Новые правила ОСАГО вступили в действие!

Согласно новым правилам страхования ОСАГО, которые вступили в силу 28 апреля 2017 года, теперь страховщик будет стараться обеспечивать потерпевшей стороне ремонт автомобиля, а денежные выплаты отходят на второй план.

Страховщики обязаны предоставлять автовладельцам список станций технического обслуживания, с которыми у страховой компании заключено соглашение. Водитель сможет отремонтировать автомобиль на одной из них. Станции техобслуживания должны соответствовать целому ряду требований, в частности, располагаться в пределах 50 км от места ДТП.

Станция технического обслуживания Согласно новым правилам ОСАГО, станция техобслуживания, на которой будет произведен ремонт, не должна быть расположена дальше 50 км от места ДТП.

Сам ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа. Детали, бывшие в употреблении, использовать, согласно новым правилам, запрещено. Помимо этого автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться у официальных дилеров. Что касается срока ремонта машины по ОСАГО, то он не должен превышать 30 рабочих дней.

запчасти За пределами Москвы найти новую автозапчасть, особенно для иномарки, непросто.

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Новыми правилами также регламентируется и ответственность сервиса за просрочку ремонта. Так, за каждый день просрочки ремонтная компания будет платить штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок по ремонту будет составлять шесть месяцев, а на кузовные и покрасочные работы — год.

Денежные выплаты станут возможны только в качестве одного из исключений, а именно:

потерпевший получил средние или тяжелые травмы при ДТП либо погиб в ДТП — в этом случае страховку получают наследники;

автомобиль не подлежит восстановлению;

потерпевший является инвалидом;

ремонт дороже максимальной выплаты — 400 тысяч рублей;

страховая компания по собственной инициативе согласилась выплатить компенсацию деньгами;

нет возможности найти соответствующую станцию техобслуживания.

Однако более чем вероятно, не все автосервисы готовы к указанным нововведениям. За пределами Москвы найти новую автозапчасть будет очень непросто. Это, скорее всего, приведет к нарушению 30-дневного срока ремонта. В целом, от нововведений очевидных плюсов не получат ни страховщики, ни автовладельцы.

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Автор: Дмитрий Смаковский, старший юрисконсульт компании «Мой Семейный Юрист».

Фото: Depositphotos, Александр Рюмин, Егор Алеев, Николай Малышев/ТАСС