Обживаем кемпер VW California на далеком севере

Идея исколесить архипелаг норвежских Лофотенских островов и провести две ночи в кемпере Volkswagen California запала в душу. Ну что, бронируем номер в самом компактном и быстром «типовом» доме на колесах?

Volkswagen California 2.0 BiTDI DSG 4Motion Ocean Длина / ширина / высота / база 5006 / 1904 / 1990 / 3000 мм Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 132 кВт/180 л.с. при 4000 об/мин; 400 Н·м при 1500–2000 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л Трансмиссия полный привод; Р7

Боже, когда это уже кончится! Вцепившись в поручень, я всматриваюсь в огоньки пляшущей береговой линии на открытой палубе парома, продирающегося по разбушевавшемуся Норвежскому морю. Интересно — как поживает в шторм Volkswagen California на нижней грузовой палубе?

Не Калифорния

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Идея исколесить архипелаг норвежских Лофотенских островов и провести две ночи в кемпере Volkswagen California запала в душу сразу же. Мне не доводилось ночевать в доме на колесах, и было очень интересно, какие сны снятся за полярным кругом — на берегу Норвежского моря, под северным сиянием. Формальный же повод для поездки звучал так: доказать, что в кемпере можно с комфортом путешествовать даже в северных широтах.

California построена на основе модели Т6, дебютировавшей в 2016 году и уже примелькавшейся на наших улицах в форм-факторе минивэнов Caravelle и Multivan. Базовая версия Beach оценена в 3 123 400 рублей. Я не люблю сопоставления цен на автомобили и квадратные метры, но здесь провести аналогию с однушкой или дачей в Подмосковье сам бог велел. А если пожелаете не просто спальное место, но и кухню с газовой плитой, раковиной и 42‑литровым кулером, то придется раскошелиться на версии Coast или Ocean, стартующие с 3 465 100 и 4 139 100 целковых соответственно.

Для России кемперу прописали бензиновые моторы мощностью 150 и 204 л.с. и дизели, развивающие 102, 140 или 180 л.с. Самые скромные машины — переднеприводные, с механической коробкой. Но по Норвегии мы путешествуем на европейских версиях и с другими моторами.

Если вам повезет с погодой, то увидите пейзаж, как на фото выше. Мне не повезло — острова замело по колено.

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Поначалу я рулил 150‑сильной дизельной Калифорнией с передним приводом и семиступенчатым роботом DSG. Она весьма уверенно чувствовала себя на отполированной до блеска дороге. Лишь система стабилизации нет-нет да и одергивала уплывающую в заносе корму. Мотор прекрасно тянет с низов, вибрациями не докучает, а расход топлива укладывается в семь литров на сотню.

И всё же при первой возможности я перепрыгнул в 204‑сильную бензиновую машину с полным приводом и механической блокировкой заднего дифференциала. И бог с ним, с расходом в 10 литров!

Островá встретили снегопадом, минусовой температурой и шквалистым ветром, норовившим сбить кемпер с намеченного мною пути. Хотя Гольфстрим и оказывает согревающее влияние на климат Лофотен, тут вам не Калифорния! Снежные отвалы с двухметровыми вешками по обочинам становились всё выше, а дорогу заметало прямо на глазах. Так что сто километров по льду до ночевки было гораздо проще преодолеть на полном приводе. Наконец, впереди замаячили огоньки — «здесь ждет вас ужин и ночлег, я печку истоплю…»

На Лофотенах, ах, и в офигительных штанах

Ужин действительно ждал, и какой — барбекю на берегу Норвежского моря! Ветер и снегопад заставили укутаться в безразмерные плащ-палатки, столоваться пришлось при свете налобных фонариков, отчего мы стали похожи не то на компанию заблудившихся шахтеров, не то на мультяшных миньонов. Хорошо, что я прихватил в дорогу непродуваемую горнолыжную амуницию. Спустя полчаса костер зачах, затянутое небо убило всякую надежду увидеть северное сияние, и мы разбрелись по машинам.

На Лофотенских островах полно полноприводных машин. Понимаете почему?

Первым делом — отопление. В Калифорнии установлен независимый обогреватель, который я с перепугу крутанул в пятое положение из десяти возможных. Эта система Webasto управляется с потолочного блока или дистанционно с пульта и питается тем же топливом, что и автомобиль. Однако принцип действия другой: Webasto генерирует тепло посредством химической реакции, разлагая топливо, а не сжигая его. За ночь отопитель расходует четыре-пять литров из 80‑литрового бака, но можно заказать для него и персональную «канистру».

