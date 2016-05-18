Новый Солярис против Весты, Поло и Фиесты

Сможет ли новый Hyundai Solaris прорваться в лидеры из окружения зубастых конкурентов?

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

Мой друг занимается продажей автомобилей с пробегом и Solaris просто обожает:

— Я беру Солярисы в любом состоянии и с любым пробегом — всё равно уйдут!

Покупатели у него не балованные: «Мне чтобы не ломался: таксовать буду».

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Новый Hyundai Solaris — отец Креты
А на рынке новых автомобилей Solaris и вовсе сотворил историческую сенсацию, став под занавес своей конвейерной карьеры абсолютным лидером продаж - потеснил даже Лады! В этом году повторить громкий успех почти нереально, ибо в начале года питерский завод остановили, чтобы наладить выпуск Соляриса второго поколения.

На тест мы взяли 1,6‑литровый Solaris (123 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом и в максимальном исполнении Elegance (979 900 рублей). Главный соперник — Volkswagen Polo, которого Solaris в прошлом году обставил вдвое по объемам продаж. У него 110‑сильный двигатель и 6-ступенчатый автомат (982 620 рублей).

Лада Веста долго раскачивалась, но постепенно набрала такие обороты, что к концу 2016 года стала популярнее Polo — четвертое место в статистике российских продаж! Тестовая Веста — с мотором 1.6 и роботизированной 5-ступенчатой коробкой АМТ (686 900 рублей).

Это трио дополняет до квартета седан Ford Fiesta (970 000 рублей). У него тоже мотор 1.6 (120 л.с.), в паре с которым работает 6-ступенчатый преселектив PowerShift.

Удачная настройка ходовой позволила Солярису по управляемости встать в один ряд с отличником Polo. Плавность хода тоже на уровне, а мелкие неровности нивелируются даже лучше. Solaris заметно подтянулся в ездовых дисциплинах, в первую очередь это относится к курсовой устойчивости на высоких скоростях.
Удачная настройка ходовой позволила Солярису по управляемости встать в один ряд с отличником Polo. Плавность хода тоже на уровне, а мелкие неровности нивелируются даже лучше. Solaris заметно подтянулся в ездовых дисциплинах, в первую очередь это относится к курсовой устойчивости на высоких скоростях.

Hyundai Solaris

Близнецы Соляриса — седаны Accent и Verna — дебютировали еще в прошлом году. Производство Соляриса в Петербурге стартовало лишь в феврале 2017 года после серьезной адаптации к российским условиям. Предлагаются два двигателя и трансмиссии двух типов. Хэтчбека не будет.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.4 (100 л.с.) — от 599 000 руб.
1.6 (123 л.с.) — от 724 900  руб.

Polo cреди седанов B‑класса по части управляемости до сих пор в авангарде. Работа усилителя руля и настройка шасси порадуют активных водителей. Volkswagen стабилен на прямой, а после модернизации стал меньше замечать поперечные швы.
Polo cреди седанов B‑класса по части управляемости до сих пор в авангарде. Работа усилителя руля и настройка шасси порадуют активных водителей. Volkswagen стабилен на прямой, а после модернизации стал меньше замечать поперечные швы.

Volkswagen Polo

Седан дебютировал в далеком 2010 году. Его сборку наладили на заводе в Калуге. В 2015 году перенес рестайлинг и получил новые двигатели (на базе линейки EA211) с индексом CWVA, пришедшие на смену моторам CFNA.Есть версия с турбомотором и роботизированной коробкой DSG.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (90 л.с.) — от 599 900 руб.
1.6 (110 л.с.) — от 679 900  руб.
1.4Т (125 л.с.) — от 793 900  руб.

