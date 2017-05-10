Уход для колес: проверяем средства для дисков и шин

Категорически возбраняется мыть литые и кованые диски бензином или различными растворителями, потому как их воздействие на лак непредсказуемо: про красоту после такой обработки уж точно можете забыть. То же относится к мойке струей воды под большим давлением. Средства для ухода за дисками подойдут и для пластмассовых колпаков, особенно штатных, имеющих высококачественное глянцевое покрытие.
Проверенные нами препараты условно разделены на группы согласно заявленному назначению. В каждой группе декларировались различные таланты — полировка, чистка, чернение, и поэтому мы сопоставляли не чернитель с полиролем, а соответствие заявленных талантов истинным.
Пенные препараты работают больше на публику, а не на результат. Ведь грязь — она все-таки находится на поверхности, а не в воздухе. К тому же немалая часть пенной шапки просто стекает, особенно когда обрабатываются вертикальные поверхности. Большую роль в очистке играет не только химическое воздействие, но и механическая обработка. Поэтому сразу приготовьте подходящую «терку» — тряпку, губку или щетку с мягким ворсом. Только не переусердствуйте с лакированными поверхностями дисков и колпаков.
Очистители дисков в своей основе имеют слабые растворы кислот. Поэтому при работе с ними желательно защитить руки резиновыми перчатками.
Наши предпочтения? В первой группе отметим чернитель покрышек Astrohim АС‑264: он реально борется с микротрещинами и преображает облик шины. Из очистителей дисков выделим средство Eltrans: оно справилось с задачей чуть лучше других, да и цена сносная.
Как обычно, препараты расположены в нашей фотогалерее по алфавиту.
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Astrohim АС‑264, Россия. Чернитель покрышек
Заявленный объем 520 мл
Примерная цена 200 руб.
Средство чуть растворяет наружный слой резины (работайте в перчатках либо тщательно вымойте руки после обработки!). Впрочем, это способствует заживлению различных микротрещин в резине. Эффект налицо!
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Astrohim АС-360, Россия. Очиститель пластика, винила и резины
Заявленный объем 250 мл
Примерная цена 60 руб.
Препарат предназначен, в основном, для салона машины, но, поскольку упомянута резина, мы испытали его и на шинах. Очищает пристойно: отмечаем плюсом, учтя низкую цену.
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Hi-Gear HG5330, США. Очиститель шин
Заявленная масса 340 г
Примерная цена 450 руб.
Дорогущий «американец» поначалу показался симулянтом, но после энергичной работы тряпкой покрышка явно стала чище.
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Autoprofi, Россия. Универсальный очиститель
Заявленный объем 650 мл
Примерная цена 190 руб.
Ждем пять минут. Густая пена потихоньку исчезла, а после механического воздействия покрышка слегка похорошела. Средний результат.
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Kangaroo, Корея. Wheel/Tire cleaner
Заявленный объем 650 мл
Примерная цена 250 руб.
Незачет. Ни слова по-русски на упаковке, резкий запах и посредственный результат.
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Eltrans, Россия. Очиститель колесных дисков
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 115 руб.
Отличный результат: через пару минут после нанесения средства грязный диск чуть ли не засверкал.
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Grass, Россия. Очиститель дисков
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 90 руб.
Очистители под этим брендом обычно неплохо справляются с грязью. Химия и на этот раз не подкачала.
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Grass, Россия. Очиститель дисков
Заявленный объем 1 л
Примерная цена 270 руб.
Упаковка неудобная: наливаешь чуть ли не в крышечку… Но эффект заметен сразу, замечаний нет.
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Hi-Gear HG5352, США. Очиститель дисков
Заявленная масса 340 г
Примерная цена 250 руб.
Обильная пена впечатляет: как всё круто! Однако пена сходит, а результат — не ахти.
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Sonaх, Германия. Очиститель дисков
Заявленный объем 500 мл
Примерная цена 525 руб.
Через пяток минут энергичного механического воздействия диск очистился. Неплохо, но дорого.
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Kangaroo, Корея. Полироль для покрышек
Заявленный объем 550 мл
Примерная цена 460 руб.
Стоило ли платить такие деньги и ждать десяток минут, чтобы убедиться, что средство очищает шины так себе?
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Sapfire, Россия. Чернитель шин
Заявленный объем или масса н.д.
Примерная цена 70 руб.
Самый примитивный чернитель очень хорошо справился с задачей. А недостаток очевиден: на четыре покрышки одной губочки может и не хватить.
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Sonaх, Германия. Средство для ухода за резиной
Заявленный объем 300 мл
Примерная цена 400 руб.
Дороговато и не очень эффективно: блеска почти нет, чернения тоже.
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Super Help, Италия. Восстановитель цвета шин
Заявленный объем 400 мл
Примерная цена 220 руб.
Честно подождали требуемые десять минут, затем стали протирать. Покрышка почернела, но блеска нет. Средство отработало на троечку.