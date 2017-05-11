Пикапы Toyota Hilux Arctic Trucks: 4х4 или 6х6?

Такая техника — редкость в Cредней полосе России. Эти Хайлаксы вовсе не тюнинг-кары, а инструменты для выполнения серьезных задач. На двоих у них десять колес и зашкаливающая за пятнадцать миллионов рублей цена. Закапываем всё это в снег.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Toyota > Hilux

Дуга на кузове и лебедка — допоборудование. Средний чек на установку различных допов составляет 400 тысяч рублей. А вообще, компания готова выполнить любое ­пожелание заказчика ­касательно допов. Дополнительную раму для версии 6×6 поставляют из Норвегии. Ее приваривают к штатной раме пикапа уже в Красноярске.
Дуга на кузове и лебедка — допоборудование. Средний чек на установку различных допов составляет 400 тысяч рублей. А вообще, компания готова выполнить любое ­пожелание заказчика ­касательно допов. Дополнительную раму для версии 6×6 поставляют из Норвегии. Ее приваривают к штатной раме пикапа уже в Красноярске.

Для чего и почему

Всё началось в 1990 году, когда исландская компания Arctic Trucks стала дорабатывать внедорожники для суровых условий эксплуатации. Российское представительство с собственным производством в Красноярске работает уже более семи лет; сейчас в компании трудятся 24 специалиста, за прошедшие годы подготовлено свыше тысячи машин.

Красноярск выбран неслучайно: собранные машины продают, в основном, на Урал и в Западную Сибирь. Они работают на урановых рудниках и месторождениях на Ямале — там, где дешевые понты мигом околевают на лютом морозе. На первом плане — функциональность, грузоподъемность и внедорожные возможности. Ведь, случись что на зимнике, добраться на помощь сможет только специально подготовленный автомобиль.

В салоне шестиколесника всё знакомо по обычному Хайлаксу. Лишь на передней панели появились клавиши блокировок.
В салоне шестиколесника всё знакомо по обычному Хайлаксу. Лишь на передней панели появились клавиши блокировок.

На центральной консоли — клавиша включения компрессора пневматических блокировок.
На центральной консоли — клавиша включения компрессора пневматических блокировок.

Пневматические блокировки переднего дифференциала и дифференциалов второй и третьей осей расположены по левую руку водителя.
Пневматические блокировки переднего дифференциала и дифференциалов второй и третьей осей расположены по левую руку водителя.

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Arctic Trucks — это комплектация пикапа, а не набор отдельных технических решений. Представители компании настаивают именно на термине «комплектация». Купить такой автомобиль удастся только у дилеров Тойоты. Например, в Москве есть два центра, где можно заказать подобную машину. Тойотовская гарантия на «арктические» пикапы тоже действует. И только дилеру доставят требуемые детали по запросу. Компоненты под брендом AT нельзя купить отдельно и установить на машину своими силами. Это сделано намеренно, чтобы не плодить «колхозный тюнинг». Так что, на плановое обслуживание или ремонт придется ездить исключительно к официальным дилерам.

Выбор инструментов

Пикапы Arctic Trucks существуют в нескольких версиях: AT33, AT35, AT37 и AT38. Числа означают внешний диаметр колес в дюймах, под него рассчитаны элементы конструкции — как установленные производителем, так и замененные в процессе подготовки машины. Наиболее популярна версия AT35 — на нее приходится до 90% продаж. Белый пикап как раз такой.

«Лифт» передней подвески — 45 мм, такой же, как у четырехколесника. На машине установлены амортизаторы Fox и пружины Eibach. Колесные диски — собственная ­разработка компании. Шестиколесник может взять на борт больше двух тонн груза.
«Лифт» передней подвески — 45 мм, такой же, как у четырехколесника. На машине установлены амортизаторы Fox и пружины Eibach. Колесные диски — собственная ­разработка компании. Шестиколесник может взять на борт больше двух тонн груза.

Под капотом сделали гнездо для подкачки шин. Компрессор расположен справа, за решеткой радиатора.
Под капотом сделали гнездо для подкачки шин. Компрессор расположен справа, за решеткой радиатора.