Веста — однозначная удача тольяттинских инженеров. Она стабильна во всем диапазоне скоростей и плавно стелет по нашим разбитым дорогам. Шасси отлично сбалансировано. Машина точно следует намеченному курсу. Лишь усилитель рулевого управления иногда сопротивляется активному вращению руля.
Веста — однозначная удача тольяттинских инженеров. Она стабильна во всем диапазоне скоростей и плавно стелет по нашим разбитым дорогам. Шасси отлично сбалансировано. Машина точно следует намеченному курсу. Лишь усилитель рулевого управления иногда сопротивляется активному вращению руля.

Лада Веста

Дебютировала в конце 2015 года. Сборка — в Ижевске. На конец текущего года запланирован долгожданный универсал. Двигатели 1.6 и 1.8. Последний идет только с роботом АМТ, но обещают и версию с механикой.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (106 л.с.) — от 545 900 руб.
1.8 (122 л.с.) — от 648 900 руб.

Fiesta стабильна на прямой и хороша для езды по магистралям, ее энергоемкая подвеска безразлична к качеству дороги. До определенного момента Ford радует обратной связью по рулю и курсовой устойчивостью. Но при резкой смене полосы склонен к срыву задней оси.
Fiesta стабильна на прямой и хороша для езды по магистралям, ее энергоемкая подвеска безразлична к качеству дороги. До определенного момента Ford радует обратной связью по рулю и курсовой устойчивостью. Но при резкой смене полосы склонен к срыву задней оси.

Ford Fiesta

Дебютировал в России в 2015 году, хотя это лишь рестайлинговый автомобиль 2008 года. Сборка — на заводе в Набережных Челнах. В продаже есть седан и хэтчбек. Двигатель 1.6 предлагают в трех степенях форсировки. Коробка — механическая
или роботизированная PowerShift.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (85 л.с.) — от 649 000 руб.
1.6 (105 л.с.) — от 745 000 руб.
1.6 (120 л.с.) — от 940 000 руб.

Младшие и старшие

Подобно маленькой девочке, добравшейся до взрослой косметики, Solaris «накрасился», стремясь походить на старшую сестру Элантру. Попытка удалась, поскольку в потоке никто не обращает внимание на главную новинку года. Младшенький стал солиднее, избавившись от нарочитой «азиатчины» первого поколения. Polo на его фоне выглядит простовато. Но это благородная простота интеллигента, который знает себе цену и не стремится выпячивать свое положение. Почти семь лет прошло с дебюта, а Polo-седан не устарел.

Hyundai Solaris

У передней панели на высоте и качество сборки, и фактура материалов. Отличную эргономику подпортил чересчур скользкий руль. Регулировка по вылету недоступна для машин в базовой версии.
У передней панели на высоте и качество сборки, и фактура материалов. Отличную эргономику подпортил чересчур скользкий руль. Регулировка по вылету недоступна для машин в базовой версии.

Приборы Supervision с яркой бело-лунной подсветкой — образчик элегантности. В отличие от Polo, яркость можно регулировать.
Приборы Supervision с яркой бело-лунной подсветкой — образчик элегантности. В отличие от Polo, яркость можно регулировать.

Прорезиненные ручки вращаются солидно. «Рояльный» пластик притягивает всю пыль. По части «теплых» опций Solaris впереди.
Прорезиненные ручки вращаются солидно. «Рояльный» пластик притягивает всю пыль. По части «теплых» опций Solaris впереди.

У Hyundai самая нарядная мультимедийка. А вот оценить качество карт TomTom не вышло — не были загружены.
У Hyundai самая нарядная мультимедийка. А вот оценить качество карт TomTom не вышло — не были загружены.

Неплохой естественный обзор в Солярисе усилен камерой заднего вида с динамической разметкой.
Неплохой естественный обзор в Солярисе усилен камерой заднего вида с динамической разметкой.

С розетками и медиавыходами и у Hyundai никогда не было проблем.
С розетками и медиавыходами и у Hyundai никогда не было проблем.

Автоматическим доводчиком снабжен лишь водительский стеклоподъемник.
Автоматическим доводчиком снабжен лишь водительский стеклоподъемник.