Салон Калифорнии рассчитан на четверых туристов. Вращающиеся на 180 градусов передние сиденья превращают его в уютную гостиную.

Пока греется салон, раскладываю задний диван. Пара щелчков, и двуспальное место размером 1550 × 2010 мм, укрытое матрасом, готово. Теоретически в машине могут расположиться две пары — еще один «диван», с реечным настилом, организован в мансарде под брезентовой крышей-палаткой, выдвига­емой сервоприводами. Но этот вариант я решил испытать следующей ночью.

Осталось отгородиться от внешнего мира. Опускаю пластиковые жалюзи на стеклах спальни. Лобовое стекло тоже прикрывают вытягивающиеся из передних стоек «гардины». Лишь передние боковые окошки приходится закрывать занавесками на магнитах.

Двухконфорочная газовая плита с электроподжигом, холодильник, мойка и 30‑литровый запас воды, сервант для посуды и шкаф — здесь есть всё. За исключением туалета. Мансарда — это скорее летнее жилище. Пришлось включить обогрев чуть ли не на полную. Нижнее спальное место весьма уютное. Но в мороз и ветер всё же лучше спать в мешке — от стен тянет холодом.

Включаю свет: в комплекте с машиной идет галогенка-ночник. Можно подключиться к внешнему источнику электроэнергии через разъем в левом борту Калифорнии (там же — горловина водяного резервуара на 30 литров) и не переживать, что сядет штатный аккумулятор и дом на колесах превратится в недвижимость. Салонная розетка на 220 В готова питать приборы мощностью до 2500 Вт и оснащена устройством защитного отключения.

Как же жарко! Пока стелил кровать, понял — не замерзну до утра точно. При —5 ºС достаточно установить регулятор печки на двоечку. Той ночью мне снилась наша переправа. На рассвете понял почему: машину раскачивал пронзительный бриз. Так что парковаться лучше с учетом розы ветров.

Под выдвижной маркизой насладишься пейзажем и в дождик, и в пекло. Пара складных стульев спрятана в задней двери, под чехлом.

Который живет на крыше

Наутро наш караван двинулся на поиски приключений. Обутые в «шипы» машины уверенно держат крейсерские 80 км/ч по извивающимся и холмистым «стеклянным» дорожкам. Вообще, California очень дружелюбна к водителю: высокая посадка обеспечивает экскурсионный обзор на захватывающие суровые пейзажи, ставшая притчей во языцех немецкая эргономика позволяет тронуться в путь сразу после поворота ключа зажигания — привыкать к чему бы то ни было или искать нужную кнопку не приходится.

Промысел трески на Лофотенах известен с XIV века — как и тогда, рыба сушится около двух месяцев, после чего может храниться годами.

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Управляется полноприводный фольксвагеновский дом на колесах классно — никакой расхлябанности в подвеске или на руле. Да и габариты привычные — не то что у больших кемперов. Катишь словно на легковушке! До вечера мы накрутили две сотни километров по красивейшим местам — суровое пенное море, фьорды, развешанная в деревеньках на многодневную сушку треска (между прочим, солидная статья островного дохода).

До ночлега оставались считаные километры, как вдруг организаторы объявили: идет шторм, завтрашние паромы на материк отменены, срочно эвакуируемся на последнем транспорте!

Боже, когда это уже кончится! Вцепившись в поручень, я всматриваюсь в огоньки пляшущей береговой линии на открытой палубе парома, продирающегося по разбушевавшемуся Норвежскому морю. Спустя четыре часа болтанки я, наконец, выгнал автомобиль из трюма и вновь ступил на землю викингов.

Далеко за полночь мы зарулили в кемпинг на континенте и рухнули спать. На сей раз меня не смог потревожить даже ветер, с еще бóльшим остервенением качавший мой дом на колесах. А вот эксперимент со спальным местом оказался экстремальным. Чтобы комфортно зимовать в палатке наверху, отопитель нужно врубать на полную, ведь стены — лишь брезент. Так что, случись мне делить кемпер с коллегой, возник бы отопительный конфликт: жара внизу или холод на втором этаже.

Хотя северное сияние я увидел лишь с борта самолета, путешествие оказалось на редкость колоритным и познавательным. Я выяснил, что в фольксвагеновской Калифорнии весьма неплохо даже суровой норвежской зимой. Кемпер проявил универсальный характер — можно использовать его как обычный микроавтобус на каждый день, а при случае рвануть дикарем на море. Только от паромов в шторм лучше держаться подальше.

Фото: Volkswagen