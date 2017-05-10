Комментарий ГИБДД: о транспортном налоге, европротоколе, замене прав

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На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.
ЕВРОПРОТОКОЛ
Читал, что страховые компании всячески приветствуют оформление ДТП по европротоколу, поскольку в этом случае перекладывают свои затраты на виновника происшествия. Возникает логичный вопрос: не в сговоре ли они с ГИБДД, также активно пропагандирующей европротокол?
ПЕТР ЛУКЬЯНОВ, Чита
По всей видимости, вы имеете в виду закрепленное в статье 14 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» право страховых компаний потребовать с виновника денежные средства, выплаченные пострадавшему. Это возможно в том случае, если виновник после оформления дорожно-транспортного происшествия без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не направил в свою страховую компанию экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о ДТП в течение пяти рабочих дней с момента аварии. Госавтоинспекция не является участником правоотношений между страховщиком и лицом, причинившим вред, в связи с чем ваши предположения считаю совершенно безосновательными.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВ, Московская область
Согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства от 24 октября 2014 года № 1097, в перечень документов, которые заявитель предъявляет для получения российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного, входят: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также само водительское удостоверение (при его наличии). Требовать предъявления иных документов Госавтоинспекция не вправе. Отказ в выдаче водительского удостоверения по указанной вами причине следует обжаловать, обратившись к вышестоящему должностному лицу.
ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НАЛОГА
Как избежать уплаты транспортного налога за угнанный автомобиль?
ИРИНА КОЛЕСНИЧЕНКО, Ростовская область
В соответствии со статьей 358 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения признаются автомобили, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством. Налогом не облагаются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта угона (кражи) документом, выданным уполномоченным органом. У вас есть два варианта действий. Первый — обратиться в налоговые органы с соответствующим заявлением, приложив копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту угона (кражи). Второй — обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для прекращения регистрации автомобиля в связи с его хищением. В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (утвержден приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605) информация о прекращении регистрации будет направлена в налоговые органы.
ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
Упавшее на припаркованную машину дерево повредило крышу и разбило стекла. Правомерен ли отказ сотрудников ГАИ выехать на место аварии и зафиксировать ущерб?
МИХАИЛ СУХОВ, Владимир
В соответствии с федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения транспортного средства по дороге и с его участием и ставшее причиной гибели или травмирования людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов либо причинения иного материального ущерба. Поскольку материальный ущерб от упавшего дерева не находится в причинно-следственной связи с движением автомобиля, описанный вами случай к дорожно-транспортным происшествиям не относится. А значит, у сотрудников Госавтоинспекции не было оснований для его документального оформления. Рекомендую обратиться в ближайшее отделение полиции.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
Наказали за обгон через сплошную линию разметки, которая была занесена снегом. Жалоба с приложением видеозаписи с моего регистратора ни к чему не привела. Может, сотрудникам ГАИ следовало предпринять какие-то действия, чтобы улучшить дорожные условия, а не «ловить рыбку в мутной воде»?
СЕРГЕЙ, Оренбург
В соответствии с Административным регламентом МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185, наблюдение за состоянием технических средств организации дорожного движения, проезжей части и дорожных сооружений, а также элементами их обустройства входит в обязанности сотрудников Госавтоинспекции. Они должны фиксировать и передавать в дежурную часть установленные факты нарушений нормативов и стандартов, недостатков технических средств организации дорожного движения. При установлении факта или получении информации о неисправности, неправильной установке технических средств, нарушении правил проведения ремонтно-строительных работ, создающих угрозу безопасности дорожного движения, принимаются возможные меры к устранению недостатков, а в случае невозможности — соответствующая информация передается в дежурную часть и осуществляются необходимые распорядительно-регулировочные действия до их устранения или получения дополнительных указаний дежурного.
О конкретных фактах невыполнения сотрудниками Госавтоинспекции своих обязанностей прошу сообщать в установленном порядке, в том числе через электронную приемную на официальном сайте Госавтоинспекции.
Фото: Владимир Зинин/ТАСС