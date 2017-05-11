Пикапы Toyota Hilux Arctic Trucks: 4х4 или 6х6?

Такая техника — редкость в Cредней полосе России. Эти Хайлаксы вовсе не тюнинг-кары, а инструменты для выполнения серьезных задач. На двоих у них десять колес и зашкаливающая за пятнадцать миллионов рублей цена. Закапываем всё это в снег.

Дуга на кузове и лебедка — допоборудование. Средний чек на установку различных допов составляет 400 тысяч рублей. А вообще, компания готова выполнить любое ­пожелание заказчика ­касательно допов. Дополнительную раму для версии 6×6 поставляют из Норвегии. Ее приваривают к штатной раме пикапа уже в Красноярске.

Для чего и почему

Всё началось в 1990 году, когда исландская компания Arctic Trucks стала дорабатывать внедорожники для суровых условий эксплуатации. Российское представительство с собственным производством в Красноярске работает уже более семи лет; сейчас в компании трудятся 24 специалиста, за прошедшие годы подготовлено свыше тысячи машин.

Красноярск выбран неслучайно: собранные машины продают, в основном, на Урал и в Западную Сибирь. Они работают на урановых рудниках и месторождениях на Ямале — там, где дешевые понты мигом околевают на лютом морозе. На первом плане — функциональность, грузоподъемность и внедорожные возможности. Ведь, случись что на зимнике, добраться на помощь сможет только специально подготовленный автомобиль.

В салоне шестиколесника всё знакомо по обычному Хайлаксу. Лишь на передней панели появились клавиши блокировок. На центральной консоли — клавиша включения компрессора пневматических блокировок. Пневматические блокировки переднего дифференциала и дифференциалов второй и третьей осей расположены по левую руку водителя.

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Arctic Trucks — это комплектация пикапа, а не набор отдельных технических решений. Представители компании настаивают именно на термине «комплектация». Купить такой автомобиль удастся только у дилеров Тойоты. Например, в Москве есть два центра, где можно заказать подобную машину. Тойотовская гарантия на «арктические» пикапы тоже действует. И только дилеру доставят требуемые детали по запросу. Компоненты под брендом AT нельзя купить отдельно и установить на машину своими силами. Это сделано намеренно, чтобы не плодить «колхозный тюнинг». Так что, на плановое обслуживание или ремонт придется ездить исключительно к официальным дилерам.

Выбор инструментов

Пикапы Arctic Trucks существуют в нескольких версиях: AT33, AT35, AT37 и AT38. Числа означают внешний диаметр колес в дюймах, под него рассчитаны элементы конструкции — как установленные производителем, так и замененные в процессе подготовки машины. Наиболее популярна версия AT35 — на нее приходится до 90% продаж. Белый пикап как раз такой.

«Лифт» передней подвески — 45 мм, такой же, как у четырехколесника. На машине установлены амортизаторы Fox и пружины Eibach. Колесные диски — собственная ­разработка компании. Шестиколесник может взять на борт больше двух тонн груза.

Под капотом сделали гнездо для подкачки шин. Компрессор расположен справа, за решеткой радиатора.

Помимо 35‑дюймовых колес (шины Yokohama Geolander I/T G072 размерности 35×12,5 дюйма и литые 17‑дюймовые диски) здесь лифтованная на 45 мм подвеска, усиленные кронштейны крепления кузова к раме, расширители колесных арок и нарядные брызговики. Амортизаторы, пружины и тормоза — стандартные.

Синяя машина — настоящий heavy metal и по виду, и по сути. Это первый Hilux нового поколения, который собрали в России из компонентов AT. Подготовка шестиколесника потребовала удлинения штатной рамы: к заводской приваривается еще одна — ее поставляют из Норвегии, это собственная разработка компании. Подвеска тоже переработана и дополнена усиленными пружинами и амортизаторами. «Лифт» скромный — те же 45 мм.

Доработки четырехколесника — лифтованная на 45 мм подвеска, расширители колесных арок, огромные колёса и усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме.

