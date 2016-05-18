Покупаем запчасти в интернет-магазинах: что нужно знать

Зачастую цены на запчасти в интернет-магазинах настолько привлекательны по сравнению с ценами дилерских сетей, что у покупателей даже не возникает сомнений, кому отдать предпочтение. Однако любая интернет-площадка — всего лишь звено в цепочке, по которой товар идет от производителя к покупателю. Поэтому одиночные точки продаж или сети вынуждены подстраиваться под интересы тех, кто стоит выше в торговой иерархии. И состав участников этой цепочки может быть разный — он зависит от того, какая ­конкретно запчасть заказана.

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Посредники в деле

Все крупные производители запчастей реализуют продукцию через так называемые центральные склады. Часть из них расположена в Европе, но есть также точки в Турции, ОАЭ и других странах. В некоторых случаях, когда речь идет об оригинальных запчастях, центральные склады под вывеской автомобильных брендов работают только с официальными дистрибьюторами в России, фактически — с дилерскими автоцентрами, аппетиты которых и оказывают основное влияние на ценообразование в этой сфере.

Но в целом центральные склады охотно работают и с независимыми поставщиками, которыми могут выступать, например, те же интернет-площадки. Правда, обычно розничным интернет-магазинам невыгодно самостоятельно ввозить запчасти из-за границы. Поэтому они предпочитают приобретать товар у крупных специализированных фирм-импортеров, которые давно наладили свои каналы поставок и построили на этом бизнес. Естественно, и в таком случае итоговая цена запчасти в интернет-магазине зависит от монополии и торговой политики посредника. Если интернет-площадка обеспечивает поставщику крупные объемы заказов, она может рассчитывать на существенные скидки.

Интернет-магазины розничных продаж в условиях жесткой конкуренции прибавляют к цене закупаемых ими запчастей в среднем 15%. До резкого повышения курса валют в конце 2014 года наценки доходили до 40%. Оптовые игроки наваривают скромные 5%.

На уровне рядового

Многим покупателям интернет-магазины частенько отказывают в поставке запчастей тогда, когда с момента заказа и предоплаты уже прошло несколько дней. Эти случаи опять же связаны с действиями посредников, причем далеко не всегда продиктованными лишь прихотью.

К примеру, в период действия экономических санкций против Турции товары оттуда не ввозились, хотя продолжали значиться доступными для заказа. На этапах закупки и отгрузки запчастей одно из звеньев не срабатывало, и цепочка поставки разрывалась. Нелепая ситуация иногда возникает при заказе мелких недорогих аксессуаров. Обычно их складывают скопом в одну общую упаковку, и при пересечении границ она загадочным образом исчезает. Разбираться, на каком этапе и кто именно решил поживиться недорогими и ходовыми побрякушками, - гиблое дело. Поэтому некоторые поставщики стараются не связываться с такими запчастями, хотя они почему-то остаются доступными для заказа. В любом случае при невозможности доставить клиенту заказанную запчасть магазин возвращает ему деньги.

А еще отказы бывают из-за ошибок в прайс-листах. Например, в них могут фигурировать компоненты иммобилайзера, а такие детали распространяют, в основном, только через официальных дилеров.

ДВЕ ГОЛОВЫ ЛУЧШЕ Помимо каталогов по подбору запчастей, выложенных на сайтах интернет-магазинов, мене­джеры пользуются дополнительными ресурсами, которые скрыты от глаз покупателей. На сайте магазина их не размещают не только из-за того, что они стоят денег, но и потому, что сие запрещают делать оптовые поставщики. Это могут быть оригинальные каталоги автомобильных компаний, а также производителей запчастей-аналогов. Поэтому, если вам не удается самостоятельно найти на схемах каталожный номер необходимой детали, не пренебрегайте помощью менеджеров — они сидят в магазине не для мебели.

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Чаще всего отказы в поставках случаются во время значительных колебаний валютных курсов. Иногда фактическая цена запчастей, по которой поставщик закупает их на центральном складе сегодня, оказывается значительно выше той, по которой покупатель заказывал их вчера, - и интернет-посредники вынуждены снимать эти позиции, чтобы не нести убытки.

