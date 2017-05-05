Крым взят: Лада 4х4 с мотором от BMW и другие

Помимо гражданских модификаций ГАЗов и Лады 4х4 в России производят еще и заряженные спортверсии. Я познакомился с ними в Крыму, где впервые прошел этап чемпионата России по ралли-рейдам — «Баха Крым».

Маршрут Бахи был проложен через три района — Бахчисарайский, Черноморский и Сакский. По сообщениям организаторов, в общей сложности пилоты проехали более 600 километров.

Лада 4х4 команды ГАЗ Рейд Спорт В зачете «Рейд Спорт» победу праздновали Александр Потапов и Алексей Кузьмич на Ладе 4х4 с дизельным 231-сильным мотором от BMW. Машину, кстати, изначально готовила команда «ГАЗ Рейд Спорт», а потом дорабатывали инженеры компании Suprotec Racing. экипаж Виктора Хорошавцева и Антона Николаева на BMW X3 из команды Aspec Motorsport. Победитель абсолютного зачета — экипаж Виктора Хорошавцева и Антона Николаева на BMW X3 из команды Aspec Motorsport.

Дистанция оказалась непростой, и финишировать удалось не всем. Из 33 стартовавших экипажей были классифицированы 20. Проколы колес и технические проблемы настигли практически всех спортсменов.

ЛАДА 4X4 CNG Ладу 4х4 CNG готовят к старту. Это единственный ралли-рейдовый автомобиль в России, работающий на природном газе.

На Бахе дебютировали интересные машины. Скажем, впервые в гонке стартовала газомоторная Лада 4х4 CNG. Ее готовила команда ATC-Racing Team. Первая гонка была, скорее, пробой пера, и побед от нее не ждали. На машине тестировали системы безопасности и проверяли состояние газобаллонного оборудования в режимах максимальных нагрузок.

К слову, у компании ATC богатый опыт подготовки обычных машин. Ее специалисты устанавливают газобаллонное оборудование на стандартные Лады 4х4, а также на популярные седаны — Lada Granta, Lada Kalina, Hyundai Solaris и другие.

Раллийная ГАЗель В Крыму дебютировала китайская команда BFCEC Sport на автомобиле ГАЗ Соболь 4х4, подготовленном компанией «ГАЗ Рейд Спорт».

Для команды BFCEC Sport первый боевой выезд оказался сложным. На хрупкие плечи пилота алой машины Татьяны Елисеевой свалились тяжелые испытания. В первый день гонки она поехала без перчаток и стерла руки в кровь. На этом фоне сломанное зеркало заднего вида — мелочь. Ну а во второй день экипаж ехал без тормозов. По словам пилотессы, тормоза «отвалились» уже в начале дистанции. Такая поломка — не повод отменять гонку, решил экипаж и продолжил двигаться вперед, тормозя только двигателем.

Раллийная ГАЗель Несмотря на сложности, финишный створ экипаж пересек. Правда, из-за отказа тормозов они туда не въехали, а влетели. Раллийная ГАЗель Максимальная скорость прототипа ГАЗель Next T1 по пересеченной местности — 190 км/ч.

На мой взгляд, в газовской команде самая интересная машина — прототип ГАЗель Next T1. Это гоночная лаборатория для проверки различных узлов и агрегатов. В основе машины — пространственная рама, на которую водрузили кабину от серийного Некста с интегрированным каркасом безопасности. Но капот и крылья тут пластиковые, а не железные. Форма крыльев чуть изменена. Порогов нет. Их убрали, чтобы увеличить дорожный просвет.

Сердце машины — дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, который развивает 200 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Для лучшей развесовки по осям мотор сместили на 800 мм назад относительно места установки штатного двигателя.

Раллийная ГАЗель В моторы ГАЗелей льют обычное масло Total. Механики говорят, что оно идеально подходит для работы под нагрузкой и не угорает. KAMAZ Master Эти же французские масла использует КАМАЗ.

Интересна и конструкция другой ГАЗели Next, подготовленной для зачетного класса R.

Амортизаторы раллийной ГАЗели Вместо рессор установлены относительно бюджетные сдвоенные амортизаторы King. амортизаторы КАМАЗа Для сравнения — амортизаторы КАМАЗа изготовлены по спецзаказу. Конкуренты говорят, что только один амортизатор стоит миллион рублей. На машине таких восемь штук. Раллийная ГАЗель Для того чтобы не вязнуть в песке, под передней осью сделан отвал. Он как нос у корабля. Раллийная ГАЗель Воздуховод — больное место гоночного Некста. Он то трескался, то рвался от тряски. В итоге сделали вот такой «переходник», который решил проблему.

