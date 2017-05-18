Благодаря встроенному ЖК-дисплею диагональю 4,3″ (480×272) вы сможете просматривать видеозаписи прямо в автомобиле, сразу после дорожного инцидента. Экран размещен в центре зеркального полотна, что очень удобно, так как для водителя наиболее актуальна левая часть зеркала. На случай необходимости вывода изображения на большой экран INSPECTOR TYPHOON оснащен HDMI-разъемом. Объектив камеры устройства состоит из 6 стеклянных линз и IR-фильтра, что обеспечивает получение видео с высокой резкостью и хорошей цветопередачей. Специальное антибликовое покрытие зеркала INSPECTOR TYPHOON защищает водителя от ослепления позади идущими автомобилями с включенным дальним светом. Еще одним очевидным плюсом устройства является полное отсутствие кронштейнов, присосок и прочих крепежей в салоне автомобиля. INSPECTOR TYPHOON крепится посредством двух крючков сверху и снизу, между которыми ставится резиновая стяжка с двумя уровнями. В зависимости от толщины штатного зеркала можно подобрать оптимальную силу прижима. Потратив немного времени, проложите кабель вдоль боковой стойки, и в салоне автомобиля не будет никаких мешающих проводов.
Использование в INSPECTOR TYPHOON матрицы OmniVision OV4689 (1/3″) — одной из самых современных матриц на рынке видеорегистраторов, вкупе с процессором Ambarella, позволяет достигать наилучших результатов съемки видео в разных условиях и режимах работы. Максимальное разрешение видеосъемки INSPECTOR TYPHOON — Super HD (2304x1296), также видеорегистратор может работать в режиме Full HD с повышенным количеством кадров в секунду для съемки в пасмурную погоду и сумерки. Есть отдельный режим HDR для Full HD разрешения для съемки роликов в ночное время. Также устройство оснащено режимом фотосъемки с сохранением изображений в формате JPEG.
Удобный и информативный дисплей во время работы устройства отображает все необходимые параметры: тип объекта базы данных радаров и камер, ограничение скорости на контролируемом участке дороги, текущую скорость движения, расстояние до объекта контроля, а также среднюю скорость при движении между камерами комплекса «Автодория». Дата и время устанавливаются автоматически при помощи модуля GPS.
В модели INSPECTOR TYPHOON предусмотрено наличие современных систем помощи водителю (ADAS). LDWS — функция, которая анализирует дорожный граф и сигнализирует о пересечении полосы разметки. При усталости или когда водитель невнимателен, эта функция предупредит съезд автомобиля на встречную полосу движения или обочину. FCWS — функция предотвращения столкновения со впереди едущим автомобилем. При опасном сближении автомобилей устройство предупредит водителя соответствующим голосовым оповещением. Функция FCMD оповещает о начале движения впереди стоящего автомобиля, в случае если водитель отвлекся, например в пробке. Производительность этих функций напрямую зависит от условий трассы (чёткая разметка, освещенность и погодные условия). LLWS — система контроля уровня внешнего освещения, подскажет в ситуациях, когда для получения качественной съемки вам необходимо будет либо включить свет фар (например, в туннеле), либо переключить свет с ближнего на дальний (в случае движения по неосвещенной местности).
Все оповещения устройства производятся русскоязычными голосовыми подсказками, записанными профессиональным диктором. Сообщается текущая скорость, разрешенная скорость, дальность до комплекса контроля и его тип. Максимальный уровень громкости достаточен даже при прослушивании музыки в автомобиле. Для тех, кто опасается отвлекающего фактора во время движения, предусмотрен режим отключения экрана по прошествии заданного интервала.
Меню настроек INSPECTOR TYPHOON полностью русифицировано и интуитивно понятно, но начинающему пользователю рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
Комплектация INSPECTOR TYPHOON включает все необходимое для установки и подключения, а также руководство пользователя и гарантийный талон, позволяющий в случае необходимости бесплатно обслуживаться в сервисном центре в течение 12 месяцев с момента покупки видеорегистратора.
Средняя розничная стоимость устройства — 6600 руб.