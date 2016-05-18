Новый Solaris против Весты, Поло и Фиесты: в тени солнца

Сможет ли новый Hyundai Solaris прорваться в лидеры из окружения зубастых конкурентов?

Мой друг занимается продажей автомобилей с пробегом и Solaris просто обожает:

— Я беру Солярисы в любом состоянии и с любым пробегом — всё равно уйдут!

Покупатели у него не балованные: «Мне чтобы не ломался: таксовать буду».

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А на рынке новых автомобилей Solaris и вовсе сотворил историческую сенсацию, став под занавес своей конвейерной карьеры абсолютным лидером продаж - потеснил даже Лады! В этом году повторить громкий успех почти нереально, ибо в начале года питерский завод остановили, чтобы наладить выпуск Соляриса второго поколения.

На тест мы взяли 1,6‑литровый Solaris (123 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом и в максимальном исполнении Elegance (979 900 рублей). Главный соперник — Volkswagen Polo, которого Solaris в прошлом году обставил вдвое по объемам продаж. У него 110‑сильный двигатель и 6-ступенчатый автомат (982 620 рублей).

Лада Веста долго раскачивалась, но постепенно набрала такие обороты, что к концу 2016 года стала популярнее Polo — четвертое место в статистике российских продаж! Тестовая Веста — с мотором 1.6 и роботизированной 5-ступенчатой коробкой АМТ (686 900 рублей).

Это трио дополняет до квартета седан Ford Fiesta (970 000 рублей). У него тоже мотор 1.6 (120 л.с.), в паре с которым работает 6-ступенчатый преселектив PowerShift.

Удачная настройка ходовой позволила Солярису по управляемости встать в один ряд с отличником Polo. Плавность хода тоже на уровне, а мелкие неровности нивелируются даже лучше. Solaris заметно подтянулся в ездовых дисциплинах, в первую очередь это относится к курсовой устойчивости на высоких скоростях.

Hyundai Solaris Близнецы Соляриса — седаны Accent и Verna — дебютировали еще в прошлом году. Производство Соляриса в Петербурге стартовало лишь в феврале 2017 года после серьезной адаптации к российским условиям. Предлагаются два двигателя и трансмиссии двух типов. Хэтчбека не будет. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.4 (100 л.с.) — от 599 000 руб.

1.6 (123 л.с.) — от 724 900 руб. Polo cреди седанов B‑класса по части управляемости до сих пор в авангарде. Работа усилителя руля и настройка шасси порадуют активных водителей. Volkswagen стабилен на прямой, а после модернизации стал меньше замечать поперечные швы.

Volkswagen Polo Седан дебютировал в далеком 2010 году. Его сборку наладили на заводе в Калуге. В 2015 году перенес рестайлинг и получил новые двигатели (на базе линейки EA211) с индексом CWVA, пришедшие на смену моторам CFNA. Есть версия с турбомотором и роботизированной коробкой DSG. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (90 л.с.) — от 599 900 руб.

1.6 (110 л.с.) — от 679 900 руб.

1.4Т (125 л.с.) — от 793 900 руб. Веста — однозначная удача тольяттинских инженеров. Она стабильна во всем диапазоне скоростей и плавно стелет по нашим разбитым дорогам. Шасси отлично сбалансировано. Машина точно следует намеченному курсу. Лишь усилитель рулевого управления иногда сопротивляется активному вращению руля.

Лада Веста Дебютировала в конце 2015 года. Сборка — в Ижевске. На конец текущего года запланирован долгожданный универсал. Двигатели 1.6 и 1.8. Последний идет только с роботом АМТ, но обещают и версию с механикой. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (106 л.с.) — от 545 900 руб.

1.8 (122 л.с.) — от 648 900 руб. Fiesta стабильна на прямой и хороша для езды по магистралям, ее энергоемкая подвеска безразлична к качеству дороги. До определенного момента Ford радует обратной связью по рулю и курсовой устойчивостью. Но при резкой смене полосы склонен к срыву задней оси.

Ford Fiesta Дебютировал в России в 2015 году, хотя это лишь рестайлинговый автомобиль 2008 года. Сборка — на заводе в Набережных Челнах. В продаже есть седан и хэтчбек. Двигатель 1.6 предлагают в трех степенях форсировки. Коробка — механическая

или роботизированная PowerShift. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (85 л.с.) — от 649 000 руб.

1.6 (105 л.с.) — от 745 000 руб.

1.6 (120 л.с.) — от 940 000 руб.