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Лада Веста — свежая кровь. Дерзкая «икс»-выштамповка на боковине, сложная архитектура передка. Быть скромницей Весте статус не позволяет — в отличие от соперников, она старшая модель в линейке производителя. Может, потому Лада чуть крупнее и Polo, и Соляриса. Не говоря уже о Фиесте, облик которой скроен по вчерашним канонам: базу не удлинили, а багажник выглядит инородно. Отсюда и результат: Fiesta в трехобъемном исполнении тяжеловесна и непропорци­ональна.

Интерьер Соляриса скроен аккуратно и вдумчиво. Поверить в то, что передняя панель по-прежнему жесткая, невозможно, пока не проведешь по ней рукой. Фактура у пластика богатая! В Polo и Весте тоже не чувствуется тотальной экономии. Но больше других удивила Fiesta: бескрайние просторы ее передней панели накрыло мягким пластиком. Шершавая кожа руля с грубоватыми швами не скользит в руках, он приятен для хвата. Сиденье цепко держит в своих объятиях, а крупным водителям боковая поддержка кажется даже излишне навязчивой.

Кресла Весты не столь избирательны к седокам: в них комфортно всем — от мала до велика. И только в Ладе можно регулировать поясничный упор. Руль не обтянут кожей, но реабилитируется приятной фактурой пластика и широкими диапазонами перемещений в двух плоскостях. Передняя панель выразительна, однако вдохновения проектировщиков не хватило на мелочи. Площадка под смартфон куцая, вместо нормальных подстаканников — лишь пародийные углубления. И не дай бог облокотиться на центральный подлокотник — он вообще не фиксируется.

Volkswagen Polo

Новый руль от Гольфа со скошенным ободом слегка оживил приевшийся интерьер Polo. Взаимное расположение сиденья, органов управления и всех кнопок образцовое.
Новый руль от Гольфа со скошенным ободом слегка оживил приевшийся интерьер Polo. Взаимное расположение сиденья, органов управления и всех кнопок образцовое.

Панель приборов не претендует на высокую моду. Классические приборы — образец информативности. Даже нелинейная шкала спидометра не смущает.
Панель приборов не претендует на высокую моду. Классические приборы — образец информативности. Даже нелинейная шкала спидометра не смущает.

Пятидюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы дополнен обычными кнопками. Есть функция MirrorLink, и наконец-то появились разъемы USB и AUX.
Пятидюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы дополнен обычными кнопками. Есть функция MirrorLink, и наконец-то появились разъемы USB и AUX.

Однозонный климат-контроль удачно скомпонован. Усилия на клавишах и вращающихся регуляторах выверены до тысячных долей грамм-силы.
Однозонный климат-контроль удачно скомпонован. Усилия на клавишах и вращающихся регуляторах выверены до тысячных долей грамм-силы.

Только у Polo есть автодоводчики всех стеклоподъемников. На джойстик регулировки зеркал отдельно выведено включение их обогрева.
Только у Polo есть автодоводчики всех стеклоподъемников. На джойстик регулировки зеркал отдельно выведено включение их обогрева.

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Багажник 10 доступных седанов с самыми большими багажниками
Polo — вот образец во всем! Лаконичная передняя панель скомпонована почти безу­пречно, а кнопки на центральной консоли нажимаются с дворянским благородством. Простое на вид водительское сиденье на деле идеально распределяет нагрузку, не утомляя даже в дальней дороге.

Руль собрал все достоинства соперников — мягкая и цепкая кожа, идеальной толщины обод. Если эргономика безупречна, время над ней не властно.