Постройка трехосного автомобиля занимает примерно три месяца. Двухосник подготовят за три недели. Еще три недели необходимо на получение регистрационных документов. Клиент получает машину уже с номерами: все изменения в конструкции оформляются официально

Кто не спрятался, я не виноват

В городе я ездил только на четырехколесной машине, но даже на ней нужно быть постоянно начеку. Из-за высокой посадки обзор назад сильно ограничен. А к поведению пикапа на огромных «катках» надо привыкать. На них скользко, особенно в самом конце замедления. Кажется, что уже остановился, но нет — автомобиль чуть скользнул вперед. Поэтому тормозить нужно с запасом. И плавно работать рулем, потому как «катки» не любят резких движений. Оттого кажется, что рулевое управление излишне вялое.

В ходовой части применили продольные рычаги. В задней подвеске установлены усиленные пружины и амортизаторы, а вот тормозá на всех осях стандартные.

Рвать со светофоров? На такой солидной машине этого делать не хочется. Штатного 177‑сильного дизеля, работающего в паре с 6-ступенчатым автоматом, хватает для уверенного движения в потоке. При резком нажатии на газ колёса срываются в пробуксовку. Стихия «арктики» — грунтовка и снег.

В глубоком снегу автомобиль охотно раскрывает свои достоинства. Он легко режет целину, играючи переползает через высокие снежные брустверы. Там, где обычный пикап застрял бы, этот проезжает как ни в чем не бывало.

Для защиты моторного отсека используют стальной лист толщиной 6 мм. У четырехколесного пикапа защита стандартная.

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Шестиколесник — и вовсе танк! Я знал, что на заметенной снегом дорожке разбросаны старые шины, и намеренно направил его туда. Так вот, ни глубокого снега, ни шин этот Hilux не замечает. Вообще! Он просто идет напролом, иногда чуть покачиваясь. А ведь я даже не трогал клавиши блокировок . Но когда снег стал совсем глубоким, пришлось-таки заблокировать задние мосты (звучит непривычно, правда?).

По целине Hilux шел словно по асфальту — и не зарылся. Ощущение, что проедешь где душе угодно, рождает чувство детской радости и вседозволенности. Погоняв пикап, накатавшись вдоволь, хочешь поставить трехосник в свою «ракушку» и любовно полировать борта каждый день.

Жаль, не влезет: длина машины — больше шести метров! Да и цена шокирует: 11 675 000 рублей… Об этой машине можно мечтать и утешаться мыслью, что это всё же спецтехника, созданная для серьезной работы.

Двухосный Hilux доступнее — 3 500 000 рублей. И он — отличный помощник обеспеченным охотникам и рыболовам. ­Привезет, куда надо, и вывезет всё, что им потребуется. Размер позволяет.

На производство шестиколесного пикапа уходит от двух с половиной до трех месяцев. Четырехколесный вариант подготовят за три недели.

Кажется, для этих машин нет преград. В глубоком снегу они едут буквально как танки Почему все хорошие вещи в этом мире так дóроги?

Toyota Hilux Стандартная версия Arctic Trucks АТ35 4×4 Arctic Trucks АТ35 6×6 Длина / ширина / высота / база 5330 / 1855 / 1815 / 3085 мм 5330 / 1995 / 1870 / 3085 мм 6150 / 1995 / 1870 / 3085 / 1000* мм Снаряженная масса 2230 кг 2350 кг 2600 кг Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2755 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 3400 об/мин; 450 Н·м при 1600–2400 об/мин Дорожный просвет 227 мм 275 мм 275 мм Угол въезда / съезда 31 / 26º 38 / 32º 38 / 41º Размер шин 265/60 R18 315/70 R17 315/70 R17 Топливо / запас топлива ДТ/80 л Расход топлива: смешанный цикл 8,5 л / 100 км 9,6 л / 100 км н.д. Трансмиссия полный привод; А6 *От второй до третьей оси.

