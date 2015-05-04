«Китайцы» дороже миллиона: кому они нужны за эти деньги?

Автопроизводители из КНР устремились в более дорогие сегменты рынка, делая ставку на внедорожники и даже замахнувшись на бизнес-класс. Однако плачевные результаты их продаж показывают, что россияне, для которых «китаемобили» стали синонимом дешевизны, не готовы выкладывать за них миллион и больше. По мнению экспертов, производители из Поднебесной явно промахнулись с ценовым позиционированием своих новинок, однако сами китайцы упорно равняются на своих корейских конкурентов.

Китайский квартал

Несмотря на начавшееся восстановление российского авторынка, китайцы устанавливают в нашей стране новые антирекорды. В то время как спрос на новые автомобили за I квартал 2017 года вырос в целом на 1%, китайский сегмент рухнул почти на треть. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-марте продажи в нем составили 5,6 тыс. машин (-31%), обеспечив лишь 1,7% рынка. Стоит отметить, что это самый низкий показатель с 2009–2010 годов, когда и китайских марок у нас было представлено почти вдвое меньше. А по сравнению с рекордным для них 2013 годом рыночная доля сократилась ровно вдвое. Таким образом, падение спроса на автомобили «Made in China», начавшееся со второй половины прошлого года, продолжает набирать обороты.

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Как отмечает президент ГК «Автодель» Михаил Смолянов, российские автомобилисты изначально с недоверием относились к китайским машинам, которые привлекали покупателей, прежде всего, своей дешевизной. Однако в связи с серьезным удорожанием за последнее время большинство из них уже сложно отнести к бюджетному ценовому сегменту. «В то же время потребители стали более избирательны и уже наперед продумывают, где и как будут обслуживать свой автомобиль. А китайским брендам еще есть куда расти в плане предоставления сервиса, и у них не всегда хорошо выстроена система качественного обслуживания и поставок запчастей. К тому же нужно учитывать, что отечественный АВТОВАЗ стал более конкурентоспособным и вывел на рынок обширную модельную линейку, которая вполне удовлетворяет спрос на доступные автомобили. Разумеется, это отражается на позициях китайских производителей в нашей стране», — рассуждает Михаил Смолянов.

По мнению аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, еще одним фактором, который сыграл против «китайцев» в России, стал рост продаж автомобилей с пробегом. Кроме того, многие китайские модели прошли рестайлинг, став технологичнее, но и дороже. «Конечно, это повышает комфорт и безопасность автомобилей, однако снижает их ремонтопригодность в условиях российской глубинки», — отмечает эксперт.

Говоря о квартальных итогах продаж машин из КНР, нужно учитывать высокую базу прошлого года, когда дилеры распродавали со скидками остатки автомобилей 2015-го, а то и 2014 года выпуска. Во второй половине года, напомним, многие из них остались с пустыми складами, поскольку из-за низкого спроса новые поставки постоянно откладывались и были возобновлены либо в самом конце 2016-го, либо уже в начале нынешнего года. Тем не менее это не помогло подстегнуть реализацию «китаемобилей», даже несмотря на появление в России новинок.

Долгожданные новинки

Так, самый продаваемый китайский бренд — Lifan — закончил первый квартал 2017 года 9-процентым падением, хотя в конце прошлого года привез к нам новое поколение седана Solano, а также рестайлинговый кроссовер X60. Полностью изменила свою линейку в РФ и Chery, выведя на рынок обновленные Tiggo 5 и Tiggo 3, а с апреля — и абсолютно новый паркетник Tiggo 2. Однако сделав ставку на сегмент SUV, компания прекратила продажи в России всех своих легковых автомобилей. Разумеется, это не могло не сказаться на общих объемах реализации Chery, которые по итогам января-марта ушли в минус на 22%. Еще один представитель «большой китайской тройки» — Geely — отстал от себя же прошлогоднего аж на 72%, притом что и эта марка не обошлась без новинки, представив флагманский седан Emgrand GT. Наибольшие же потери понес Brilliance, чьи продажи фактически сошли на нет, упав на 89%.

Продажи китайских автомобилей в России за I квартал 2017 г. (данные АЕБ)

Марка Кол-во, шт. Изм., % Lifan 3307 —9 Chery 1044 —22 Geely 510 —72 Changan 319 73 Zotye 151 1273 DFM 145 —57 FAW 69 —68 Brilliance 42 —89 BAW 28 —43 Foton 18 350 Всего 5633 —30,6

Как рассказали «За рулем.РФ» в пресс-службе «Бриллианс Мотор», поставки дилерам не осуществлялись с 2015 года, поэтому автомобили Brilliance Н530 и Н230 практически полностью распроданы, а кроссовер Brilliance V5 остался без наиболее ходовой базовой комплектации. Из-за требований по оснащению автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС было принято решение завершить продажи модели Brilliance Н230, а производство обновленного кроссовера Brilliance V5 с турбированным 1,5-литровым двигателем сдвинулось почти на год — он ожидается в продаже этим летом. Кроме того, компактный кроссовер Brilliance V3 так и не добрался до российского рынка, и теперь в компании обсуждают возможность поставок обновленной версии этой модели, которая недавно была представлена в Китае.

Кстати, есть в китайской когорте и «положительные персонажи», избежавшие падения реализации. Впрочем, многократный рост у Zotye и Foton обусловлен исключительно эффектом низкой базы, поскольку обе марки вышли на российский рынок легковых машин лишь прошлой весной и в количественном выражении их продажи до сих пор невелики. А вот относительно «скромная» прибавка на 73% у Changan оказалась более чем заслуженной — с локализацией производства кроссовера CS35 спрос на него уверенно идет вверх.