Часто при заказе запчастей интернет-магазин предлагает на выбор несколько поставщиков с различными сроками и ценами. Деталь, ожидаемая через пару дней, существенно дороже той, которая придет через неделю. Закон жанра: время — деньги.

На сайтах многих магазинов ведется статистика успешности выполнения заказов запчастей определенных видов от конкретных поставщиков. Если в графе стоит красный квадрат или кружок, значит велик риск отказа. Зеленые символы говорят о высокой вероятности того, что, к примеру, переднее крыло от выбранного поставщика придет в срок. Чем популярнее запчасть, тем выше достоверность такой статистики. Однако максимально точную информацию о надежности поставщика даст только опытный менеджер.

Будьте бдительны, на рынке немало контрафактных запчастей. Иногда их выявляют еще на пути следования в магазин, но бывает, что только покупатель обнаруживает: товар-то левый! В этом случае интернет-площадка связывается со своим поставщиком и возвращает заказанное обратно по цепочке. Обычно толковые менеджеры выявляют контрафакт по особенностям упаковки еще в момент получения запчастей магазином — и он не успевает дойти до конечного покупателя.

КЛАНОВЫЕ ИГРОКИ До сих пор даже в мегаполисах, в том числе в Москве, под франшизой крупных сетевых интернет-игроков работают более мелкие продавцы (самостоятельные юридические лица). Такую возможность они получают при соблюдении определенных требований — например, обеспечивая определенный объем продаж. При возникновении конфликтных ситуаций такой продавец может повести себя своенравно. Допустим, вы ошиблись при заказе запчасти. В фирменном магазине крупной сети ее без проблем примут обратно и вернут деньги, а вот такой мелкий продавец, работающий под той же вывеской, не захочет возиться с возвратом — и откажет покупателю. На любых этапах улаживания конфликта, в том числе в судебном порядке, придется иметь дело не с популярной торговой сетью, а с малоизвестным юридическим лицом, которое не очень-то дорожит своей репутацией. Чаще всего подобные магазины, работа­ющие по франшизе, занимают маленькие помещения. На одной из стенок офиса на видном месте обычно размещена информация о том, что это лишь партнер крупной сети — с указанием названия фирмы или конкретного индивидуального предпринимателя. Разумеется, в том или ином виде такая информация будет присутствовать и в бумагах по оплате и получению товара.

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На интернет-магазины в полной мере распространяется закон «О защите прав потребителей». У клиента обязаны принять обратно запчасть, если она не была установлена на автомобиль, и вернуть деньги — даже если покупатель сам ошибся при ее подборе. Магазин терпит при этом убытки, ведь товар, который не пригодился, уже нельзя возвратить поставщику. Крупным сетям гораздо проще решать такие вопросы: невостребованную запчасть в кратчайшие сроки реализуют в одной из розничных точек. Мелким сетям выкручиваться сложнее, но чаще всего менеджеры не доводят дело до судебных претензий и оформляют возврат. Разумеется, в следующий раз такому клиенту постараются под любым законным предлогом вежливо отказать.

Толковые менеджеры магазинов не просто так едят свой хлеб. Например, основываясь на отзывах техцентров, они рекомендуют покупателям добротные запчасти-аналоги. Опыт помогает им идентифицировать оригинальные детали в упаковке производителя комплектующих, а не под маркой какого-либо автогиганта, - в этом случае запчасть обходится гораздо дешевле, ведь переплата за бренд порой переходит все разумные границы.

Интернет-магазины редко предлагают программы скидок розничным покупателям — не те объемы заказов. Обычно используются различные накопительные схемы. Но тем клиентам, которые покупают часто, идут навстречу в индивидуальном порядке — особенно в мелких сетях. В нынешней экономической ситуации и в условиях жесткой конкуренции такой способ борьбы за покупателя и поддержания бизнеса на плаву хорошо работает — пользуйтесь этим!

Благодарим за помощь в подготовке материала сеть интернет-магазинов MYSTORE1 (www.mystore1.ru).