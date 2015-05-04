Отмечаем День Победы с бронеавтомобилем-ветераном БА‑64Б

От набившего оскомину штампа «как в танке» отделаться непросто. Конечно, управлять танком Т‑34 (наверное, это был самый необычный тест в моей жизни) куда сложнее. В броневике хотя бы автомобильный руль и знакомые педали, да и реакции его куда понятнее. Но постоянно свербит мысль: на БА‑64Б не просто ездили — воевали!

БА‑64Б

В сентябре 1941‑го

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Под Смоленском (около 300 км от Москвы) идет кровопролитное сражение, в Ленинграде в результате бомбардировки сгорели продовольственные Бадаевские склады. Впереди страшная осень 1941‑го, октябрьская московская паника, декабрьское контрнаступление под Москвой и первая блокадная, самая страшная ленинградская зима…

Именно в сентябре 1941 года, когда войскам остро не хватало не только техники, но и просто боеприпасов и даже стрелкового оружия, было принято решение в кратчайшие сроки создать легкий бронеавтомобиль. Аналогом послужил немецкий Sd.Kfz.221. Образец этой двухместной полноприводной машины с пулеметом появился на ГАЗе в начале сентября. Ведущим конструктором будущего БА‑64 (в ходе разработки он носил индекс БА‑64–125, последние три цифры — обозначение бронекорпуса) назначили Григория Вассермана, работами руководили главный конструктор завода Андрей Липгарт и основной специалист по машинам повышенной проходимости Виталий Грачев. Созданный Грачевым легкий внедорожник ГАЗ‑64 и поделился узлами и агрегатами с бронеавтомобилем.

Водитель вплотную прижат к рулю, рычаг переключения передач — между ногами. Но всё это мелочи по сравнению с трудностями посадки и высадки. Командир, он же стрелок, сидит на куцем «мотоциклетном» сиденье, за спиной — бензобак. Башню он поворачивает отталкиваясь ногами от пола. Слева — магазины для пуле­мета, аптечка, аккумулятор. Снаружи низенькая дверка открывается специальным ключом.

БА‑64 стал первым в СССР серийным полноприводным бронеавтомобилем. Его оснастили, как и ГАЗ‑64, 50‑сильным двигателем объемом 3,3 литра, четырехступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой без демультипликатора. Передний мост — подключаемый.

Экипаж — два человека. Вооружение — пулемет ДТ калибром 7,62 мм. Машина с колесной базой 2100 мм и массой 2360 кг могла преодолевать брод глубиной до 0,85 метра. Пулеметная башня вращалась, но не имела крыши. Зная современные темпы подготовки новых (да что там новых — обновленных!) отечественных легковушек, трудно поверить, что на создание БА‑64 ушло лишь полгода.

Инструкция предписывала заводить машину электростартером лишь в боевых условиях, дабы сберечь и его, и шестивольтовый аккумулятор. В спокойной обстановке пользовались до боли знакомой рукояткой.

В марте 1942‑го

Немцы отброшены от Москвы, но идут ожесточенные бои под Вязьмой и Дорогобужем. Дивизии вермахта готовятся к очередному штурму Севастополя…

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В самом начале марта образец БА‑64 показали в Кремле, а в середине месяца уже приняли на вооружение. Вскоре первые броневики пошли в войска. Их использовали в качестве командирских, для разведки и связи. Завод, загруженный работой, постоянно не выполнял производственный план. В 1942 году сделали всего 2549 бронеавтомобилей — ничтожно мало по сравнению с потребностями армии. Примерно треть машин оснащали рациями, часть — пулестойкими шинами ГК (так называемыми гусматиками), на которых максимальная скорость составляла 40 км/ч. Но это было отнюдь не главной проблемой.

В войсках жаловались на качество машин. Гарантийный пробег в 10 000 км преодолевали без ремонта лишь отдельные экземпляры. Обычно вмешательства механиков требовали машины с пробегом всего 1000–4000 км. Водители отмечали слабость подвески, перегрев двигателя. Сказывались максимально короткие сроки подготовки производства и, конечно, необходимость использовать готовые узлы легкового автомобиля, пусть и полноприводного. Доставшаяся от легкового внедорожника ГАЗ‑64 узкая колея (всего 1240 мм) создавала неудобства (вплоть до опасности опрокидывания) на пересеченной местности и даже во время движения по глубокой колее, продавленной грузовиками.

Кое-что в машине можно было поправить малой кровью, что и начали делать уже в 1942 году.

Летом 1943‑го

В июне шли позиционные бои на Кавказе, а на основных фронтах было затишье — явно перед серьезными событиями, которые вскоре и начались под Курском…

Для бронестекла перед водителем предусмотрена маленькая щеточка с ручным приводом. Вооружение БА‑64 — танковый пулемет ДТ.

