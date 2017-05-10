Комментарий ГИБДД: о транспортном налоге, европротоколе, замене прав

Под рубрикой «Комментарий ГИБДД» мы публикуем ответы на вопросы наших читателей. Сегодня речь идет о том, как отменить транспортный налог за угнанный автомобиль, нужно ли подтверждать факт обучения в автошколе при замене водительских прав, куда обращаться для фиксации ущерба, если припаркованный автомобиль оказался поврежден упавшим деревом.

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

ЕВРОПРОТОКОЛ

Читал, что страховые компании всячески приветствуют оформление ДТП по европротоколу, поскольку в этом случае перекладывают свои затраты на виновника происшествия. Возникает логичный вопрос: не в сговоре ли они с ГИБДД, также активно ­пропагандирующей европротокол?

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ПЕТР ЛУКЬЯНОВ, Чита

По всей видимости, вы имеете в виду закрепленное в статье 14 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» право страховых компаний потребовать с виновника денежные средства, выплаченные пострадавшему. Это возможно в том случае, если виновник после оформления дорожно-транспортного происшествия без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не направил в свою страховую компанию экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о ДТП в течение пяти рабочих дней с момента аварии. Госавтоинспекция не является участником правоотношений между страховщиком и лицом, причинившим вред, в связи с чем ваши предположения считаю совершенно безосновательными.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

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КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВ, Московская область

Согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства от 24 октября 2014 года № 1097, в перечень документов, которые заявитель предъявляет для получения российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного, входят: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также само водительское удостоверение (при его наличии). Требовать предъявления иных документов Госавтоинспекция не вправе. Отказ в выдаче водительского удостоверения по указанной вами причине следует обжаловать, обратившись к вышестоящему должностному лицу.

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НАЛОГА

Как избежать уплаты транспортного налога за угнанный авто­мобиль?

ИРИНА КОЛЕСНИЧЕНКО, Ростовская область

В соответствии со статьей 358 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения признаются автомобили, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством. Налогом не облагаются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта угона (кражи) документом, выданным уполномоченным органом. У вас есть два варианта действий. Первый — обратиться в налоговые органы с соответствующим заявлением, приложив копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту угона (кражи). Второй — обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для прекращения регистрации автомобиля в связи с его хищением. В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (утвержден приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605) информация о прекращении регистрации будет направлена в налоговые органы.

ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

Упавшее на припаркованную машину дерево повредило крышу и разбило стекла. Правомерен ли отказ сотрудников ГАИ выехать на место аварии и зафиксировать ущерб?

МИХАИЛ СУХОВ, Владимир

В соответствии с федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безо­пасности дорожного движения» дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения транспортного средства по дороге и с его участием и ставшее причиной гибели или травмирования людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов либо причинения иного материального ущерба. Поскольку материальный ущерб от упавшего дерева не находится в причинно-следственной связи с движением автомобиля, описанный вами случай к дорожно-транспортным происшествиям не относится. А значит, у сотрудников Госавтоинспекции не было оснований для его документального оформления. Рекомендую обратиться в ближайшее отделение полиции.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

Наказали за обгон через сплошную линию разметки, которая была занесена снегом. Жалоба с приложением видеозаписи с моего регистратора ни к чему не привела. Может, сотрудникам ГАИ следовало предпринять какие-то действия, чтобы улучшить дорожные условия, а не «ловить рыбку в мутной воде»?

СЕРГЕЙ, Оренбург

В соответствии с Административным регламентом МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185, наблюдение за состоянием технических средств организации дорожного движения, проезжей части и дорожных сооружений, а также элементами их обустройства входит в обязанности сотрудников Госавтоинспекции. Они должны фиксировать и передавать в дежурную часть установленные факты нарушений нормативов и стандартов, недостатков технических средств организации дорожного движения. При установлении факта или получении информации о неисправности, неправильной установке технических средств, нарушении правил проведения ремонтно-строительных работ, создающих угрозу безо­пасности дорожного движения, принимаются возможные меры к устранению недостатков, а в случае невозможности — соответствующая информация передается в дежурную часть и осуществляются необходимые распорядительно-регулировочные действия до их устранения или получения дополнительных указаний дежурного.

О конкретных фактах невыполнения сотрудниками Госавтоинспекции своих обязанностей прошу сообщать в установленном порядке, в том числе через электронную приемную на официальном сайте Госавтоинспекции.

Фото: Владимир Зинин/ТАСС