Корейцам немецкий орднунг давно не давал покоя, но лишь теперь рабочее место Соляриса вышло на новый уровень. Двери закрываются с приятным причмокиванием. Невнятные выступы на внутренней обивке, играющие роль дверных ручек, ушли в прошлое, теперь — настоящие рукоятки! В меру плотная подушка дает хорошую опору бедрам. Жаль только, что пухлая баранка обтянута скользкой кожей — при активном вождении хоть перчатки надевай. Часто в этом классе бюджетность машины заметна именно по убранству салона, но элегантная приборка и 7-дюймовый экран мультимедиасистемы (такого даже у Креты нет!) умело кроют ценовую категорию. Не вспоминаешь об этом и в Polo. А вот после Весты и Фиесты остается легкое бюджетное послевкусие.

Новый Солярис против Весты, Поло и Фиесты

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Комментарии (24)

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«Лада Веста в этой схватке взяла бронзу. Честный автомобиль с отличным шасси, уступающий конкурентам лишь в мелочах. И 300 тысяч рублей разницы с ценами конкурентов (все они дороже Весты) с лихвой компенсируют эти мелочи
...
Базовый Solaris в исполнении Active с 100‑сильным мотором и 6-ступенчатой механикой обойдется в 600 тысяч рублей
...
Дешевле всех обойдется Веста в базовом исполнении Classic — 545 тысяч рублей.»

300 тысяч? А чего не 800? ))) Разница в базе полтос. Ну и по оснащение еще рублей на 20. А если взять топовые солярис с поло, да на автомате, да сравнить с не самой максимальной комплектацией весты без автомата, тогда да, получаются красивые цифры. Странно, что весту не базовую взяли, циферки отличались бы еще интереснее)))

И что там с динамикой, опять звезды не так легли и ЗР не смог привести цифр?
— Шмутко
— Шматко!
— Не важно
— Я привык.
)))

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0

Спасибо за тест, Веста в очередной раз порадовала. Вот только почему вазовцы никак не хотят воткнуть классический автомат, да хотя бы ниссановский вариатор, ведь говорили о нём перед началом производства. Поймите, даже если этот вариатор будет стоить 50 тысяч, всё равно Веста с ним будет на 100–150 тысяч дешевле конкурентов. Очнитесь, не теряйте клиентов.

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0

Субъективность конечно же присутствует, автомобили не равноценны в своих комплектациях. Солярис выставили с «продвинутой мультимедиасистемой», а Весту, в комплектации Luxe Multimedia, не нашли.

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0

Почитал статью, выводы Александра Виноградова, как только появится Веста 1.8 на механике, она сразу станет лидером среди этой четвёрки.

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-1

Смотришь таблицу, видишь одни результаты, читаешь сопроводительный текст, совсем иная картина вырисовывается:
«Лучше всего передние сиденья спрофилированы у Polo и Весты.
Лучшая обзорность — у Весты, Solaris чуть уступает ей.
Самые просторные задние сиденья — у Polo и Весты.
Самый большой багажник — у Лады.
Уровни шума в Ладе и Polo близки.
Ford продемонстрировал отличную плавность хода. Энергоемкость подвески Лады не хуже.
Шасси Весты настроено великолепно, лишь усилителю рулевого управления не всегда хватает производительности.
По количеству дилеров лидирует, естественно, Лада.
У Весты — запредельный для седана просвет: 190 мм.»

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+4

как они вообще сравнивали динамику
у весты взяли минимальный двигатель, у фиесты и солярки топовый.
Что за бредовое сравнение? Тогда бы уж брали либо топовоые двигатели, либо минимальные. Либо из теста это сравнение вообще убрали

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+4
Odan

Миллион раз уже обсуждалось — сравнивают те машины, которые дают из пресс-парка. Вопросы к ВАЗу, почему они не подсуетились и не дали топ.

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0
Demitrius

так можно начать сравнивать акпп и мт. Хотя кондей с климатом уже сравнивают, видать скоро и такое будет.

Качество статей упало очень, либо вообще старые апают. А я еще не доволен был когда сайт у конкурентов платный сделали. Но сейчас очень видно различия в статьях

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0
Demitrius

Тогда может нужно как нибудь корректировать конечные результаты и не оценивать те элементы, по которым есть разница в комплектациях?

