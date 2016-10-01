Новая Skoda Octavia замахнулась на Мерседес

Под кого «косит» новая Октавия? С «четырехглазыми» фарами, напоминающими E-класс прошлых лет, она заметно отличается от прежней модели. Неужели «копает» под Мерседес?

Skoda Octavia 2017

С тех пор как у меня в гараже появилась Октавия №1 российской сборки, невольно болею за эту модель. В новой ее версии не просто поставили элементы на передке в ряд — изменилось наполнение комплектаций, появились новые опции и модификации. Октавии пришла на помощь новая и опробованная техника концерна Фольксваген.

Ну что, теперь держитесь конкуренты не только в компакт-классе! Я точно знаю несколько европейских столиц, где Октавия уже вытеснила E-класс из такси. Посмотрим, что там у нее блестит в четырех новых глазах?

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Фото: automps.ru