока его действия и конкретной модели машины, а также от возраста автомобиля. Действие одно- или двухлетнего контракта можно продлевать за дополнительную плату.

Материалы по теме Гарантия на автомобиль: есть тонкости! По сути, политика такой программы практически полностью соответствует заводской гарантии. Решение о статусе ремонта всегда принимает инженер по гарантии и при необходимости согласует его с представительством. Отказы случаются крайне редко. Тут главное, чтобы машина обслуживалась у дилера и в сервисной книжке (электронной или бумажной) присутствовали необходимые отметки о прохождении ТО. При этом клиент волен привозить свои расходники, в том числе и неоригинальные. То, что конкретная неисправность возникла именно из-за применения неоригинальной запчасти , нужно будет еще доказать во время проведения экспертизы.

Разумеется, полный аналог заводской гарантии стоит приличных денег. Пример: двухлетний контракт с ограничением пробега до 150 000 км для кроссовера Nissan Qashqai обойдется в 35 000–40 000 рублей. Но зато клиент может быть уверен, что в случае каких-то поломок сервисмены не будут дотошно искать признаки неправильной эксплуатации, чтобы отказать в ремонте. Не возникнет и ситуации, когда, к примеру, выяснится, что потекший сальник не входит в перечень деталей, на которые распространяется действие программы. Все потому что условия «продленки» идентичны заводской гарантии.

Дешево и сердито

Программы продленной гарантии от дилеров присутствуют на рынке уже давно. Их условия очень разнообразны. Какие-то распространяются на весь автомобиль, а какие-то — на отдельные агрегаты. Соответственно, разнятся и цены. Сроки действия и периоды, когда эту дополнительную гарантию можно приобрести, в целом похожи на предложения от производителей.

Пример одной из дилерских программ продленной гарантии — предложение холдинга Major «Major Plus»:

К примеру, продленная гарантия на тот же Nissan Qashqai от одного из дилеров — сроком на два года и ограничением пробега до 150 000 км — обойдется от 7900 до 9900 рублей в зависимости от стоимости автомобиля в выбранной комплектации. Это гораздо дешевле, чем подобная программа от производителя, но, как обычно, низкая цена тянет за собой и массу подводных камней.

Основной недостаток дилерских предложений — привязка клиента к конкретному сервису по «железу». В договоре обычно прописана масса пунктов по обязательствам со стороны владельца машины. Основной гласит: «Автомобиль должен обслуживаться только в данном сервисе с использованием исключительно дилерских оригинальных запчастей и исполнением всех рекомендаций». Другими словами, шаг влево или вправо — повод отказать в бесплатном ремонте.

запчасти При использовании продленной гарантии от дилера можно забыть про запчасти-заменители. Владелец обязан использовать только оригинальные детали, купленные у дилера по не самой привлекательной цене.

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К примеру, если дилер при плановом обслуживании порекомендовал поменять тормозные колодки, то клиент обязан провести работы только в этом сервисе. Если позже владелец приехал с жалобой на неисправность системы, которая вообще не связана с тормозной, и выяснилось, что он поменял колодки где-то на стороне, то ему откажут в гарантии. Дилер всегда будет поднимать историю обслуживания машины и все зафиксированные рекомендации.

Вторая проблема — строгий перечень узлов и агрегатов, попадающих под действие гарантии. Очень часто в него не входят, к примеру, сальники и подшипники. То есть, если потекли манжеты заднего редуктора или редуктор зашумел из-за износа подшипников, то ремонт будет оплачивать владелец. А вот если бы узел «умер» по причине уставших зубьев главной пары, то его поменяли бы в сборе и бесплатно. Всегда найдутся и другие примеры, когда из-за мелочей владелец попадает на деньги.

запчасти Грамотно составленные пункты по обязательствам владельца машины, прописанные в договоре о продленной гарантии с дилером, развязывают сервисменам руки. К примеру, если клиент поменял на стороне тормозные колодки, то ему откажут в замене стучащей рейки. Видите причинно-следственную связь с технической точки зрения? А она есть!

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Разумеется, не все дилерские предложения столь суровы. Но за хорошие условия, естественно, придется и платить больше. Некоторые дилеры предлагают сразу несколько видов программ: от гарантий на минимальный перечень узлов и агрегатов по доступной цене до полного аналога заводской гарантии, но уже гораздо дороже. В любом случае все заточено на то, чтобы сервис в итоге остался в плюсе.

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Прежде чем покупать продленную гарантию на автомобиль, нужно хорошенько подумать. Дорогие программы от производителей привлекают большим объемом обязательств перед клиентом. Единственный минус — цена кусается. Более доступные предложения от дилеров в итоге частенько оборачиваются финансовым бременем для владельца и ограничением свободы его действий при обслуживании машины. Главное, внимательно изучить содержание договора перед тем, как его подписывать.

Фото: из архива автора