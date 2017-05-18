Безопасность на дорогах — это то, о чем постоянно думает каждый водитель. К сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий постоянно растет, и нередко бывает, что доказать свою правоту и виновность оппонента очень сложно, так как в большинстве спорных случаев предъявить можно только слово одного участника ДТП против слов другого.

Во избежание таких неприятных ситуаций все больше автолюбителей приходит к выводу о необходимости использования современного помощника в дороге — видеорегистратора. Полученную посредством этого гаджета информацию можно использовать для установления истинного виновного при ДТП и в других спорных ситуациях, например для оспаривания нарушения правил дорожного движения.

Это автомобильное устройство записывает все происходящее на дороге в мельчайших подробностях — ничто не ускользнет от его взора. Имея на вооружении такой видеоматериал, вы будете уверены, что ваши права соблюдены, а виновник понесет заслуженное наказание.

На сегодняшний день российский рынок видеорегистраторов настолько разнообразен, что глаза разбегаются. Устройства есть на любой вкус, цвет и кошелёк. Однако всё популярнее становятся модели видеорегистраторов в форме зеркала заднего вида.

Это связано, во-первых, с тем, что видеорегистраторы стандартных форм-факторов привлекают к себе лишнее внимание. Это легкая добыча для воров. Во-вторых, такие модели занимают дополнительное пространство на ветровом стекле, порой ухудшая обзор во время движения. Очевидность ряда неудобств в использовании стандартных видеорегистраторов привела к тому, что производители разработали специальную форму устройства.

INSPECTOR TYPHOON — автомобильный видеорегистратор в форме зеркала заднего вида с GPS-информатором на современном процессоре Ambarella A7LA50, позволяющем записывать видео в любых условиях, создавая при этом высококачественную съемку.

INSPECTOR TYPHOON обладает рядом несомненных преимуществ перед регистраторами стандартных конструкций.

Устройство не привлекает лишнего внимания со стороны улицы, не занимает дополнительного места в салоне автомобиля и не снижает обзорность. Встроенный GPS-модуль нужен для отображения скорости, направления движения, координат, пройденного маршрута на Google Maps, а регулярно обновляемая база данных GPS-координат позволит всегда иметь актуальную информацию о наличии на дороге полицейских радаров и камер. Видеорегистратор имеет широкий угол обзора камеры (150°), который позволяет зафиксировать все происходящее, как на дороге, так и на обочине проезжей части.

Благодаря встроенному ЖК-дисплею диагональю 4,3″ (480×272) вы сможете просматривать видеозаписи прямо в автомобиле, сразу после дорожного инцидента. Экран размещен в центре зеркального полотна, что очень удобно, так как для водителя наиболее актуальна левая часть зеркала. На случай необходимости вывода изображения на большой экран INSPECTOR TYPHOON оснащен HDMI-разъемом. Объектив камеры устройства состоит из 6 стеклянных линз и IR-фильтра, что обеспечивает получение видео с высокой резкостью и хорошей цветопередачей. Специальное антибликовое покрытие зеркала INSPECTOR TYPHOON защищает водителя от ослепления позади идущими автомобилями с включенным дальним светом. Еще одним очевидным плюсом устройства является полное отсутствие кронштейнов, присосок и прочих крепежей в салоне автомобиля. INSPECTOR TYPHOON крепится посредством двух крючков сверху и снизу, между которыми ставится резиновая стяжка с двумя уровнями. В зависимости от толщины штатного зеркала можно подобрать оптимальную силу прижима. Потратив немного времени, проложите кабель вдоль боковой стойки, и в салоне автомобиля не будет никаких мешающих проводов.

Использование в INSPECTOR TYPHOON матрицы OmniVision OV4689 (1/3″) — одной из самых современных матриц на рынке видеорегистраторов, вкупе с процессором Ambarella, позволяет достигать наилучших результатов съемки видео в разных условиях и режимах работы. Максимальное разрешение видеосъемки INSPECTOR TYPHOON — Super HD (2304x1296), также видеорегистратор может работать в режиме Full HD с повышенным количеством кадров в секунду для съемки в пасмурную погоду и сумерки. Есть отдельный режим HDR для Full HD разрешения для съемки роликов в ночное время. Также устройство оснащено режимом фотосъемки с сохранением изображений в формате JPEG.