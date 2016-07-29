Чем опасен дубликат ПТС?

Покупая машину с рук, вместо оригинала паспорта транспортного средства вы получаете от продавца дубликат. Какие неприятности могут ожидать покупателя в этом случае?

Регистрация автомобиля ПТС нам нужен пару раз в течение всего срока владения машиной — при покупке и продаже. В остальное время он хранится дома.

Изначально ПТС (паспорт транспортного средства) выдается или изготовителем, если автомобиль произведен на территории России, или таможенными органами, если автомобиль ввезен из-за границы. ПТС, как правило, нужен лишь при покупке или продаже машины. Дальше, основным документом для водителя является свидетельство о регистрации (СТС). Именно СТС мы обязаны показывать инспектору ДПС при проверке на дороге.

В ПТС же указывается вся информация об автомобиле (марка, модель, идентификационные номера, мощность и пр.). Помимо этого, в документ вносятся данные о собственнике машины. Оформляя сделку, продавец с покупателем фиксируют в ПТС смену собственника, заполняя специальный раздел.

ПТС Помимо данных о собственнике, в ПТС указывают наличие ограничений по таможенному оформлению. При этом информации о кредитах и залогах в документе попросту нет.

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Летом этого года планируется поэтапный переход на электронные паспорта транспортных средств. Постепенно весь документооборот ПТС будет переведен в электронную базу данных. Тогда необходимость в получении или замене печатной версии ПТС отпадет вовсе. Всю информацию можно будет получить в Сети, например, на портале госуслуг.

Откуда дубликат?

Итак, если вы покупаете автомобиль, а у продавца на руках дубликат ПТС, нужно выяснить причину его замены и внимательно изучить сам документ. Орган, который выдал ПТС, указывается на титульном листе. Если там значится подразделение ГИБДД, значит, это дубликат.

Причина выдачи дубликата указывается в особых отметках. Варианты могут быть разные. Если написано, что выдан взамен утилизированного ПТС, значит, прежний был испорчен или в нем просто закончилось место для указания нового собственника. Последнее означает, что машина часто меняла хозяев. Вероятность каких-либо махинаций в этом случае минимальна.

Регистрация автомобиля ГИБДД выдает дубликат ПТС только при утере или утилизации прежнего ПТС.

А вот если причиной выдачи дубликата указана утеря прежнего документа, стоит насторожиться. Тем более, когда дата выдачи нового документа совсем свежая. Выбрали вы, к примеру, подходящий автомобиль, продавец уверяет, что он единственный владелец, а ПТС случайно потерял. В реальности же машина принадлежала организации, где автомобиль гоняли в хвост и в гриву. А может и того хуже. Взял человек кредит на машину, а потом ситуация изменилась и платить по счетам стало нечем. При выдаче автокредита ПТС, как правило, передается в банк на хранение до полного погашения долга. Сама машина при этом в залоге, и продать ее без согласия банка нельзя. Тогда автовладелец «теряет» ПТС, о чем и извещает ГИБДД. Те, в свою очередь, не имея возможности проверить информацию по кредиту и залогу, выдают дубликат. При таком раскладе покупатель рискует остаться и без автомобиля, и без денег. Заложенное имущество банк заберет себе, как только перестанут поступать платежи по кредиту. А продавец к тому времени может исчезнуть. Или «вдруг» станет неплатежеспособным и не сможет вернуть вам деньги даже по решению суда.

Автокредит Выдавая автокредит, банки, как правило, забирают ПТС. Но это не останавливает мошенников. При покупке машины с дубликатом ПТС риск нарваться на кредитный автомобиль слишком велик.

Как избежать подставы?

Так что, обнаружив дубликат ПТС, следует быть очень внимательным. Если не можете отказаться от покупки, проверьте историю автомобиля более тщательно. Самый простой способ — попросить проверить соответствие информации в ПТС на посту ДПС или в подразделении ГИБДД. Сотрудники ГИБДД, как правило, не отказывают в таких просьбах. А если продавец ни в какую не соглашается на такое предложение, рекомендую отказаться от покупки сразу. Значит, здесь что-то нечисто.

Но и эта проверка не будет полноценной гарантией чистоты автомобиля. Как я уже говорил, сотрудники ДПС не могут выяснить, в кредите автомобиль или нет. Не даст стопроцентной гарантии и проверка через специальный портал Федеральной нотариальной палаты, в котором хранится информация об автомобилях, находящихся в залоге. Банки попросту не всегда передают такую информацию.

Выбор автомобиля При выборе машины нужно использовать все возможные средства для проверки ее юридической чистоты.

Такая же ситуация и с другими интернет-ресурсами. Проанализировав информацию с нескольких ресурсов, а также просмотрев данные по машине через официальный сайт Госавтоинспекции, можно лишь минимизировать риск покупки «кота в мешке».

Фото: Артем Геодакян, Денис Абрамов, Александр Чиженок/ТАСС