К сожалению, на финише Крымского этапа зеленую ГАЗель не классифицировали. Всю гонку ее преследовали технические проблемы. Сначала пропала пятая передача, а на следующий день, когда экипаж шел на первом месте, за двадцать километров до финиша отвалилось переднее левое колесо. Но скорость машина показала впечатляющую. По степи автомобиль развивал 140 км/ч! Так что ждем побед на грядущих этапах.

Гоночная Лада 4х4 Раллийная Лада 4х4 — один из самых интересных и успешных автомобилей гонки.

Ладу 4х4 построили в Ульяновске специалисты из команды «ГАЗ Рейд Спорт» за четыре месяца. А прошлой зимой, уже в мастерской G-Force Motorsport, прототип доработали. В частности, установили подвеску Donerre, а к гонке в Крыму — еще и новый силовой агрегат. Трехлитровый шестицилиндровый турбодизель BMW развивает 231 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, также от BMW. Мосты от Nissan Navara, которые стояли прежде, поменяли на узлы от внедорожника Land Cruiser. В результате увеличилась колея машины.

Лада 4х4 в этот раз оказалась сильнее ГАЗелей. Она выиграла гонку в зачете Рейд Спорт, опередив все Next'ы. Но команда «ГАЗ Рейд Спорт» тоже оказалась на пьедестале почета. ГАЗель Next Александра Кострукова заняла в классе третье место. Этот результат дался непросто. Во второй день соревнований у экипажа отказал ГУР, а в третий они поехали искать срезку, дабы сократить маршрут, но слетели с дороги и долго выбирались. На этом фоне бронза оказалась равнозначна золоту.

Чемпионат длинный, и основная борьба еще впереди. Так что, уверен, ГАЗы еще себя покажут.

Пару слов о колесах. Большинство команд на гонках используют шины BF Goodridge A/T KO2. Это обычная резина, которую можно свободно купить в магазине. Я ездил на таких во время тест-драйва Renault Duster Dakar Edition. Многие говорили, что покрышки показали себя с лучшей стороны, но острые крымские камни добавили хлопот — проколы были нередки. А ведь каждая замена колеса — это потеря времени.

Гоночная Лада 4х4 Такое расположение запасных колес — спорное решение.

В случае прокола вытащить запасное колесо будет непросто. А если случится второй прокол, работа по замене колеса превратится в настоящее мучение. На мой взгляд, удобнее расположить запаски по отдельности и так, чтобы их можно было выкатить, а не вытащить.

Вне зачета

По маршруту Бахи я ездил на пикапе Foton Tunland. Спешу поделиться первыми впечатлениями. Машина скрипучая, особенно на ухабах, хотя на первый взгляд салон сделан неплохо. Картину портят мелочи. Экран на передней панели в солнечную погоду бликует так, что изображения вообще не видно. Зато навигация — «Навител».

Foton Tunland Под капотом Foton Tunland — двигатель Cummins ISF 2.8 в 120 л.с. Foton Tunland Размер грузовой платформы: 1520х1580х440 мм. Цена базовой версии — 1 549 900 рублей. Приборы Foton Tunland Приборы бликуют на солнце. Foton Tunland Кнопки для управления полноприводной трансмиссией.

По хорошей дороге машина идет неплохо, а вот на неровном асфальте плавность хода оставляет желать лучшего, да и к тормозам надо приспосабливаться. У педали большой свободный ход, работать ею приходится на опережение, чтобы не въехать в корму впереди идущей машины. На бездорожье пикап хорош. Ползет в колее довольно уверенно. Правда, все время опасаюсь за поддон картера двигателя — кроме обыкновенного пыльника никакой защиты нет.

Ну вот я и на краю леса. Впереди проходит дорога, где по «каналу» едут участники гонки. Здесь на моих глазах и перевернулся ГАЗон Next Садко.

Газель next Зашел в поворот правильно — широко. Переворот Газели Некст И несколько раз, подпрыгнув на буграх, завалился на борт. Камаз-Мастер Помог экипаж команды КАМАЗ-Мастер, идущий на третьем месте в классе грузовиков. Взаимовыручка на гонках — вот что отличает Баху от кольцевых состязаний.

Вот как это было:

Результаты этапа можно найти по ссылке