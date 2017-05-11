Пикапы Toyota Hilux Arctic Trucks: 4х4 или 6х6?

Для чего и почему
Всё началось в 1990 году, когда исландская компания Arctic Trucks стала дорабатывать внедорожники для суровых условий эксплуатации. Российское представительство с собственным производством в Красноярске работает уже более семи лет; сейчас в компании трудятся 24 специалиста, за прошедшие годы подготовлено свыше тысячи машин.
Красноярск выбран неслучайно: собранные машины продают, в основном, на Урал и в Западную Сибирь. Они работают на урановых рудниках и месторождениях на Ямале — там, где дешевые понты мигом околевают на лютом морозе. На первом плане — функциональность, грузоподъемность и внедорожные возможности. Ведь, случись что на зимнике, добраться на помощь сможет только специально подготовленный автомобиль.
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В салоне шестиколесника всё знакомо по обычному Хайлаксу. Лишь на передней панели появились клавиши блокировок.
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На центральной консоли — клавиша включения компрессора пневматических блокировок.
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Пневматические блокировки переднего дифференциала и дифференциалов второй и третьей осей расположены по левую руку водителя.
Выбор инструментов
Пикапы Arctic Trucks существуют в нескольких версиях: AT33, AT35, AT37 и AT38. Числа означают внешний диаметр колес в дюймах, под него рассчитаны элементы конструкции — как установленные производителем, так и замененные в процессе подготовки машины. Наиболее популярна версия AT35 — на нее приходится до 90% продаж. Белый пикап как раз такой.
Помимо 35‑дюймовых колес (шины Yokohama Geolander I/T G072 размерности 35×12,5 дюйма и литые 17‑дюймовые диски) здесь лифтованная на 45 мм подвеска, усиленные кронштейны крепления кузова к раме, расширители колесных арок и нарядные брызговики. Амортизаторы, пружины и тормоза — стандартные.
Синяя машина — настоящий heavy metal и по виду, и по сути. Это первый Hilux нового поколения, который собрали в России из компонентов AT. Подготовка шестиколесника потребовала удлинения штатной рамы: к заводской приваривается еще одна — ее поставляют из Норвегии, это собственная разработка компании. Подвеска тоже переработана и дополнена усиленными пружинами и амортизаторами. «Лифт» скромный — те же 45 мм.
Кто не спрятался, я не виноват
В городе я ездил только на четырехколесной машине, но даже на ней нужно быть постоянно начеку. Из-за высокой посадки обзор назад сильно ограничен. А к поведению пикапа на огромных «катках» надо привыкать. На них скользко, особенно в самом конце замедления. Кажется, что уже остановился, но нет — автомобиль чуть скользнул вперед. Поэтому тормозить нужно с запасом. И плавно работать рулем, потому как «катки» не любят резких движений. Оттого кажется, что рулевое управление излишне вялое.
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В ходовой части применили продольные рычаги.
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В задней подвеске установлены усиленные пружины и амортизаторы, а вот тормозá на всех осях стандартные.
Рвать со светофоров? На такой солидной машине этого делать не хочется. Штатного 177‑сильного дизеля, работающего в паре с 6-ступенчатым автоматом, хватает для уверенного движения в потоке. При резком нажатии на газ колёса срываются в пробуксовку. Стихия «арктики» — грунтовка и снег.
В глубоком снегу автомобиль охотно раскрывает свои достоинства. Он легко режет целину, играючи переползает через высокие снежные брустверы. Там, где обычный пикап застрял бы, этот проезжает как ни в чем не бывало.
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Для защиты моторного отсека используют стальной лист толщиной 6 мм.
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У четырехколесного пикапа защита стандартная.
По целине Hilux шел словно по асфальту — и не зарылся. Ощущение, что проедешь где душе угодно, рождает чувство детской радости и вседозволенности. Погоняв пикап, накатавшись вдоволь, хочешь поставить трехосник в свою «ракушку» и любовно полировать борта каждый день.
Жаль, не влезет: длина машины — больше шести метров! Да и цена шокирует: 11 675 000 рублей… Об этой машине можно мечтать и утешаться мыслью, что это всё же спецтехника, созданная для серьезной работы.
Двухосный Hilux доступнее — 3 500 000 рублей. И он — отличный помощник обеспеченным охотникам и рыболовам. Привезет, куда надо, и вывезет всё, что им потребуется. Размер позволяет.
|Кажется, для этих машин нет преград. В глубоком снегу они едут буквально как танки
|Почему все хорошие вещи в этом мире так дóроги?
Toyota Hilux
Стандартная версия
Arctic Trucks АТ35 4×4
Arctic Trucks АТ35 6×6
Длина / ширина / высота / база
5330 / 1855 / 1815 / 3085 мм
5330 / 1995 / 1870 / 3085 мм
6150 / 1995 / 1870 / 3085 / 1000* мм
Снаряженная масса
2230 кг
2350 кг
2600 кг
Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2755 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 3400 об/мин; 450 Н·м при 1600–2400 об/мин
Дорожный просвет
227 мм
275 мм
275 мм
Угол въезда / съезда
31 / 26º
38 / 32º
38 / 41º
Размер шин
265/60 R18
315/70 R17
315/70 R17
Топливо / запас топлива ДТ/80 л
Расход топлива: смешанный цикл
8,5 л / 100 км
9,6 л / 100 км
н.д.
Трансмиссия полный привод; А6
*От второй до третьей оси.
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МНОГОКОЛЕСНЫЕ
Идея добавить легковому автомобилю еще одну ось не нова. Конструкторы применяли такое решение для достижения самых разных целей.
| Скорость
March 2-4-0, болид Формулы‑1, планировали выставить на чемпионат 1977 года. Однако результаты испытаний показали, что автомобиль неконкурентоспособен. Несмотря на отличную разгонную динамику, побороть проблемы с управляемостью конструкторы так и не смогли.
| Вместимость
Прицеп Dock+Go, который превращает малыша Smart ForTwo в шестиколесник и увеличивает его вместимость, показали на автосалоне в Женеве в 2012 году. Было разработано несколько вариантов прицепа — скажем, для любителей сноуборда. К сожалению, разработка компании Rinspeed так и осталась концептуальной.
| Проходимость
Mercedes-Benz отметился выпуском шестиколесного G 63 AMG 6×6 в 2013 году. Одни говорят, что машину заказал арабский шейх, другие склоняются к версии, что Geländewagen повышенной проходимости поручил сделать бундесвер.
| Шик и блеск
Экспериментируют с шестиколесной компоновкой и тюнинг-ателье. Так, в марте 2015 года фирма Kahn Design представила Land Rover Defender Flying Huntsman. Кузов удлинили, салон полностью переделали, а под капот поставили 500‑сильную 6,2‑литровую «восьмерку» от спорткара Chevrolet Corvette.