Горьковский автозавод разработал улучшенную версию машины — БА‑64Б. В частности, броневик (а за ним и легковой автомобиль, который стал называться ГАЗ‑67) получил мосты с колеей 1460 мм. На основе базового броневика подготовили несколько модификаций, которые, правда, так и остались опытными образцами. В частности, сделали две машины для движения по рельсам. БА‑64В передвигался на железнодорожных колесах, у БА‑64Г такие колеса были направляющими (и подъемными), а для движения, в том числе по рельсам, использовались штатные колеса с шинами. Создали и автомобиль на пять бойцов (помимо экипажа) ГАЗ‑64Е — с дверью в задней стенке, без башни.

Двигателю в бронированном моторном отсеке душно. Перегрев — одна из проблем БА‑64.

Возможно, какие-то модификации и запустили бы в производство, но в августе город Горький пережил массированную бомбардировку, серьезно пострадал и ГАЗ. Работы, по сути, пришлось остановить. Некоторые модели вовсе перестали выпускать, а сборку БА‑64 возобновили в августе. К этому времени Курская битва окончательно изменила характер войны. Красная Армия уже освободила Орел, Белгород, Харьков…

Максимальный годовой выпуск пришелся на 1944 год, когда изготовили 3000 броневиков. До победного мая 1945‑го сделали еще 868 экземпляров БА‑64Б.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА БА‑64 (БА‑64Б) — самый массовый советский бронеавтомобиль времен Великой Отечественной войны. Машину выпускали с 1942 года, а в 1943‑м модернизировали. Двигатель объемом 3,3 л развивал 50 л.с., позднее — 54 л.с. Трансмиссия — с подключаемым передним мостом, раздаточная коробка — без демультипликатора. До 1946 года сделали 9063 машины. Они служили в армиях и полиции Польши, ГДР, Чехословакии, Китая, Северной Кореи и Юго­славии. БА‑64 (БА‑64Б)



Весной 2017‑го

Самое сложное — забраться в машину. И лучше не думать о том, что придется еще и вылезать.

Конечно, солдаты Великой Отечественной были, как правило, моложе и явно стройнее меня. Но даже им, особенно поначалу, это упражнение давалось нелегко.

На корпусе — пила, топор. Возле правой двери укреплен домкрат. Педали газа и тормоза, как положено, - под правую ногу. Сцепление отнесено влево.

Управление простое, как на ГАЗ‑67. С маленькой поправкой: рычаг переключения передач — между ногами, справа от рулевой колонки — газ и тормоз, слева — сцепление. Прямо перед тобой двигатель, буквально обнимаешь его ногами — никаких перегородок! Зимой это благо, иначе в этом железном ящике околеешь. А в жару?

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Машина разгоняется на удивление резво. Естественно, с поправкой на массу и невеликую мощность двигателя. Привод тормозов механический, но, как и у большинства автомобилей того времени, потери в трансмиссии такие, что стоит отпустить педаль газа — и автомобиль замедляется сам.

Как ориентироваться? Даже заведомо зная, что вблизи нет ни одного препятствия, чувствуешь себя неуютно: мир сузился до мизерных размеров крохотного шоферского окошка. А ведь в боевом положении оно закрывается и остается лишь маленькая танковая щель! Немного успокаивает то, что машина компактная, чрезвычайно юркая и полноприводная.

Разумеется, коротенький тест дает самое малое представление о том, в каких условиях выполняли свой долг те, кто воевал на таких машинах. Зато в очередной раз заставляет задуматься о смысле таких простых слов, как труд, отвага и мужество.

БА‑64 не досталось славы иных легендарных машин Великой Отечественной. И это справедливо: восемь с небольшим тысяч броневиков — капля в море десятков тысяч танков и самоходок. Да и решал компактный броневик совсем иные задачи — чаще всего он выполнял роль штабной, разведывательной или дозорной машины. Но ведь каждый отдельный, пусть даже и неизвестный, солдат внес свой вклад в Победу. А идеальных солдат не бывает — разве что в глупых фильмах. Бывают те, кто старается исполнить свой долг в полную силу, даже если ее немного. БА‑64 как раз такой.

БА‑64 не досталось славы легендарных машин Великой Отечественной. Восемь с небольшим тысяч броневиков — капля в море десятков тысяч танков и самоходок.

АНАЛ ОГИ Sd.Kfz.221, 222, 223. Германия, 1935–1944 годы, выпущено 1896 экземпляров. Масса 4000–4800 кг, двигатель V8, 3,5 и 3,8 л, 75–90 л.с.

М3 А1. США, 1940–1944 годы, выпущено 20 918 экземпляров. Масса 4000 кг, двигатель шестицилиндровый, 5,2 л, 110 л.с.

Daimler Dingo. Великобритания, 1940–1968 годы, до 1945‑го выпущено 6626 экземпляров. Масса 3000 кг, двигатель шестицилиндровый, 2,5 л, 55 л.с.



Редакция благодарит за предоставленный автомобиль и помощь в организации съемки Музей отечественной военной истории в деревне Падиково и его директора Дмитрия Викторовича Першеева.