Младшие и старшие

Подобно маленькой девочке, добравшейся до взрослой косметики, Solaris «накрасился», стремясь походить на старшую сестру Элантру. Попытка удалась, поскольку в потоке никто не обращает внимание на главную новинку года. Младшенький стал солиднее, избавившись от нарочитой «азиатчины» первого поколения. Polo на его фоне выглядит простовато. Но это благородная простота интеллигента, который знает себе цену и не стремится выпячивать свое положение. Почти семь лет прошло с дебюта, а Polo-седан не устарел.

Hyundai Solaris У передней панели на высоте и качество сборки, и фактура материалов. Отличную эргономику подпортил чересчур скользкий руль. Регулировка по вылету недоступна для машин в базовой версии. Приборы Supervision с яркой бело-лунной подсветкой — образчик элегантности. В отличие от Polo, яркость можно регулировать. Прорезиненные ручки вращаются солидно. «Рояльный» пластик притягивает всю пыль. По части «теплых» опций Solaris впереди. У Hyundai самая нарядная мультимедийка. А вот оценить качество карт TomTom не вышло — не были загружены. Неплохой естественный обзор в Солярисе усилен камерой заднего вида с динамической разметкой. С розетоками и медиавыходами и у Hyundai никогда не было проблем. Автоматическим доводчиком снабжен лишь водительский стеклоподъемник.

Лада Веста — свежая кровь. Дерзкая «икс»-выштамповка на боковине, сложная архитектура передка. Быть скромницей Весте статус не позволяет — в отличие от соперников, она старшая модель в линейке производителя. Может, потому Лада чуть крупнее и Polo, и Соляриса. Не говоря уже о Фиесте, облик которой скроен по вчерашним канонам: базу не удлинили, а багажник выглядит инородно. Отсюда и результат: Fiesta в трехобъемном исполнении тяжеловесна и непропорци­ональна.

Интерьер Соляриса скроен аккуратно и вдумчиво. Поверить в то, что передняя панель по-прежнему жесткая, невозможно, пока не проведешь по ней рукой. Фактура у пластика богатая! В Polo и Весте тоже не чувствуется тотальной экономии. Но больше других удивила Fiesta: бескрайние просторы ее передней панели накрыло мягким пластиком. Шершавая кожа руля с грубоватыми швами не скользит в руках, он приятен для хвата. Сиденье цепко держит в своих объятиях, а крупным водителям боковая поддержка кажется даже излишне навязчивой.

Кресла Весты не столь избирательны к седокам: в них комфортно всем — от мала до велика. И только в Ладе можно регулировать поясничный упор. Руль не обтянут кожей, но реабилитируется приятной фактурой пластика и широкими диапазонами перемещений в двух плоскостях. Передняя панель выразительна, однако вдохновения проектировщиков не хватило на мелочи. Площадка под смартфон куцая, вместо нормальных подстаканников — лишь пародийные углубления. И не дай бог облокотиться на центральный подлокотник — он вообще не фиксируется.

Volkswagen Polo Новый руль от Гольфа со скошенным ободом слегка оживил приевшийся интерьер Polo. Взаимное расположение сиденья, органов управления и всех кнопок образцовое. Панель приборов не претендует на высокую моду. Классические приборы — образец информативности. Даже нелинейная шкала спидометра не смущает. Пятидюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы дополнен обычными кнопками. Есть функция MirrorLink, и наконец-то появились разъемы USB и AUX. Однозонный климат-контроль удачно скомпонован. Усилия на клавишах и вращающихся регуляторах выверены до тысячных долей грамм-силы. Только у Polo есть автодоводчики всех стеклоподъемников. На джойстик регулировки зеркал отдельно выведено включение их обогрева.

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Polo — вот образец во всем! Лаконичная передняя панель скомпонована почти безу­пречно, а кнопки на центральной консоли нажимаются с дворянским благородством. Простое на вид водительское сиденье на деле идеально распределяет нагрузку, не утомляя даже в дальней дороге.

Руль собрал все достоинства соперников — мягкая и цепкая кожа, идеальной толщины обод. Если эргономика безупречна, время над ней не властно.

Корейцам немецкий орднунг давно не давал покоя, но лишь теперь рабочее место Соляриса вышло на новый уровень. Двери закрываются с приятным причмокиванием. Невнятные выступы на внутренней обивке, играющие роль дверных ручек, ушли в прошлое, теперь — настоящие рукоятки! В меру плотная подушка дает хорошую опору бедрам. Жаль только, что пухлая баранка обтянута скользкой кожей — при активном вождении хоть перчатки надевай. Часто в этом классе бюджетность машины заметна именно по убранству салона, но элегантная приборка и 7-дюймовый экран мультимедиасистемы (такого даже у Креты нет!) умело кроют ценовую категорию. Не вспоминаешь об этом и в Polo. А вот после Весты и Фиесты остается легкое бюджетное послевкусие.