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+1
Odan

Во-первых, на момент теста еще не было Весты с 1.8-литровым двигателем. Во-вторых низкую оценку за динамику она получила не за предельные возможности двигателя, а за удобство управлением тягой. Проще говоря — за работу трансмиссии. Динамику мы оцениваем не только по секундам до 100 км/ч. И будь Веста с 1.8-литровым двигателем, то все-равно получила бы низкую оценку за отвратительную работу АМТ.

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-3
Виноградов Александр

Катался на 1,6 с роботом и хочу защитить его: для своего типа, трансмиссия Лады находится в серединке:
а) в отличии от Ситроен, на протяжении всего тест-драйва все было гладко, взаимных недопониманий не было.
б) в отличии от Рено, она не пытается имитировать автомат и трогаться на холостых, что исключает неприятную вибрацию (происходит, когда отпускаешь тормоз и робот пытается как автомат начать катить автомобиль).
При сравнении с автоматом Поло, робот не так сжирает динамику автомобиля, да, переключается медленно, зато на передачах разгоняется быстро. А в это время поло переключает быстро, но вот разгона нет, педаль в полу, двигатель ревет, а разгона нет!
В общем, лучше робот, чем автомат на слабом двигателе. А на случай опозданий- ручной режим, в нем переключения происходят быстрее.
P.S. В этом плане Рено сделала грамотнее, они сократили разницу между 1 и 2-й передачами.

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0
Виноградов Александр

странный подход, А не правильно ли сравнивать всеже близкие комплектации? а не 106 лошадок с 120 и кондей с климатом?

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+1

Не пойму, а чем одноступенчатый обогрев сидений не угодил? Какая разница? У меня в ФВ он аж пятиступенчатый (точнее 6-ступенчатый, 0–5), а используются только 2: 0 = «выключено» и 5 = «на всю катушку». Сидение нагрелось — выключил, зачем дальше-то греть?

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+2

Веста снова слила. Чего и следовало ожидать:)

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-11
Каплан Илья

Веста оказалась лучше фиесты, которая на 300 тыс дороже, не?)

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+4
Demitrius

Но хуже Поло и Соляриса, которые еще дороже?:)

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-8
Каплан Илья

По оценочным баллам посмотрите, практически одинаково с новым солярисом при цене на 300 тыс дешевле. Выбор с МКПП очевиден в пользу Весты.

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+5

Продажи Весты и без автомата всё ближе к солярису с рио. Вышел действительно достойный отечественный автомобиль, который практически на равных борется с автомобилями на 200 тысяч дороже. Жаль что ВАЗ упорно игнорирует потребность в нормальном автомате.

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+3
Demitrius

Насколько я помню последнюю статистику АЕБ, продажи ВСЕХ Лад меньше, чем только Риосолярисов, чего уж про одну Весту говорить?
Просто народ как-то лучше стал деньги в кризис считать, вот и выходит, что Веста — не лучший вариант. Что результаты данного теста и подтверждают.

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-10
Каплан Илья

Странные у вас воспоминания
ЯНВ-АПР 2017 
Лада 87 784 
Rio 30 043
Solaris 19 458
складывайте :)
ссылкассылка

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+4

Богатая фактура пластика — это сбор пыли, которую [у нас так ругаются] сотрёшь и бликование в лобовом. Ничто не бывает бесплатно.

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+1

Катался на  весте в тест драйве, нормально рулится, много места, не хватает обычного автомата, в целом вполне приличный автомобиль,учитывая стоимость иномарок. И его хотя бы умеют обслуживать, с иномарками у официалов беда, работают криворукие — потолок которых масло с фильтром поменять.

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+5

Интересное дело, сравнили кондиционер Весты с климат-контролем! Хорошо, что магнитолу с мультимедиа не стали сравнивать.

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+3
Lumi

Были машины с кондиционером, сейчас — двухзонный климат. Честно говоря. особой разницы не вижу.

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+1