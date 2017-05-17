Разбираемся в родословной кроссовера Chery Tiggo 3 и проверяем его в деле в Стране огней.

Chery Tiggo 3

Таможенница в аэропорту Баку прищурилась и ошарашила:

— У вас фамилия армянская?

— До этого момента была русская!

— Добро пожаловать в Азербайджан!

Не всегда то, что кажется, есть на самом деле. Похожая история — с новым Chery Tiggo 3. Посмотрим, на что способен «китаец», косящий под «японца».

Через поколение

Tiggo 3 китайцы считают пятым поколением этой модели. Четвертое в Россию не завозили, ну а третье — это хорошо знакомый Tiggo FL, «слизанный», чего уж греха таить, в далеком 2005 году с Тойоты RAV4 второго поколения. Отголоски японского дизайна заметны до сих пор — и в форме кузова, и в запаске на пятой двери. Но есть и европейские нотки, ведь над машиной работал Джеймс Хоуп, отметившийся ранее в таких гигантах, как Ford, General Motors и Opel. С 2012 года он возглавляет шанхайский дизайн-центр Chery.

Поскольку у нас Tiggo 3 является преемником Tiggo FL, с ним и будем проводить параллели. Садясь в машину, уже не чувствуешь себя словно в историческом музее. Интерьерный пластик стал качественнее, руль обтянут добротной кожей, у сидений — симпатичная обивка из ткани и кожзама.

Руль обтянули натуральной кожей, а переднюю панель облагородили: пластик стал мягче, эргономика — лучше. В центре — 8-дюймовый сенсорный дисплей. Приборы симпатичные, стрелочные указатели запаса топлива и температуры охлаждающей жидкости остались в прошлом — за эти функции отвечает дисплей. Система Cloudrive, знакомая по рестайлинговому Tiggo 5, обосновалась и на Tiggo 3.

В центре передней панели — сенсорный экран. Появилась система Cloudrive, как у обновленного Tiggo 5 (ЗР, 2017, № 2), которая позволяет подключить смартфон к бортовой мультимедиасистеме. Уверенный шаг вперед? Безусловно! Но и поскользнуться есть на чем.

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Черт побери!

Знаменитую «Бриллиантовую руку» снимали здесь, в Баку. Я прошелся по улочке, где незадачливый Сеня Горбунков упал, поскользнувшись на арбузной корке. А позже сам не раз спотыкался — о некоторые причудливые эргономические решения в новом Chery.

Кнопки обогрева передних сидений спрятаны в боксе под подлокотником, словно это контрабандные бриллианты. Чтобы разложить спинку заднего дивана, нужно из багажника потянуть за петлю, расположенную внизу спинки, - попробуйте проделать это, если грузовой отсек уже чем-то заполнен!

Диапазон электрорегулировки левого зеркала заднего вида недостаточный: хочется повернуть его еще левее, но зеркало упирается в корпус. Спасибо, салонное зеркало обычное, на него не выводятся показания компаса, барометра и высотомера — а в Tiggo FL эта не самая нужная информация мешает обзору назад.

Немного от Лотоса

Tiggo 3 — машина исключительно переднеприводная. Альтернативы мотору SQRE4G16 семейства Acteco тоже нет. (Его разрабатывали совместно с австрийской компанией AVL и выпускают с 2012 года. При рабочем объеме 1,6 литра двигатель выдает 126 сил. Его ставят также на Tiggo FL и седан Arrizo 7.) Выбирать можно лишь между 5-ступенчатой механической коробкой и вари­атором. Для знакомства я предпочел вариатор.

Сиденья обшиты тканью и кожзамом, в зонах боковой поддержки увеличена плотность набивки. Спинка заднего сиденья складывается в пропорции 60:40.

Клавиши обогрева сидений эргономисты-шутники спрятали в боксе под подлокотником.

На улицах Баку опасны резкие перестроения и обгоны, надо постоянно угадывать непредсказуемые траектории движения других машин, для водителей которых разметки словно не существует. При плавном нажатии на газ тугодумный вариатор сдерживает прыть мотора. Нужно вдавить педаль в пол, и только тогда стрелка тахометра подлетит к отметке «5000», салон заполнит рев двигателя и Tiggo начнет набирать скорость. Всё это происходит с изрядной задержкой, что неудо­бно при обгонах как в городе, так и на трассовых скоростях. Постоянно нервничаешь или вовсе откладываешь маневр.

Перешел на ручной режим переключения псевдопередач. Пусть мотор ревет, когда я подтыкаю «передачу» пониже, зато вся тяга в моей власти. Так безопаснее!

А тормоза напомнили вазовские: замедление предсказуемое, но у педали большой свободный ход — нужно привыкать.

У «третьего» Tiggo — новый подрамник и подушки его крепления, изменены сайлент-блоки. Амортизаторы — с иными характеристиками. Появились 17‑дюймовые колеса вместо 16‑дюймовых. Доводкой ходовой китайцы занимались вместе с инженерами британской фирмы Lotus. И результат отличный! За четыреста километров сложилось впечатление, что подвеска неубиваема. Специально выискивал разномастные ямы — пробоя так и не дождался. Плохо лишь то, что руль откровенно информирует о любом изменении дорожного покрытия. Например, на грунтовке его бьет озноб, притом что машина едет прямо и практически не замечает выбоин.

Разрешение на въезд

В конкурентах китайцы видят прежде всего Крету и Kaptur. По-моему, Tiggo 3 им не соперник. Казалось бы, сборка в Черкесске по полному циклу обеспечивает зеленый коридор на российском рынке и дает возможность предложить хорошую цену. Но базовая Creta стоит 789 900 рублей — она дешевле Tiggo 3 на 27 100 целковых. Самый простой Kaptur дороже, но лишь на 62 тысячи. А полноприводной версии у Chery вовсе нет. Так что суждено ему биться с китайскими собратьями, среди которых — довольно популярный Lifan X60.

До очередной смены поколений кроссоверу осталось полтора года. Возможно, тогда китайцы действительно шагнут далеко вперед и в дизайне, и в конструктиве, а Tiggo 3 перестанет походить на всех по чуть-чуть и наконец-то станет самим собой.

Сходство с Тойотой не скрыть, но назвать новый Tiggo 3 ее точной копией нельзя.

Интерьер почти избавился от архаичных решений, подвеска стала всеядной Вариатору нужны другие настройки, а клавишам обогрева сидений — иное размещение

НА ЗАВТРА

В прошлом году на Пекинском международном автосалоне дебютировал самый маленький в семействе Chery кроссовер по имени Tiggo 3X. В России его продажи стартовали в мае, и, дабы избежать путаницы, кроссовер назвали Tiggo 2. Некоторые решения он взял от концепта Beta SUV, ­показанного в 2014 году (фото вверху). В Китае машину предлагают с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. (135 Н·м.)



Chery Tiggo 3

Длина/ширина/высота/база: 4419/1765/1651/2510 мм Объем багажника: 370/1000 л Снаряженная масса: 1405 кг Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 93 кВт/126 л.с. при 6150 об/мин; 160 Н·м при 3900 об/мин Время разгона 0–100 км/ч: 13,4 с Топливо/запас топлива: АИ‑92/55 л Расход топлива: городской цикл 7,4 л/100 км Трансмиссия: передний привод; CVT

Chery Tiggo 3: комплектации и цены, руб.

Comfort MT Luxury MT Luxury CVT 817 000 859 900 909 900

Фото: Максим Гомянин и Chery