Помимо 35‑дюймовых колес (шины Yokohama Geolander I/T G072 размерности 35×12,5 дюйма и литые 17‑дюймовые диски) здесь лифтованная на 45 мм подвеска, усиленные кронштейны крепления кузова к раме, расширители колесных арок и нарядные брызговики. Амортизаторы, пружины и тормоза — стандартные.

Синяя машина — настоящий heavy metal и по виду, и по сути. Это первый Hilux нового поколения, который собрали в России из компонентов AT. Подготовка шестиколесника потребовала удлинения штатной рамы: к заводской приваривается еще одна — ее поставляют из Норвегии, это собственная разработка компании. Подвеска тоже переработана и дополнена усиленными пружинами и амортизаторами. «Лифт» скромный — те же 45 мм.

Доработки четырехколесника — лифтованная на 45 мм подвеска, расширители колесных арок, огромные колёса и усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме.
Доработки четырехколесника — лифтованная на 45 мм подвеска, расширители колесных арок, огромные колёса и усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме.

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Постройка трехосного автомобиля занимает примерно три месяца. Двухосник подготовят за три недели. Еще три недели необходимо на получение регистрационных документов. Клиент получает машину уже с номерами: все изменения в конструкции оформляются официально.

Кто не спрятался, я не виноват

В городе я ездил только на четырехколесной машине, но даже на ней нужно быть постоянно начеку. Из-за высокой посадки обзор назад сильно ограничен. А к поведению пикапа на огромных «катках» надо привыкать. На них скользко, особенно в самом конце замедления. Кажется, что уже остановился, но нет — автомобиль чуть скользнул вперед. Поэтому тормозить нужно с запасом. И плавно работать рулем, потому как «катки» не любят резких движений. Оттого кажется, что рулевое управление излишне вялое.

В ходовой части применили продольные рычаги.
В ходовой части применили продольные рычаги.

В задней подвеске установлены усиленные пружины и амортизаторы, а вот тормозá на всех осях стандартные.
В задней подвеске установлены усиленные пружины и амортизаторы, а вот тормозá на всех осях стандартные.

Рвать со светофоров? На такой солидной машине этого делать не хочется. Штатного 177‑сильного дизеля, работающего в паре с 6-ступенчатым автоматом, хватает для уверенного движения в потоке. При резком нажатии на газ колёса срываются в пробуксовку. Стихия «арктики» — грунтовка и снег.

В глубоком снегу автомобиль охотно раскрывает свои достоинства. Он легко режет целину, играючи переползает через высокие снежные брустверы. Там, где обычный пикап застрял бы, этот проезжает как ни в чем не бывало.

Для защиты моторного отсека используют стальной лист толщиной 6 мм.
Для защиты моторного отсека используют стальной лист толщиной 6 мм.

У четырехколесного пикапа защита стандартная.
У четырехколесного пикапа защита стандартная.

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Шестиколесник — и вовсе танк! Я знал, что на заметенной снегом дорожке разбросаны старые шины, и намеренно направил его туда. Так вот, ни глубокого снега, ни шин этот Hilux не замечает. Вообще! Он просто идет напролом, иногда чуть покачиваясь. А ведь я даже не трогал клавиши блокировок. Но когда снег стал совсем глубоким, пришлось-таки заблокировать задние мосты (звучит непривычно, правда?).

По целине Hilux шел словно по асфальту — и не зарылся. Ощущение, что проедешь где душе угодно, рождает чувство детской радости и вседозволенности. Погоняв пикап, накатавшись вдоволь, хочешь поставить трехосник в свою «ракушку» и любовно полировать борта каждый день.

Жаль, не влезет: длина машины — больше шести метров! Да и цена шокирует: 11 675 000 рублей… Об этой машине можно мечтать и утешаться мыслью, что это всё же спецтехника, созданная для серьезной работы.

Двухосный Hilux доступнее — 3 500 000 рублей. И он — отличный помощник обеспеченным охотникам и рыболовам. ­Привезет, куда надо, и вывезет всё, что им потребуется. Размер позволяет.

