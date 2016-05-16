Покупаем запчасти в интернет-магазинах: что нужно знать

Посредники в деле
Все крупные производители запчастей реализуют продукцию через так называемые центральные склады. Часть из них расположена в Европе, но есть также точки в Турции, ОАЭ и других странах. В некоторых случаях, когда речь идет об оригинальных запчастях, центральные склады под вывеской автомобильных брендов работают только с официальными дистрибьюторами в России, фактически — с дилерскими автоцентрами, аппетиты которых и оказывают основное влияние на ценообразование в этой сфере.
Но в целом центральные склады охотно работают и с независимыми поставщиками, которыми могут выступать, например, те же интернет-площадки. Правда, обычно розничным интернет-магазинам невыгодно самостоятельно ввозить запчасти из-за границы. Поэтому они предпочитают приобретать товар у крупных специализированных фирм-импортеров, которые давно наладили свои каналы поставок и построили на этом бизнес. Естественно, и в таком случае итоговая цена запчасти в интернет-магазине зависит от монополии и торговой политики посредника. Если интернет-площадка обеспечивает поставщику крупные объемы заказов, она может рассчитывать на существенные скидки.
Интернет-магазины розничных продаж в условиях жесткой конкуренции прибавляют к цене закупаемых ими запчастей в среднем 15%. До резкого повышения курса валют в конце 2014 года наценки доходили до 40%. Оптовые игроки наваривают скромные 5%.
На уровне рядового
Многим покупателям интернет-магазины частенько отказывают в поставке запчастей тогда, когда с момента заказа и предоплаты уже прошло несколько дней. Эти случаи опять же связаны с действиями посредников, причем далеко не всегда продиктованными лишь прихотью.
К примеру, в период действия экономических санкций против Турции товары оттуда не ввозились, хотя продолжали значиться доступными для заказа. На этапах закупки и отгрузки запчастей одно из звеньев не срабатывало, и цепочка поставки разрывалась. Нелепая ситуация иногда возникает при заказе мелких недорогих аксессуаров. Обычно их складывают скопом в одну общую упаковку, и при пересечении границ она загадочным образом исчезает. Разбираться, на каком этапе и кто именно решил поживиться недорогими и ходовыми побрякушками, - гиблое дело. Поэтому некоторые поставщики стараются не связываться с такими запчастями, хотя они почему-то остаются доступными для заказа. В любом случае при невозможности доставить клиенту заказанную запчасть магазин возвращает ему деньги.
А еще отказы бывают из-за ошибок в прайс-листах. Например, в них могут фигурировать компоненты иммобилайзера, а такие детали распространяют, в основном, только через официальных дилеров.
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ДВЕ ГОЛОВЫ ЛУЧШЕ
Помимо каталогов по подбору запчастей, выложенных на сайтах интернет-магазинов, менеджеры пользуются дополнительными ресурсами, которые скрыты от глаз покупателей. На сайте магазина их не размещают не только из-за того, что они стоят денег, но и потому, что сие запрещают делать оптовые поставщики. Это могут быть оригинальные каталоги автомобильных компаний, а также производителей запчастей-аналогов. Поэтому, если вам не удается самостоятельно найти на схемах каталожный номер необходимой детали, не пренебрегайте помощью менеджеров — они сидят в магазине не для мебели.
Часто при заказе запчастей интернет-магазин предлагает на выбор несколько поставщиков с различными сроками и ценами. Деталь, ожидаемая через пару дней, существенно дороже той, которая придет через неделю. Закон жанра: время — деньги.
На сайтах многих магазинов ведется статистика успешности выполнения заказов запчастей определенных видов от конкретных поставщиков. Если в графе стоит красный квадрат или кружок, значит велик риск отказа. Зеленые символы говорят о высокой вероятности того, что, к примеру, переднее крыло от выбранного поставщика придет в срок. Чем популярнее запчасть, тем выше достоверность такой статистики. Однако максимально точную информацию о надежности поставщика даст только опытный менеджер.
Будьте бдительны, на рынке немало контрафактных запчастей. Иногда их выявляют еще на пути следования в магазин, но бывает, что только покупатель обнаруживает: товар-то левый! В этом случае интернет-площадка связывается со своим поставщиком и возвращает заказанное обратно по цепочке. Обычно толковые менеджеры выявляют контрафакт по особенностям упаковки еще в момент получения запчастей магазином — и он не успевает дойти до конечного покупателя.
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КЛАНОВЫЕ ИГРОКИ
До сих пор даже в мегаполисах, в том числе в Москве, под франшизой крупных сетевых интернет-игроков работают более мелкие продавцы (самостоятельные юридические лица). Такую возможность они получают при соблюдении определенных требований — например, обеспечивая определенный объем продаж. При возникновении конфликтных ситуаций такой продавец может повести себя своенравно.
Допустим, вы ошиблись при заказе запчасти. В фирменном магазине крупной сети ее без проблем примут обратно и вернут деньги, а вот такой мелкий продавец, работающий под той же вывеской, не захочет возиться с возвратом — и откажет покупателю. На любых этапах улаживания конфликта, в том числе в судебном порядке, придется иметь дело не с популярной торговой сетью, а с малоизвестным юридическим лицом, которое не очень-то дорожит своей репутацией.
Чаще всего подобные магазины, работающие по франшизе, занимают маленькие помещения. На одной из стенок офиса на видном месте обычно размещена информация о том, что это лишь партнер крупной сети — с указанием названия фирмы или конкретного индивидуального предпринимателя. Разумеется, в том или ином виде такая информация будет присутствовать и в бумагах по оплате и получению товара.
Толковые менеджеры магазинов не просто так едят свой хлеб. Например, основываясь на отзывах техцентров, они рекомендуют покупателям добротные запчасти-аналоги. Опыт помогает им идентифицировать оригинальные детали в упаковке производителя комплектующих, а не под маркой какого-либо автогиганта, - в этом случае запчасть обходится гораздо дешевле, ведь переплата за бренд порой переходит все разумные границы.
Интернет-магазины редко предлагают программы скидок розничным покупателям — не те объемы заказов. Обычно используются различные накопительные схемы. Но тем клиентам, которые покупают часто, идут навстречу в индивидуальном порядке — особенно в мелких сетях. В нынешней экономической ситуации и в условиях жесткой конкуренции такой способ борьбы за покупателя и поддержания бизнеса на плаву хорошо работает — пользуйтесь этим!
Благодарим за помощь в подготовке материала сеть интернет-магазинов MYSTORE1 (www.mystore1.ru).