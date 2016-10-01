Новая Skoda Octavia замахнулась на Мерседес

Под кого «косит» новая Октавия? С «четырехглазыми» фарами, напоминающими E-класс прошлых лет, она заметно отличается от прежней модели. Неужели «копает» под Мерседес?

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Skoda Octavia 2017

Skoda Octavia 2017

С тех пор как у меня в гараже появилась Октавия №1 российской сборки, невольно болею за эту модель. В новой ее версии не просто поставили элементы на передке в ряд — изменилось наполнение комплектаций, появились новые опции и модификации. Октавии пришла на помощь новая и опробованная техника концерна Фольксваген.

Ну что, теперь держитесь конкуренты не только в компакт-классе! Я точно знаю несколько европейских столиц, где Октавия уже вытеснила E-класс из такси. Посмотрим, что там у нее блестит в четырех новых глазах?

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Octavia (2)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Машину брал в течении первых пол года производства на конвейере, тк производилась наладка линий производства на предприятии и было слишком много надсмотрщиков, что сводит к минимуму разного рода ляпы.... Но это мое, субъективное, мнение)))

Недостатки:

Дороговато в обслуживании.

Комментарий:

Такое впечатление что отзывы пишут только менеджеры по заданию продаванов.... Заднее стекло амбразура))) нечего в него пялиться есть боковые зеркала, они для этого и предназначены. Двигатель 1,2 со 105 лошадками маловат, учитесь пользовать этих лошадок, вполне достаточно, а для гонок покупайте 1,...

Написать отзыв

Комментарии