На производство шестиколесного пикапа уходит от двух с половиной до трех месяцев. Четырехколесный вариант подготовят за три недели.
На производство шестиколесного пикапа уходит от двух с половиной до трех месяцев. Четырехколесный вариант подготовят за три недели.

Кажется, для этих машин нет преград. В глубоком снегу они едут буквально как танки Почему все хорошие вещи в этом мире так дóроги?

Toyota Hilux

Стандартная версия

Arctic Trucks АТ35 4×4

Arctic Trucks АТ35 6×6

Длина / ширина / высота / база

5330 / 1855 / 1815 / 3085 мм

5330 / 1995 / 1870 / 3085 мм

6150 / 1995 / 1870 / 3085 / 1000* мм

Снаряженная масса

2230 кг

2350 кг

2600 кг

Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2755 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 3400 об/мин; 450 Н·м при 1600–2400 об/мин

Дорожный просвет

227 мм

275 мм

275 мм

Угол въезда / съезда

31 / 26º

38 / 32º

38 / 41º

Размер шин

265/60 R18

315/70 R17

315/70 R17

Топливо / запас топлива ДТ/80 л

Расход топлива: смешанный цикл

8,5 л / 100 км

9,6 л / 100 км

н.д.

Трансмиссия полный привод; А6

*От второй до третьей оси.


МНОГОКОЛЕСНЫЕ

Идея добавить легковому автомобилю еще одну ось не нова. Конструкторы применяли такое решение для достижения самых разных целей.
Скорость

March 2-4-0, болид Формулы‑1, планировали выставить на чемпионат 1977 года. Однако результаты испытаний показали, что автомобиль неконкурентоспособен. Несмо­тря на отличную разгонную динамику, побороть проблемы с управляемостью конструкторы так и не смогли.
March 2-4-0, болид Формулы‑1, планировали выставить на чемпионат 1977 года. Однако результаты испытаний показали, что автомобиль неконкурентоспособен. Несмо­тря на отличную разгонную динамику, побороть проблемы с управляемостью конструкторы так и не смогли.
 Вместимость

Прицеп Dock+Go, который превращает малыша Smart ForTwo в шестиколесник и увеличивает его вместимость, показали на автосалоне в Женеве в 2012 году. Было разработано несколько вариантов прицепа — скажем, для любителей сноуборда. К сожалению, разработка компании Rinspeed так и осталась концептуальной.
Прицеп Dock+Go, который превращает малыша Smart ForTwo в шестиколесник и увеличивает его вместимость, показали на автосалоне в Женеве в 2012 году. Было разработано несколько вариантов прицепа — скажем, для любителей сноуборда. К сожалению, разработка компании Rinspeed так и осталась концептуальной.
Проходимость

Mercedes-Benz отметился выпуском шестиколесного G 63 AMG 6×6 в 2013 году. Одни говорят, что машину заказал арабский шейх, другие склоняются к версии, что Geländewagen повышенной проходимости поручил сделать бундесвер.
Mercedes-Benz отметился выпуском шестиколесного G 63 AMG 6×6 в 2013 году. Одни говорят, что машину заказал арабский шейх, другие склоняются к версии, что Geländewagen повышенной проходимости поручил сделать бундесвер.
 Шик и блеск

Экспериментируют с шестиколесной компоновкой и тюнинг-ателье. Так, в марте 2015 года фирма Kahn Design представила Land Rover Defender Flying Huntsman. Кузов удлинили, салон полностью переделали, а под капот поставили 500‑сильную 6,2‑литровую «восьмерку» от спорткара Chevrolet Corvette.
Экспериментируют с шестиколесной компоновкой и тюнинг-ателье. Так, в марте 2015 года фирма Kahn Design представила Land Rover Defender Flying Huntsman. Кузов удлинили, салон полностью переделали, а под капот поставили 500‑сильную 6,2‑литровую «восьмерку» от спорткара Chevrolet Corvette.

Пикапы Toyota Hilux Arctic Trucks: 4х4 или 6х6?
Пикапы Toyota Hilux Arctic Trucks: 4х4 или 6х6?
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